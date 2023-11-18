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    Anlık Bildirim

    Gmail'in yeni özelliğiyle tanıtım e-postalarını sonlandırmak kolaylaşacak

    Gmail Android uygulaması yakında kullanıcıların spam tanıtım e-postalarını hızlıca sonlandırmasına yardımcı olacak yeni bir özellikle güncellenecek.             
    gmail android uygulaması abonelikten çıkma Tam Boyutta Gör
    Android için Gmail uygulaması, yakında gelecek güncellemeyle kullanıcıların depolama alanın dolduran tanıtım maillerinden hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olacak yeni bir özellik kazanacak. "Aboneliği İptal Et" düğmesi daha dikkat çekici bir noktada olacak.

    Dikkat çekici abonelik iptali butonu

    Otomatik gönderilen e-postaların çoğunda altta abonelikten çıkmak için bir bağlantı yer alıyor; buna tıklandığında gelecekte o göndericinin e-posta göndermesi engelleniyor ancak çok sayıda abonelik sonlandırmaya çalışılıyorsa bu durum sıkıcı olabiliyor. Gmail, kısa bir süre önce bunu kısmen otomatikleştirmek için bir seçenek ekledi. Google, belli bir gönderenden gelen e-postaların açılmadığını fark ederse abonelikten çıkmak için öneride bulunuyor. Webde bu özellik yıllardır destekleniyor ancak mobilde çok kararlı çalışmıyor.

    Yakında Google uygulaması (ilk olarak Android’de), “Abonelikten Çık” bağlantısını daha dikkat çekici noktaya taşıyacak. Daha doğrusu abonelikten çıkma butonu e-postanın üst kısmına doğru daha belirgin bir şekilde gösterilecek. Ancak, aboneliğin iptal edilebildiği e-postalarda otomatik olarak görüneceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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