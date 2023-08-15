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    General Mobile Phoenix 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Ülkemizin yerli telefon üreticilerinden General Mobile, yeni telefonu General Mobile Phoenix 5G modelini duyurdu. Peki Phoenix 5G beraberinde neler getiriyor? İşte özellikleri ve fiyatı...
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    General Mobile Phoenix 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ülkemizin yerli telefon üreticilerinden General Mobile, teknik özellikleriyle ve tasarımıyla dikkat çeken General Mobile Phoenix 5G modelini duyurdu. Peki yeni yeni akıllı telefon neler sunuyor? İşte General Mobile Phoenix 5G özellikleri ve fiyatı.

    General Mobile Phoenix 5G neler sunuyor?

    GM Phoenix 5G, ön bölümde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,78 inç LTPO AMOLED ekran ile geliyor. Ayrıca bu panel, 950 nit parlaklığa sahip ve güvenlik yöntemi olarak ekran altı parmak izi sensörü içeriyor. 

    General Mobile Phoenix 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    General Mobile Phoenix 5G, kutusundan 8+8GB RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 7050 işlemci ile çıkacak. 6nm üretim teknolojisine sahip olan bu işlemci, 2 adet 2.26GHz Cortex-A78 ve 6 adet 2GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden güç alıyor. Grafik ve oyun tabanlı yüklerde ise Mali-G68 MC4 GPU konumlandırılmış. 

    Cihazın arka bölümünde ise, 200MP çözünürlüklü Matrix kamera8MP geniş açı, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörleri bulunuyor. Yapay zekâ ile desteklenen Matrix ana kamera, QPDAF, EIS, f/1.88 diyafram ve dört faz algılamalı otomatik netleme özelliğine sahip. Ön bölümde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP sensöre yer verilmiş.

    General Mobile Phoenix 5G, Android 13 ve 66W hızlı şarj destekli 4.700mAh pil paketi ile destekleniyor. Böylelikle kullanıcılara 15 dakikada 0'dan 50'ye şarj fırsatı sunulmuş. Şirketin açıklamasına göre General Mobile Phoenix 5G, an itibarıyla ön siparişa açıldı ve 16.499 TL karşılığında satın alınabiliyor. 31 Ağustos tarihinde ise mağazalardaki yerini alacak. Ayrıca akıllı telefonun lansmana özel GM Pods 3 Pro kablosuz kulaklık hediyesi ile geldiğini hatırlatalım.

    General Mobile Phoenix 5G özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, LTPO AMOLED, FHD+, 120Hz, 950 nit parlaklık
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
    • RAM: 8+8GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: f/1.88, EIS, 200MP Matrix kamera (birincil), 8MP geniş açı, 2MP makro, 2MP derinlik
    • Ön Kamera: 16MP
    • Pil: 4.700 mAh (66W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13
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    Rhodope Thrax 21 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 23 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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