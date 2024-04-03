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    Anlık Bildirim

    Geri sayım başladı: Galaxy S25 serisinde Exynos'un payı artıyor

    2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S25 serisi uzun süredir gündemde. Seride yer alacak telefonlar, gelecek yıl da Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4 sürümlerini koruyacak.
    Geri sayım başladı: Galaxy S25 serisinde Exynos'un payı artıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 ve S24 Ultra modelleri, bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden Galaxy S25 modellerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Bunlardan en merak edileni ise cihazlara güç verecek platform diyebiliriz. Hatta bir süredir tüm serinin Exynos 2500 platformundan güç alacağı konuşuluyordu. Ancak Samsung, bir kez daha Exynos&Snapdragon stratejisini koruyacak gibi görünüyor.

    Galaxy S25 serisi, Exynos ve Snapdragon'la geliyor

    Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda.

    DigiTimes'ın son raporunda ise, bu stratejinin Galaxy S25 serisinde de benimsendiği belirtildi. Ancak iki platform için detaylı sevkiyat yüzdesi henüz açıklanmış değil.

    "Samsung Electronics'in 2025 yılında yeni nesil Galaxy S25 serisi akıllı telefonları için hem Samsung'un tescilli AP'lerini hem de Qualcomm mobil SoC'lerini kullanmayı gerektiren çift izli uygulama işlemcisi (AP) sistemini sürdürmesi bekleniyor."

    Kararın en büyük nedeni ise, Samsung ve Qualcomm arasındaki çok yıllı ortaklık ve Snapdragon 8 Gen 4'ün maliyeti. Öyle ki 8 Gen 4'ün şimdiye kadarki en pahalı Qualcomm yonga seti olacağı söyleniyor. Exynos 2500'ün kullanımı ile en nihayetinde Samsung'un kâr marjını korumasını sağlayacak. 



    Şu an için Exynos 2500'ü çevreleyen ilk söylentiler, RDNA4 GPU ve LPDDR5T RAM desteğine işaret ediyor. Ayrıca Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacak ancak performans çekirdeği Cortex-X5'e yükselecek. Ek olarak AI alanında da gelişmeler sunulacağını hatırlamakta fayda var. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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