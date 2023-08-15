General Mobile Phoenix 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

General Mobile Phoenix 5G neler sunuyor?
GM Phoenix 5G, ön bölümde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,78 inç LTPO AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca bu panel, 950 nit parlaklığa sahip ve güvenlik yöntemi olarak ekran altı parmak izi sensörü içeriyor.
Cihazın arka bölümünde ise, 200MP çözünürlüklü Matrix kamera, 8MP geniş açı, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörleri bulunuyor. Yapay zekâ ile desteklenen Matrix ana kamera, QPDAF, EIS, f/1.88 diyafram ve dört faz algılamalı otomatik netleme özelliğine sahip. Ön bölümde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP sensöre yer verilmiş.
General Mobile Phoenix 5G, Android 13 ve 66W hızlı şarj destekli 4.700mAh pil paketi ile destekleniyor. Böylelikle kullanıcılara 15 dakikada 0'dan 50'ye şarj fırsatı sunulmuş. Şirketin açıklamasına göre General Mobile Phoenix 5G, an itibarıyla ön siparişa açıldı ve 16.499 TL karşılığında satın alınabiliyor. 31 Ağustos tarihinde ise mağazalardaki yerini alacak. Ayrıca akıllı telefonun lansmana özel GM Pods 3 Pro kablosuz kulaklık hediyesi ile geldiğini hatırlatalım.
General Mobile Phoenix 5G özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, LTPO AMOLED, FHD+, 120Hz, 950 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- RAM: 8+8GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: f/1.88, EIS, 200MP Matrix kamera (birincil), 8MP geniş açı, 2MP makro, 2MP derinlik
- Ön Kamera: 16MP
- Pil: 4.700 mAh (66W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13
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