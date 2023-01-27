Getir'in yeni özelliği GetirYemek Masa kullanıma sunuldu

GetirYemek Masa hakkında konuşan GetirYemek Genel Müdürü Yasemin Şişik Çelikboy, “GetirYemek Masa ile kullanıcılarımız sadece adreslerine verdikleri siparişlerde değil, gittikleri restoranlarda da GetirYemek avantajlarından faydalanabilecekler. Öte yandan, iş ortağımız olan restoranların da yeni müşterilerle tanışıp işlerini büyütmelerine destek olacağız” dedi.
Yüzde 30 indirim
Şirketten yapılan açıklamaya göre lansmana özel olarak sınırlı süre boyunca GetirYemek Masa üye restoranlarında hesap öderken, uygulama üzerinden aldıkları kodu gösterdiklerinde yüzde 30’a varan indirimden faydalanacak. İlk olarak İstanbul’da 500’den fazla restoranda hayata geçen GetirYemek Masa, önümüzdeki dönemde yeni şehirlerde ve yeni restoranlarda hizmet verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?