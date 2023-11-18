Gmail'in yeni özelliğiyle tanıtım e-postalarını sonlandırmak kolaylaşacak

Dikkat çekici abonelik iptali butonu
Otomatik gönderilen e-postaların çoğunda altta abonelikten çıkmak için bir bağlantı yer alıyor; buna tıklandığında gelecekte o göndericinin e-posta göndermesi engelleniyor ancak çok sayıda abonelik sonlandırmaya çalışılıyorsa bu durum sıkıcı olabiliyor. Gmail, kısa bir süre önce bunu kısmen otomatikleştirmek için bir seçenek ekledi. Google, belli bir gönderenden gelen e-postaların açılmadığını fark ederse abonelikten çıkmak için öneride bulunuyor. Webde bu özellik yıllardır destekleniyor ancak mobilde çok kararlı çalışmıyor.
Yakında Google uygulaması (ilk olarak Android’de), “Abonelikten Çık” bağlantısını daha dikkat çekici noktaya taşıyacak. Daha doğrusu abonelikten çıkma butonu e-postanın üst kısmına doğru daha belirgin bir şekilde gösterilecek. Ancak, aboneliğin iptal edilebildiği e-postalarda otomatik olarak görüneceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.