Meta, Giphy'yi 400 milyon dolara aldıktan sonra hizmeti gülünç fiyata sattı!

Hatırlanacağı üzere Meta, üç yıl önce Giphy'yi tam 400 milyon dolara satın almıştı. Yapılan yeni anlaşmayla ise Shutterstock, Giphy'yi sadece 53 milyon dolara satın aldı. Böylece Facebook'un ana şirketi, parasının sadece yüzde 13'ünü geri almış oldu.
Neden böyle oldu?
Öte yandan Shutterstock son zamanlardayapay zeka alanında daha derin adımlar atıyor. Firmanın gelirinin büyük kısmı halen insan tarafından üretilen stok görüntülerden gelse de Giphy, yeni olasılıklara açılan bir kapı görevi görecek.
Shutterstock CEO'su Paul Hennessy bir basın açıklamasında, "Bu teklifi müşterilerimize sunarken Shutterstock'un içerik ve meta verilerden para kazanma, üretken yapay zeka, stüdyo prodüksiyonu ve yaratıcı otomasyon alanlarındaki benzersiz yeteneklerinden yararlanarak GIF kütüphanemizin ticarileştirilmesini sağlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.