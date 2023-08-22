Tam Boyutta Gör Google'ın e-posta hizmeti Gmail yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi e-posta platformu, bir süredir web tarayıcılar için yerleşik çeviri özelliği sunuyor. Ancak uygulamanın hem iOS hem de Android sürümü bu özelliği kaçırmış durumda. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Bugün Google, yerleşik çeviri özelliğinin hem Android hem de iOS için erişime açıldığını duyurdu.

Gmail uygulamasında yerleşik çeviri dönemi başladı

Yeni özellikle birlikte Gmail uygulaması, e-posta içeriğinin dilini otomatik olarak algılıyor ve e-postanın üst kısmında, kullanıcının tercih ettiği dile çevrilmesini sağlayan bir sekme görüntülüyor. Örneğin, bir e-posta Korece ise ve okumak istediğiniz dil İngilizce ise, çevrilmiş metni görmek için 'İngilizceye Çevir' seçeneğine dokunmanız yeterli.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kullanıcılar belirli dilleri her zaman çevirmeyi veya hiçbir zaman çevirmemeyi de seçebilecekler. Google Translate hizmetini temel alan özelliğin 100'den fazla dile destek sunduğunu da belirtelim.

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Yapılan duyuruda Google, yerleşik çeviri özelliğinin hem iOS hem de Android platformunda 15 güne kadar erişilebilir olacağını belirtti. Ancak Gmail Android uygulamasında bugünden itibaren kullanıma açıldığını belirtelim. Önümüzdeki günlerde ise iOS'a gelecek.

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Gmail uygulamasında yerleşik çeviri dönemi başladı!