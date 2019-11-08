General Mobile, Amazon anlaşmasıyla İngiltere pazarına girdi

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Kasım ayının başından itibaren General Mobile’ın İkitelli fabrikasından çıkan akıllı telefonlar, Amazon ile ortaklık sonucu ortaya atılan “Amazon Prime İş Modeli” kapsamında İngiltere’de satışa sunulmaya başladı.

2018 yılında 100 milyon TL yatırım ile 2,4 milyon adet üretim kapasitesine sahip İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan General Mobile fabrikası, bu yıl yapılan 50 milyonluk ek yatırım ile 4,2 milyon adet üretim kapasitesine ulaşmıştı.

General Mobile Genel Müdür Yardımcısı Şevket Karadayı tarafından Amazon işbirliği konusunda yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı: “Amazon ile olan stratejik işbirliğimiz sayesinde ürünlerimizi ulaşılabilir fiyatlarla İngiltere’deki kullanıcılarla da buluşturuyoruz. Bu anlamda İngiltere’yle birlikte uluslararası arenada 36 ülkede faaliyet göstermeye başladık. Hedefimiz, globalde de güçlü bir oyuncu olarak faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak.”

Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi"

Karadayı tarafından yapılan ve firmanın büyüme stratejisine de değinen açıklama, şöyle devam etti: “İhracat yaptığımız bazı ülkelerde kısa sürede ilk beş markadan biri olma başarısını gösterdik. Uluslararası pazarlardaki büyüme stratejimizle, hem bir Türk markası olarak ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesinde tüketicilerle buluşturmak hem de Türkiye’nin ihracatına katma değer sağlamak istiyoruz.”

https://www.haberturk.com/general-mobile-amazon-ile-ingiltere-de-haberler-2538749-teknoloji