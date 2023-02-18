Parmak izlerini temizleyen ekran patenti ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Arabalarda fiziksel tuşlar yerini yavaş yavaş dokunmatik ekranlara bıraktıkça lekelenme sorunu daha da büyüdü. Rahatsızı edici parmak izlerini temizlemenin en kolay yolu bir mikrofiber bez kullanmak ancak otomobil üreticisi GM’nin daha iyi bir çözümü var. General Motors, dokunmatik ekranların kendi kendini temizlemesini mümkün kılan yeni bir ekran tasarımının patentini aldı.

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Bu teknoloji ile mor pikseller ekrandaki mavi, kırmızı ve yeşil pikseller arasına yerleştiriliyor. Morötesi ışık gibi mor pikselin da yaydığı ışık, insan gözü tarafından görülemediğinden ekranda gösterilen renklere de bir etkisi olmayacak. Mor piksellere ek olarak ekranda ayrıca metal oksit bazlı görünmez bir fotokataliz kaplama var. Bu iki şey, kimyasal reaksiyona girerek ekranın temiz görünmesini sağlıyor.

Fotokataliz kaplama, ultraviyole ışığa maruz kaldığında ışığı emebiliyor ve havadaki nemi kullanarak kimyasal bir reaksiyon oluşturabiliyor. Reaksiyon sırasında, parmak izlerinin bıraktığı organik materyallerin yanı sıra yiyeceklerin bıraktığı yağ kalıntıları ve kırıntılar çözünüyor. Reaksiyon tamamlandıktan sonra her şey kuruyup toz gibi yok oluyor.

Ultraviyole ışık doğal güneş ışığından alınabilir ancak mor piksellere ihtiyaç var. Örneğin, birçok arabanın güneş ışığını engelleyen renkli camları var. Ayrıca sürücünün gündüz dışında bu özelliği kullanmak istemesi olasılığı da var.

Tabii ki her patentte olduğu gibi GM, bu sistemi asla uygulamaya geçirmeme kararı alabilir. Öte yandan bu teknoloji gerçekten işe yararsa patent, bir akıllı telefon üreticisi tarafından lisanslanabilir ve telefon ekranında kullanılabilir. Şu anda çoğu akıllı telefon ekranı, telefonun cam panellerinde kalan parmak izlerini azaltan oleofobik kaplamaya sahip olsa rahatsız edici parmak izleri bırakıyorlar.

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GM, parmak izlerini temizleyen ekran patenti aldı