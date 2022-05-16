Gigabyte yeni Aorus 17X oyuncu dizüstüsünü duyurdu

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Intel’in yeni Alder Lake HX mobil işlemcilerini tanıtması ile birlikte sektörün en kaslı dizüstüleri de ortaya çıkmaya başladı. Gigabyte Aorus 17X oyuncu dizüstü modeli verimlilik ve tasarıma odaklanıyor.

Gigabyte Aorus 17X YE özellikleri ve fiyatı

17 inçlik Full HD ekran

Intel Core i9 HX işlemcilere kadar

GeForce RTX 3080 Ti ekran kartına kadar

16GB DDR5 RAM

1TB’a kadar M.2 SSD

2300$ başlangıç fiyatı

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Gigabyte Aorus 17X oyuncu dizüstü modeli 17 inçlik bir ekrana sahip ve alt çenenin yüzde 30 civarında daha inceltilmesi sayesinde ekran-kasa oranını yüzde 90 seviyesine kadar çıkarmış. Böylece 15 inçlik bir kasa ölçüleri elde edilmiş.

Intel Core i9 HX işlemcilere kadar çıkan seçenekler ile önceki nesle göre yüzde 32 daha iyi performans elde edilirken RTX 3000 serisi ekran kartları da grafik performansını en üst seviyeye çıkarıyor. Çift fan ve 6 ısı borusu verimli bir soğutma sunuyor.

360Hz tazeleme hızı ile sınıfında önemli bir avantaj sunacak olan Gigabyte Aorus 17X oyuncu dizüstü modeli WiFi 6, Bluetooth 5.2 gibi bağlantı seçenekleri ile geliyor ve 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

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Gigabyte Aorus 17X YE satışta: İşte özellikleri ve fiyatı