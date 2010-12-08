General Motors, Opel Ampera'nın sürüş modunun manuel değiştirilmesine izin verebilir

Chevrolet Volt'un tam elektrikli mi hybrid mi olduğu konusundaki tartışmalarla ilgili haberleri sizlerle paylaşmıştık.Volt'un içten yanmalı motorunun bazı 'özel' durumlarda devreye girip tekerlekleri tahrik edebildiğinin açıklamasından sonra ortaya çıkan tartışmaların Volt'un kuzeni Ampera'da da meydana gelmemesi için farklı bir taktik uygulanacak gibi görünüyor.

General Motors Europe'un yürüttüğü bir çalışma kapsamında, Ampera'nın sürüş modunun sürücü tarafından seçilebilmesine olanak sağlanmaya çalışılıyor. Bu sayede sürücü istediği zaman sürüş modunu değiştirerek içten yanmalı motorun sabit olarak çalışmasını sağlayabilecek. Şehirler arası yolculuk yaparken sürekli çalışacak içten yanmalı motor sayesinde bataryalar doldurulacak, gerekli durumlarda ise tekerlekler direkt olarak içten yanmalı motor tarafından tahrik edilecek. Hızlar düştüğünde veya sürücü tekrar şehir içine gireceği zaman Ampera'yı 'Battery First' moduna alarak sıfır emisyon ve yakıt tüketimiyle yol alabilecek.

General Motors bu özellik hakkında henüz açıklama yapmasa ve ayrıntıları öğrenemesek de Avrupalı Ampera sahiplerinin Amerika'daki Volt sahiplerine göre daha avantajlı olduğu söylenebilir. General Motors'un bu tarz bir modifikasyonu Ampera'nın kuzeni Chevrolet Volt modelinde yapmayacağı öngörülüyor.