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    GIF görüntü formatının mucidi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    GIF formatının yaratıcısı Steven Wilhite, 74 yaşında ABD'de hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeninin koronavirüs enfeksiyonu olduğu açıklandı.                     
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    GIF görüntü formatının mucidi hayatını kaybetti
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    GIF formatı (Graphics Interchange Format), Steven Wilhite tarafından 1987 yılında CompuServe'de geliştirildi. Bu buluş, bir dizi görüntüyü sıkıştırılmış formata sığdırmayı ve o zamanki düşük güçlü elektronik ekipman koşullarında grafik verilerinin daha hızlı aktarılmasını mümkün kılmıştı.

    Telaffuzu çok tartışılmıştı

    Ayrıca GIF, grafikleri ve basit animasyonları göstermek için uygun bir araç haline geldi. 2013 yılında Wilhite, İnternet'in gelişimine yaptığı katkılardan dolayı Webby Ödülü aldı. Wilhite 2000'lerin başında emekli oldu ve kendini seyahat etmeye, kamp yapmaya ve model trenler inşa etmeye adadı.

    GIF görüntü formatının mucidi hayatını kaybetti
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    GIF'in nasıl telaffuz edilmesi gerektiği konusunda yıllar boyunca birçok tartışma yaşandı. 2013 yılında Wheelhite, Jif marka fıstık ezmesi gibi yumuşak bir "g" ile telaffuz edildiğini iddia ederek yasal bir anlaşmazlığı da çözmüştü.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 5 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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