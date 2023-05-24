Meta, Giphy'yi 400 milyon dolara aldıktan sonra hizmeti gülünç fiyata sattı!

Tam Boyutta Gör Shutterstock bugün yaptığı açıklamada Meta ile Giphy'yi satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Shutterstock, anlaşmanın önümüzdeki ay tamamlanmasını beklediğini ve Meta'nın da Giphy'nin içeriğine ürün paketi üzerinden erişmeye devam etmek için ticari bir anlaşma imzaladığını söyledi.

Hatırlanacağı üzere Meta, üç yıl önce Giphy'yi tam 400 milyon dolara satın almıştı. Yapılan yeni anlaşmayla ise Shutterstock, Giphy'yi sadece 53 milyon dolara satın aldı. Böylece Facebook'un ana şirketi, parasının sadece yüzde 13'ünü geri almış oldu.

Neden böyle oldu?

Tam Boyutta Gör Meta’nın Giphy'yi satın alması İngiliz düzenleyici kuruluş CMA’nın radarına takılmıştı. Kasım 2021'de CMA, yaptığı incelemelerde satın alımı yasaklama kararı almış ve Meta’ya Giphy'yi bir bütün olarak satmasını emretmişti. Kararı temyize götüren Meta, geçen yılın yılın Ekim ayında temyiz başvurusundan vazgeçeceğini doğrulamış ve Giphy'yi elden çıkarmayı gönülsüzce kabul etmişti. İngiltere'nin son zamanlarda daha sert bir tekel karşıtı tutum benimsediği açık. CMA, bir süre önce de Microsoft'un Activision için yaptığı 68.7 milyar dolarlık teklifi, bulut oyun endüstrisindeki rekabet endişeleri nedeniyle reddetmişti.

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Öte yandan Shutterstock son zamanlarda yapay zeka alanında daha derin adımlar atıyor. Firmanın gelirinin büyük kısmı halen insan tarafından üretilen stok görüntülerden gelse de Giphy, yeni olasılıklara açılan bir kapı görevi görecek.

Shutterstock CEO'su Paul Hennessy bir basın açıklamasında, "Bu teklifi müşterilerimize sunarken Shutterstock'un içerik ve meta verilerden para kazanma, üretken yapay zeka, stüdyo prodüksiyonu ve yaratıcı otomasyon alanlarındaki benzersiz yeteneklerinden yararlanarak GIF kütüphanemizin ticarileştirilmesini sağlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giphy'yi 400 milyon dolara alan Meta, hizmeti komik rakama sattı!