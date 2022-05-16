Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gigabyte yeni Aorus 17X oyuncu dizüstüsünü duyurdu

    Gigabyte Aorus 17X YE oyuncu dizüstü modeli on ikinci nesil Intel Core i9 HX işlemcilere kadar ve Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ekran kartına kadar seçeneklerle yıldızlaşıyor. 
    Oy Ver

    Gigabyte Aorus 17X YE
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in yeni Alder Lake HX mobil işlemcilerini tanıtması ile birlikte sektörün en kaslı dizüstüleri de ortaya çıkmaya başladı. Gigabyte Aorus 17X oyuncu dizüstü modeli verimlilik ve tasarıma odaklanıyor.

    Gigabyte Aorus 17X YE özellikleri ve fiyatı

    • 17 inçlik Full HD ekran
    • Intel Core i9 HX işlemcilere kadar
    • GeForce RTX 3080 Ti ekran kartına kadar
    • 16GB DDR5 RAM
    • 1TB’a kadar M.2 SSD
    • 2300$ başlangıç fiyatı

    Gigabyte Aorus 17X oyuncu dizüstü modeli 17 inçlik bir ekrana sahip ve alt çenenin yüzde 30 civarında daha inceltilmesi sayesinde ekran-kasa oranını yüzde 90 seviyesine kadar çıkarmış. Böylece 15 inçlik bir kasa ölçüleri elde edilmiş.

    Intel Core i9 HX işlemcilere kadar çıkan seçenekler ile önceki nesle göre yüzde 32 daha iyi performans elde edilirken RTX 3000 serisi ekran kartları da grafik performansını en üst seviyeye çıkarıyor. Çift fan ve 6 ısı borusu verimli bir soğutma sunuyor.

    360Hz tazeleme hızı ile sınıfında önemli bir avantaj sunacak olan Gigabyte Aorus 17X oyuncu dizüstü modeli WiFi 6, Bluetooth 5.2 gibi bağlantı seçenekleri ile geliyor ve 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 8 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 17 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M52
    Samsung Galaxy M52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız