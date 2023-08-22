Gmail uygulamasında yerleşik çeviri dönemi başladı
Yeni özellikle birlikte Gmail uygulaması, e-posta içeriğinin dilini otomatik olarak algılıyor ve e-postanın üst kısmında, kullanıcının tercih ettiği dile çevrilmesini sağlayan bir sekme görüntülüyor. Örneğin, bir e-posta Korece ise ve okumak istediğiniz dil İngilizce ise, çevrilmiş metni görmek için 'İngilizceye Çevir' seçeneğine dokunmanız yeterli.
Yapılan duyuruda Google, yerleşik çeviri özelliğinin hem iOS hem de Android platformunda 15 güne kadar erişilebilir olacağını belirtti. Ancak Gmail Android uygulamasında bugünden itibaren kullanıma açıldığını belirtelim. Önümüzdeki günlerde ise iOS'a gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.