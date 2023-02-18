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    Parmak izlerini temizleyen ekran patenti ortaya çıktı

    Bugünlerde birçok araçta dokunmatik ekran paneli var. Gün sonunda bu ekranlar parmak izleriyle kaplanıyor ve sürekli temizlemek gerekiyor. General Motors’un yen patenti bu soruna çözüm getiriyor.
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    gm motors kendini temizleyen dokunmatik ekran patenti Tam Boyutta Gör
    Arabalarda fiziksel tuşlar yerini yavaş yavaş dokunmatik ekranlara bıraktıkça lekelenme sorunu daha da büyüdü. Rahatsızı edici parmak izlerini temizlemenin en kolay yolu bir mikrofiber bez kullanmak ancak otomobil üreticisi GM’nin daha iyi bir çözümü var. General Motors, dokunmatik ekranların kendi kendini temizlemesini mümkün kılan yeni bir ekran tasarımının patentini aldı.

    Bu teknoloji ile mor pikseller ekrandaki mavi, kırmızı ve yeşil pikseller arasına yerleştiriliyor. Morötesi ışık gibi mor pikselin da yaydığı ışık, insan gözü tarafından görülemediğinden ekranda gösterilen renklere de bir etkisi olmayacak. Mor piksellere ek olarak ekranda ayrıca metal oksit bazlı görünmez bir fotokataliz kaplama var. Bu iki şey, kimyasal reaksiyona girerek ekranın temiz görünmesini sağlıyor.

    Fotokataliz kaplama, ultraviyole ışığa maruz kaldığında ışığı emebiliyor ve havadaki nemi kullanarak kimyasal bir reaksiyon oluşturabiliyor. Reaksiyon sırasında, parmak izlerinin bıraktığı organik materyallerin yanı sıra yiyeceklerin bıraktığı yağ kalıntıları ve kırıntılar çözünüyor. Reaksiyon tamamlandıktan sonra her şey kuruyup toz gibi yok oluyor.

    Ultraviyole ışık doğal güneş ışığından alınabilir ancak mor piksellere ihtiyaç var. Örneğin, birçok arabanın güneş ışığını engelleyen renkli camları var. Ayrıca sürücünün gündüz dışında bu özelliği kullanmak istemesi olasılığı da var.

    Tabii ki her patentte olduğu gibi GM, bu sistemi asla uygulamaya geçirmeme kararı alabilir. Öte yandan bu teknoloji gerçekten işe yararsa patent, bir akıllı telefon üreticisi tarafından lisanslanabilir ve telefon ekranında kullanılabilir. Şu anda çoğu akıllı telefon ekranı, telefonun cam panellerinde kalan parmak izlerini azaltan oleofobik kaplamaya sahip olsa rahatsız edici parmak izleri bırakıyorlar.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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