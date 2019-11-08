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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    General Mobile, Amazon anlaşmasıyla İngiltere pazarına girdi

    Ülkemizin telefon firmalarından General Mobile, uluslararası pazarlarda yer almak için anlaşmalara hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayından itibaren GM telefonları İngiltere'de de satışa sunuldu.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    General Mobile, Amazon anlaşmasıyla İngiltere pazarına girdi
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    Kasım ayının başından itibaren General Mobile’ın İkitelli fabrikasından çıkan akıllı telefonlar, Amazon ile ortaklık sonucu ortaya atılan “Amazon Prime İş Modeli” kapsamında İngiltere’de satışa sunulmaya başladı.

    2018 yılında 100 milyon TL yatırım ile 2,4 milyon adet üretim kapasitesine sahip İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan General Mobile fabrikası, bu yıl yapılan 50 milyonluk ek yatırım ile 4,2 milyon adet üretim kapasitesine ulaşmıştı

    General Mobile, Amazon anlaşmasıyla İngiltere pazarına girdi

    General Mobile Genel Müdür Yardımcısı Şevket Karadayı tarafından Amazon işbirliği konusunda yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı: “Amazon ile olan stratejik işbirliğimiz sayesinde ürünlerimizi ulaşılabilir fiyatlarla İngiltere’deki kullanıcılarla da buluşturuyoruz. Bu anlamda İngiltere’yle birlikte uluslararası arenada 36 ülkede faaliyet göstermeye başladık. Hedefimiz, globalde de güçlü bir oyuncu olarak faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak.”

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi"

    Karadayı tarafından yapılan ve firmanın büyüme stratejisine de değinen açıklama, şöyle devam etti: “İhracat yaptığımız bazı ülkelerde kısa sürede ilk beş markadan biri olma başarısını gösterdik. Uluslararası pazarlardaki büyüme stratejimizle, hem bir Türk markası olarak ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesinde tüketicilerle buluşturmak hem de Türkiye’nin ihracatına katma değer sağlamak istiyoruz.”



    https://www.haberturk.com/general-mobile-amazon-ile-ingiltere-de-haberler-2538749-teknoloji Yorum Yaz
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    Fenomenon 2 hf. en beğenilen
    şimdi ingiltere düşünsün
    Yanıtla +46
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    mtanhu 2 hf. mkyb
    valla yurtdışında adamlar öyle burdaki yeni yetmeler gibi hemen ilk çıkanı almıyor, bir çoklarının elinde ip5-6-7'ler var halen.. ucuz diye GM'i de alırlar emin ol. Hem Xiaomi pazarda nasıl yükseldi? bu işler adım adım olur. GM hiç kullanmadım ama yürekten destekliyorum başarılarını...
    valla yurtdışında adamlar öyle burdaki yeni yetmeler gibi hemen ilk çıkanı almıyor, bir çoklarının elinde ip5-6-7'ler var halen.. ucuz diye GM'i de alırlar emin...
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    Yanıtla +23
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    teknoahm@ 1 hf.
    İhracat ihracattır. En azından diğer firmalar gibi yerlerinde saymıyorlar.
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    Erkan Tunay 1 hf. yeni yorumcu
    general mobileın en iddialı olduğu telefon olabilir sanırım benim de en favori tuttuğum model bu
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    Sinan Aymaz 1 hf. yeni yorumcu
    9pro modeliyle gözüme giren türk markasının amazona açılmasına sevinmedim desem yalan olur daha çok gelirle ülkemizde daha çok istihdam kapısı açarlar diye umuyorum.
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    Sinan Aymaz 1 hf. yeni yorumcu
    9pro modeliyle gözüme giren türk markasının amazona açılmasına sevinmedim desem yalan olur daha çok gelirle ülkemizde daha çok istihdam kapısı açarlar diye umuyorum.
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    mahmut716 1 hf.
    amazon'un neyiyle anlaşılmış, amazon'un bundan haberi var mı, bilen biri ayrıntısını yazabilir mi?

    bizim editörlerin hayatı click bait olduğu için, güvenemedim habere.
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    SosyalajaN 1 hf.
    bence çok doğru yerinde bi hamle olmuş. 9 pro gibi bu uygun fiyatlarda fonksiyonel olarak da oldukça başarılı telefonların yurtdışındada rağbet göreceğini düşünüyorum ben
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    ibrahimeser 1 hf.
    biir türk markası olarak globale açıldığını görmek gururlandırdı 9pro orta seviyenin yıldızlarından biriydi zaten şaşırtmadı
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    el-turkey 1 hf.
    yurt dışı hamlesini gayet yerinde buldum 9pro daha uygun yakalarsam amazondan bi tane daha alabilirim eşim için
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    routemaster 1 hf.
    Turkiye'de 1799 TL, yani 242 Ingiliz parasi, Kişi başına düşen GSYİH 6,953 GBP (28 adet GM9 eder):

    vatanbilgisayar.com/...


    Ingiltere'de 1150 TL yani 155.32 Ingiliz parasi, Kişi başına düşen GSYİH 31,849 GBP (205 adet GM9 eder):

    amazon.co.uk/...




    Yerli ve milli otomobilde iyi eglenceler.
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    DH Misafiri 1 hf.
    ya adam şirketi kurmuş, fabrikayı açmış, yatırımını yapmış , yetmemiş kapasite arttırmış, bilmem kaç ülkede satıyormuş da bir ülke daha eklemiş , burada bazıları da beğenmemiş ..... vah ki vah her şey boşa gitti
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    DH Misafiri 1 hf.
    Güzel bir haber yerli marka yatırım yapmış istihdam sağlıyor biz onları desteklersek onlar daha da gelişir bizim yerli ürünleri tercih etmemiz ülkemiz için faydalı olur istihdam önemli bu firmaların çoğalması altyapı, yan sanayiyi güçlendirir yedek parça derken bir bakmışsın işlemci üretiyorsun bunları küçük görmemek gerekir önce montaj sonra ufak parçalar bu işler böyledir...
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