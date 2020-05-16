GIPHY, 400 milyon dolara Facebook tarafından satın alındı

İlginizi Çekebilir

Instagram DM’leri sonunda web üzerinden de kullanılabiliyor

GIF üretim uygulamasını çeşitli platformlarda gördüğümüz GIPHY, Facebook tarafından satın alındı. Bu satın alımın ardından Facebook’un açıklamasına göre hizmet, Instagram başta olmak üzere firmanın tüm platformlarına daha entegre hâlde çalışacak.

İnternette GIF aratmak için en çok kullanılan araçlardan olan GIPHY, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger ve diğer sosyal medya uygulamalarında yoğun şekilde kullanılıyordu. Açıklanan verilere göre GIPHY’nin tüm trafiğinin yarısı Facebook ve ona bağlı uygulamalardan geliyor. Bu sebeple böyle bir satın alımın gerçekleşmesi hiç de şaşırtıcı değil.

Ayrıca Bkz. "Yeni Mad Max filminde Furiosa'nın geçmişine gideceğiz; Tom Hardy yer almayacak"

GIPHY’nin çalışma sisteminde ve politikasında herhangi bir değişim olmayacağını açıklayan Facebook, mevcut ekibin Instagram ekibine dâhil olacağını da belirtti. Yakın zamanda GIPHY ile başta Instagram’ın, sonra diğer Facebook uygulamalarının entegrasyonunda bir artış göreceğimiz kesin. Diğer firmaların hizmetlerinde de kullanılan GIPHY araçlarında herhangi bir kısıtlama olacak mı henüz belirsiz. Firmalar yüksek ihtimalle başka hizmetlere yönelecektir.

https://about.fb.com/news/2020/05/welcome-giphy/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.