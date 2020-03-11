Gmail artık birden fazla imzayı destekliyor

Gmail’in şimdiye kadar sunduğu tek imza özelliği, e-postalarınızı her zaman aynı şekilde bitirmek istemiyorsanız büyük bir problem oluşturuyordu. Bu problem artık değişti. Google’ın gönderdiği sunucu tarafı güncelleme ile birlikte Gmail, birden fazla imzaya izin veriyor.

Özelliği aktive etmek için Ayarlar > Genel bölümüne gidip imza oluşturmanız yeterli olacak. Bu imzalardan istediğinizi e-postanızı oluştururken seçip ekleyebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "İlk B550 anakartı görüntülendi"

Özellik hem kişisel hem de G Suite kullanıcılarına sunuluyor ve en geç 24 Mart’ta herkese ulaşmış olacak.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/03/multiple-signatures-gmail.html

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