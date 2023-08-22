Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gmail uygulamasında yerleşik çeviri dönemi başladı

    Google, Gmail'in mobil platformlar için yerleşik çeviri özelliği kazandığını duyurdu. Peki hem Android hem de iOS için kulanıma sunulan bu özellik nasıl çalışıyor? İşte detaylar.
    Gmail uygulamasında yerleşik çeviri dönemi başladı! Tam Boyutta Gör
    Google'ın e-posta hizmeti Gmail yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi e-posta platformu, bir süredir web tarayıcılar için yerleşik çeviri özelliği sunuyor. Ancak uygulamanın hem iOS hem de Android sürümü bu özelliği kaçırmış durumda. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Bugün Google, yerleşik çeviri özelliğinin hem Android hem de iOS için erişime açıldığını duyurdu. 

    Gmail uygulamasında yerleşik çeviri dönemi başladı

    Yeni özellikle birlikte Gmail uygulaması, e-posta içeriğinin dilini otomatik olarak algılıyor ve e-postanın üst kısmında, kullanıcının tercih ettiği dile çevrilmesini sağlayan bir sekme görüntülüyor. Örneğin, bir e-posta Korece ise ve okumak istediğiniz dil İngilizce ise, çevrilmiş metni görmek için 'İngilizceye Çevir' seçeneğine dokunmanız yeterli.

    Gmail uygulamasında yerleşik çeviri dönemi başladı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca kullanıcılar belirli dilleri her zaman çevirmeyi veya hiçbir zaman çevirmemeyi de seçebilecekler. Google Translate hizmetini temel alan özelliğin 100'den fazla dile destek sunduğunu da belirtelim.

    Yapılan duyuruda Google, yerleşik çeviri özelliğinin hem iOS hem de Android platformunda 15 güne kadar erişilebilir olacağını belirtti. Ancak Gmail Android uygulamasında bugünden itibaren kullanıma açıldığını belirtelim. Önümüzdeki günlerde ise iOS'a gelecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 ayda 9.sınıf bitirme programı amazon hediye kartı nakite çevirme oğuz boyları tecil tarihi nedir the amazing spider-man türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız