Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Motors, Opel Ampera'nın sürüş modunun manuel değiştirilmesine izin verebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
General Motors, Opel Ampera'nın sürüş modunun manuel değiştirilmesine izin verebilir
Tam Boyutta Gör

Chevrolet Volt'un tam elektrikli mi hybrid mi olduğu konusundaki tartışmalarla ilgili haberleri sizlerle paylaşmıştık.Volt'un içten yanmalı motorunun bazı 'özel' durumlarda devreye girip tekerlekleri tahrik edebildiğinin açıklamasından sonra ortaya çıkan tartışmaların Volt'un kuzeni Ampera'da da meydana gelmemesi için farklı bir taktik uygulanacak gibi görünüyor.

General Motors Europe'un yürüttüğü bir çalışma kapsamında, Ampera'nın sürüş modunun sürücü tarafından seçilebilmesine olanak sağlanmaya çalışılıyor. Bu sayede sürücü istediği zaman sürüş modunu değiştirerek içten yanmalı motorun sabit olarak çalışmasını sağlayabilecek. Şehirler arası yolculuk yaparken sürekli çalışacak içten yanmalı motor sayesinde bataryalar doldurulacak, gerekli durumlarda ise tekerlekler direkt olarak içten yanmalı motor tarafından tahrik edilecek. Hızlar düştüğünde veya sürücü tekrar şehir içine gireceği zaman Ampera'yı 'Battery First' moduna alarak sıfır emisyon ve yakıt tüketimiyle yol alabilecek.

General Motors bu özellik hakkında henüz açıklama yapmasa ve ayrıntıları öğrenemesek de Avrupalı Ampera sahiplerinin Amerika'daki Volt sahiplerine göre daha avantajlı olduğu söylenebilir. General Motors'un bu tarz bir modifikasyonu Ampera'nın kuzeni Chevrolet Volt modelinde yapmayacağı öngörülüyor.

General Motors, Opel Ampera'nın sürüş modunun manuel değiştirilmesine izin verebilir
Tam Boyutta Gör
General Motors, Opel Ampera'nın sürüş modunun manuel değiştirilmesine izin verebilir
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
turbolog 8 yıl
Ampera'nın kaportasının şeklinden daha önemli özellikleri de var sanki :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 8 yıl
@chakra
Hocam Rs8 nedir? R8 olmasın o :D
@saolonur
Evet hocam arkasını Civic HB'e benzettim. Opel tasarımına yakışmıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exit to DOS 8 yıl
arabanın önü güzel , arkası da bence çok şık. ben çok beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chakra 8 yıl

buraoca2

@chakra

Hocam Rs8 nedir? R8 olmasın o :D




Haklısın, klavye sürçmüş, düzelttim.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurcan91 8 yıl
çok iyi gerçekten..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chakra 8 yıl
Elektirik enerjisi ile çalışan otomobiller kısa sürede yaygınlaşacak gibi duruyor.
Petrol ihracatçısı ülkelere kötü haber demektir.
Otomobilin ön tasarımını hiç beğenmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +68 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +43 frostburn +41 Askaparta +29 unknownartist +28 Nevfel +27 Johan Elmander +27 Wi Fi +26
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8643 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, general motors
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Desire HD ve Desire Z ön inceleme 8 yıl Eksperyans: Lenovo ThinkPad Edge 15 incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Blasphemous [PS4 Ana Konu] [2D-Dark
DH Forum
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim