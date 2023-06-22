Getir, Fransa'dan çekiliyor: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Son yıllarda aldığı yatırımlarla Avrupa’nın ilk Decacorn’u olan Getir, yurt dışı faaliyetlerinde önemli bir karar aldı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’den çıkarak 3 kıta ve 9 ülkede kullanıcılara hizmet veren teslimat devi, Fransa'dan çekileceğini duyurdu.

Getir, Fransa'dan çekiliyor

Kısa süre önce AFP'ye yapılan açıklamada Getir, “Yerel makamların dayattığı kompleks yasal ortam ve düzenlemeler şirketin başarısını oldukça zorlaştırdı” dedi. Bu açıklamanın arkasında ise Fransız hükümetinin aldığı yeni bir karar bulunuyor. Mart ayında alınan bu kararda, gölge mağazaların (fiziksel müşterileri olmayan) mağaza değil depo olarak kabul edileceği belirtilmişti.

Dolayısıyla, yerel yönetimlere şehir merkezlerinde depolara izin verip vermeyeceklerine dair seçenek sunuldu. İşte bu ve benzeri belirsizlikler nedeniyle Getir, Fransa pazarından tamamen çıkmayı planlıyor. Öyle ki teslimat devi iflas başvurusunda da bulundu.

Aktarıldığı kadarıyla Getir'in Fransa'da 1.800 çalışanı bulunuyor. Bu çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmayacağı ise henüz belli değil. Ancak Getir’in Fransa’daki faaliyetleri başka şirketler tarafından satın alınabilir. Niketim Getir'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Flink de rakibi Cajoo’yu satın almıştı. Getir'in ülkemizdeki faaliyetlerine ise hız kesmeden devam ettiğini belirtelim.

Getir, n11'in tüm hisselerini satın aldı 2 hf. önce eklendi

Geçen sene N11’e 50 milyon dolar yatırım yaparak hisselerin yüzde 33’ünü satın alan teslimat devi, kısa süre önce N11 hisselerinin tamamını satın aldığını duyurdu.

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