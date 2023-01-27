Getir'in yeni özelliği GetirYemek Masa kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Online yemek siparişi sektörünün iki önemli oyuncusundan biri olan GetirYemek, yeni hizmeti GetirYemek Masa’yı duyurdu. GetirYemek ile yemek siparişini kapıya getiren Getir şimdi de GetirYemek Masa ile restoranda yemek yiyen müşterilere indirim imkanı sunuyor. Müşteriler, restoranda yedikleri yemek siparişleri için yüzde 30'a varan indirimden yararlanıyor.

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GetirYemek Masa hakkında konuşan GetirYemek Genel Müdürü Yasemin Şişik Çelikboy, “GetirYemek Masa ile kullanıcılarımız sadece adreslerine verdikleri siparişlerde değil, gittikleri restoranlarda da GetirYemek avantajlarından faydalanabilecekler. Öte yandan, iş ortağımız olan restoranların da yeni müşterilerle tanışıp işlerini büyütmelerine destek olacağız” dedi.

Yüzde 30 indirim

Şirketten yapılan açıklamaya göre lansmana özel olarak sınırlı süre boyunca GetirYemek Masa üye restoranlarında hesap öderken, uygulama üzerinden aldıkları kodu gösterdiklerinde yüzde 30’a varan indirimden faydalanacak. İlk olarak İstanbul’da 500’den fazla restoranda hayata geçen GetirYemek Masa, önümüzdeki dönemde yeni şehirlerde ve yeni restoranlarda hizmet verecek.

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