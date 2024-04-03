Geri sayım başladı: Galaxy S25 serisinde Exynos'un payı artıyor

Galaxy S25 serisi, Exynos ve Snapdragon'la geliyor
Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda.
DigiTimes'ın son raporunda ise, bu stratejinin Galaxy S25 serisinde de benimsendiği belirtildi. Ancak iki platform için detaylı sevkiyat yüzdesi henüz açıklanmış değil.
"Samsung Electronics'in 2025 yılında yeni nesil Galaxy S25 serisi akıllı telefonları için hem Samsung'un tescilli AP'lerini hem de Qualcomm mobil SoC'lerini kullanmayı gerektiren çift izli uygulama işlemcisi (AP) sistemini sürdürmesi bekleniyor."
Kararın en büyük nedeni ise, Samsung ve Qualcomm arasındaki çok yıllı ortaklık ve Snapdragon 8 Gen 4'ün maliyeti. Öyle ki 8 Gen 4'ün şimdiye kadarki en pahalı Qualcomm yonga seti olacağı söyleniyor. Exynos 2500'ün kullanımı ile en nihayetinde Samsung'un kâr marjını korumasını sağlayacak.
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Şu an için Exynos 2500'ü çevreleyen ilk söylentiler, RDNA4 GPU ve LPDDR5T RAM desteğine işaret ediyor. Ayrıca Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacak ancak performans çekirdeği Cortex-X5'e yükselecek. Ek olarak AI alanında da gelişmeler sunulacağını hatırlamakta fayda var. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...