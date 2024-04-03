Geri sayım başladı: Galaxy S25 serisinde Exynos'un payı artıyor

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 ve S24 Ultra modelleri, bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden Galaxy S25 modellerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Bunlardan en merak edileni ise cihazlara güç verecek platform diyebiliriz. Hatta bir süredir tüm serinin Exynos 2500 platformundan güç alacağı konuşuluyordu. Ancak Samsung, bir kez daha Exynos&Snapdragon stratejisini koruyacak gibi görünüyor.

Galaxy S25 serisi, Exynos ve Snapdragon'la geliyor

Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda.

DigiTimes'ın son raporunda ise, bu stratejinin Galaxy S25 serisinde de benimsendiği belirtildi. Ancak iki platform için detaylı sevkiyat yüzdesi henüz açıklanmış değil.

"Samsung Electronics'in 2025 yılında yeni nesil Galaxy S25 serisi akıllı telefonları için hem Samsung'un tescilli AP'lerini hem de Qualcomm mobil SoC'lerini kullanmayı gerektiren çift izli uygulama işlemcisi (AP) sistemini sürdürmesi bekleniyor."

Kararın en büyük nedeni ise, Samsung ve Qualcomm arasındaki çok yıllı ortaklık ve Snapdragon 8 Gen 4'ün maliyeti. Öyle ki 8 Gen 4'ün şimdiye kadarki en pahalı Qualcomm yonga seti olacağı söyleniyor. Exynos 2500'ün kullanımı ile en nihayetinde Samsung'un kâr marjını korumasını sağlayacak.

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Şu an için Exynos 2500'ü çevreleyen ilk söylentiler, RDNA4 GPU ve LPDDR5T RAM desteğine işaret ediyor. Ayrıca Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacak ancak performans çekirdeği Cortex-X5'e yükselecek. Ek olarak AI alanında da gelişmeler sunulacağını hatırlamakta fayda var. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Geri sayım başladı: Galaxy S25 serisinde Exynos'un payı artıyor