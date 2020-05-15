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    Yeni Mad Max filminde Furiosa'nın geçmişine gideceğiz; Tom Hardy yer almayacak

    75 yaşındaki yönetmen George Miller, yeni Mad Max filminde Furiosa karakterinin gençliğine odaklanılacağını açıkladı. Filmde Charlize Theron rol almayacak.
    16 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Mad Max filminde Furiosa'nın geçmişine gideceğiz; Tom Hardy yer almayacak
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    Mad Max filmlerinin ünlü yönetmeni George Miller, serinin yeni filmi için bugün bazı açıklamalar yaptı. New York Times'a konuşan 75 yaşındaki Oscarlı yönetmen, yeni filmde Furiosa'nın geçmişine odaklanılacağını açıkladı.

    Charlize Theron rol almayacak

    Yeni Mad Max filminde Furiosa'nın gençliğini izleyeceğiz, bu nedenle ünlü oyuncu Charlize Theron filmde rol almayacak. George Miller, 20'li yaşlarında genç bir aktris arayışında olduklarını ve bu genç ismin Furiosa karakterini Charlize Theron'dan devralacağını söyledi. Charlize Theron bildiğiniz gibi Fury Road filminde müthiş bir performans ortaya koymuştu, şimdi onun yerine gelecek olan yeni isme alışmak biraz güç olacak.

    Charlize Theron'u CGI ile gençleştirmeyi düşündüklerini de belirten Miller,"Aslında uzun bir süre, Charlize'i bilgisayar efektleriyle gençleştirebileceğimizi ve filmi bu şekilde çekebileceğimizi düşünmüştüm. Ancak The Irishman'deki müthiş denemelere rağmen hala tam olarak istenen seviyeye ulaştığımızı düşünmüyorum. Hala bir 'tekinsiz vadi' (uncanny valley) durumu var. Birçok kişi şu anda bunu çözmeye çalışıyor ve çok yaklaşanlar da var —özellikle de Japon oyun geliştiricileri— ancak yine de vadinin hala çok geniş olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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    Yeni Mad Max filminde Furiosa'nın geçmişine gideceğiz; Tom Hardy yer almayacak
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    Furiosa'yı canlandıracak olan yeni aktris için şu anda bazı dedikodular da var. Geçtiğimiz aylarda çıkan bir söylentide, son yılların yükselen isimlerinden olan Anya Taylor-Joy'un George Miller ile görüşme yaptığı belirtilmişti. 24 yaşındaki genç aktrisin, Furiosa rolü için şu anda en yakın isim olduğu söyleniyor.

    Furiosa filminin çekimleri, pandemiden sonra her şey normale döndüğünde başlayacak. George Miller şu anda diğer projesi olan Three Thousand Years of Longing isimli film üzerinde çalışıyor. Idris Elba ve Tilda Swinton'un başrollerinde yer aldığı fantastik/romantik bir film olan Three Thousand Years of Longing, normalde bu yıl içerisinde tamamlanacaktı ancak film pandemi nedeniyle gecikti. Bu durum elbette Furiosa filmini de etkileyecek.

    Tom Hardy'li devam filmi de planlanıyor

    Bir sonraki Mad Max filminin aslında Tom Hardy'li bir devam filmi olacağı konuşuluyordu. Devam filmini bekleyenler için bugünkü haber biraz hayal kırıklığı olabilir. George Miller ise Mad Max evreninde anlatılacak daha çok hikaye olduğunu söylüyor. Tom Hardy'li devam filminin de Furiosa filminden sonra çekilmesi planlanıyor.

    Furiosa filminin yine de biraz ilginç bir seçim olduğu söylenebilir. Tom Hardy'siz bir spin-off olduğunu öğrenen sinemaseverlerin filme çok fazla rağbet göstermeme ihtimali bulunuyor. Gişede bir hayal kırıklığı yaşanması durumunda devam filmlerinin de bundan etkilenme ihtimali var.

    2015 yılında vizyona giren Mad Max: Fury Road, durmak bilmeyen aksiyonu ve insanı içine çeken büyüleyici apokaliptik atmosferiyle sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanmıştı. Oscar Akademi Ödülleri'nde de inanılmaz bir başarıya imza atan Fury Road, gişede de dünya genelinde 378 milyon dolar hasılat elde etmişti. Birçok sinemasever Fury Road'u 2010'lu yılların en iyi filmlerinden birisi olarak gösteriyor. 



    https://www.nytimes.com/2020/05/14/movies/mad-max-sequel-furiosa.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 sa.
    Bu Film Benim Gözümde Bomboş. Mel Gibson ın Oynadığı Seride Bundan Çok Farklı Değildi. Lakin Mel Gibson Zamanında Savaş Sonrası Gelecek Teması Tutabilecek Birşeydi ve Tuttu da. Eskisi Olsa Açar Azlerim Ama Yenisi Allah Korusun. Bu Konuya Değinen ve Bunu Çok Başarılı Yapan Tek Film The Book of Eli dir.
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    NightWolker (Emre Değirmendere) 2 sa.
    Charlize Theron ve Tom Hardy olmadan kimse o filmi izlemez babacım.Kendin oturup izlersin sonra da ağlarsınız gişede başarısız oldu diye. :)
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    alito (A. Teyfik Görmez) 6 sa.
    Amerikan sinemasının şu huyu gerçekten çok pis. Tutan bir formülü bok etmeden duramıyorlar.
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    infom@n (Uğur Doğan) 13 sa.
    Köpeğin geçmişine de gidecek miyiz?
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    Ohol Oula (Attila Tigin) 14 sa.
    Çıkmasa da olur, saçma sapan bir seri.
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    mokoko_TR 14 sa. yeni yorumcu Ohol Oula
    o zaman söyleyelim boşuna zahmet edp çıkarmasınlar :)
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    mokoko_TR 15 sa. yeni yorumcu
    mel gibson nun seriside efso be... ama buda güzel 2 ci iyi olur onca saçma sapan pikaçu benzeri fimlerden sonra
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    Feyzuli 16 sa.
    Haydaaaaaaaaa! Söz vermişlerdi tom hardy olacak diye devam filminde!
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    Musty3535123 2 sa. Feyzuli
    ''tamam ama o devam filmi bu değil bundan sonraki'' dediler :D
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