Gmail'in yeni özelliğiyle tanıtım e-postalarını sonlandırmak kolaylaşacak

Tam Boyutta Gör Android için Gmail uygulaması, yakında gelecek güncellemeyle kullanıcıların depolama alanın dolduran tanıtım maillerinden hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olacak yeni bir özellik kazanacak. "Aboneliği İptal Et" düğmesi daha dikkat çekici bir noktada olacak.

Wear OS akıllı saatler için Gmail uygulaması yayınlandı 1 ay önce eklendi

Dikkat çekici abonelik iptali butonu

Otomatik gönderilen e-postaların çoğunda altta abonelikten çıkmak için bir bağlantı yer alıyor; buna tıklandığında gelecekte o göndericinin e-posta göndermesi engelleniyor ancak çok sayıda abonelik sonlandırmaya çalışılıyorsa bu durum sıkıcı olabiliyor. Gmail, kısa bir süre önce bunu kısmen otomatikleştirmek için bir seçenek ekledi. Google, belli bir gönderenden gelen e-postaların açılmadığını fark ederse abonelikten çıkmak için öneride bulunuyor. Webde bu özellik yıllardır destekleniyor ancak mobilde çok kararlı çalışmıyor.

Yakında Google uygulaması (ilk olarak Android’de), “Abonelikten Çık” bağlantısını daha dikkat çekici noktaya taşıyacak. Daha doğrusu abonelikten çıkma butonu e-postanın üst kısmına doğru daha belirgin bir şekilde gösterilecek. Ancak, aboneliğin iptal edilebildiği e-postalarda otomatik olarak görüneceği söyleniyor.

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