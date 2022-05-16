Gigabyte yeni Aorus 17X oyuncu dizüstüsünü duyurdu

Intel’in yeni Alder Lake HX mobil işlemcilerini tanıtması ile birlikte sektörün en kaslı dizüstüleri de ortaya çıkmaya başladı. Gigabyte Aorus 17X oyuncu dizüstü modeli verimlilik ve tasarıma odaklanıyor.
Gigabyte Aorus 17X YE özellikleri ve fiyatı
- 17 inçlik Full HD ekran
- Intel Core i9 HX işlemcilere kadar
- GeForce RTX 3080 Ti ekran kartına kadar
- 16GB DDR5 RAM
- 1TB’a kadar M.2 SSD
- 2300$ başlangıç fiyatı
Gigabyte Aorus 17X oyuncu dizüstü modeli 17 inçlik bir ekrana sahip ve alt çenenin yüzde 30 civarında daha inceltilmesi sayesinde ekran-kasa oranını yüzde 90 seviyesine kadar çıkarmış. Böylece 15 inçlik bir kasa ölçüleri elde edilmiş.
Intel Core i9 HX işlemcilere kadar çıkan seçenekler ile önceki nesle göre yüzde 32 daha iyi performans elde edilirken RTX 3000 serisi ekran kartları da grafik performansını en üst seviyeye çıkarıyor. Çift fan ve 6 ısı borusu verimli bir soğutma sunuyor.
360Hz tazeleme hızı ile sınıfında önemli bir avantaj sunacak olan Gigabyte Aorus 17X oyuncu dizüstü modeli WiFi 6, Bluetooth 5.2 gibi bağlantı seçenekleri ile geliyor ve 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D