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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GIPHY, 400 milyon dolara Facebook tarafından satın alındı

    GIF arama motoru ve topluluklarının başında gelen GIPHY, Facebook tarafından satın alındı. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre GIPHY ekibi, Instagram'a dâhil olacak.
    23 sa.
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    8
    11
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    GIF üretim uygulamasını çeşitli platformlarda gördüğümüz GIPHY, Facebook tarafından satın alındı. Bu satın alımın ardından Facebook’un açıklamasına göre hizmet, Instagram başta olmak üzere firmanın tüm platformlarına daha entegre hâlde çalışacak.

    İnternette GIF aratmak için en çok kullanılan araçlardan olan GIPHY, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger ve diğer sosyal medya uygulamalarında yoğun şekilde kullanılıyordu. Açıklanan verilere göre GIPHY’nin tüm trafiğinin yarısı Facebook ve ona bağlı uygulamalardan geliyor. Bu sebeple böyle bir satın alımın gerçekleşmesi hiç de şaşırtıcı değil.

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    GIPHY’nin çalışma sisteminde ve politikasında herhangi bir değişim olmayacağını açıklayan Facebook, mevcut ekibin Instagram ekibine dâhil olacağını da belirtti. Yakın zamanda GIPHY ile başta Instagram’ın, sonra diğer Facebook uygulamalarının entegrasyonunda bir artış göreceğimiz kesin. Diğer firmaların hizmetlerinde de kullanılan GIPHY araçlarında herhangi bir kısıtlama olacak mı henüz belirsiz. Firmalar yüksek ihtimalle başka hizmetlere yönelecektir.



    https://about.fb.com/news/2020/05/welcome-giphy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pranis (burak öztürk) 20 sa.
    Tekel olma yolunda hızla ilerliyor, bu çok tehlikeli. Google da buna dahil
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    isakoc (isa koç) 23 dk.
    Tam zamanında giphy satmış şirketi. Bence iyi itelemiş. Gif emojilerinin devri bitmek üzere.
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    Nemesis-Prime 18 sa.
    Facebook’un almadığı platform kaldı mı ki?

    Büyük şirketler hep başka platformları da satın alıyorlar. Microsoft’un Github’ı alması, Avast’ın Piriform(CCleaner) ve AVG’yi satın alması böyle böyle uzuyor liste...
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    Onurmsq (--- ----) 18 sa.
    bir site bir yazılım bu kadar ediyorsa bizimde başlamamız gerek.
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    ayyildizim 19 sa.
    Stratejik bir hamle. Gelsin gif'ler içine trojanlar mallwareler. Facebook google ve Twitter uygulamalarına sızmak için almıştır bunu.
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 20 sa.
    Firmaların sahipleri kabuklarından sıyrılıp daha farklı iş yapabilmek için satıyorlar uygulamalarını hissedar oluyorlar, kara geçiyorlar. Ama bu devlerin göbeğide iyice büyüyor. Facebook ve diğerlerinin bu kadar tekelleşmeye gitmesi hiç iyi değil. Farklı fikirleri hep öldürücekler bir çok fikir ya bunlar bizi bitirir kafasıyla belki hiç oluşmayacak bile.
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    pranis (burak öztürk) 20 sa.
    Tekel olma yolunda hızla ilerliyor, bu çok tehlikeli. Google da buna dahil
    Yanıtla +5
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    maximus8282 (maximus ) 22 sa.
    2-3 gün oluyor bu haber. Duyar duymaz sildim telefondan. Yakında reklam dolar orası.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1523 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    giphy, facebook ve
    4 etiket daha instagram WhatsApp gif Internet
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
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