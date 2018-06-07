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God of War filmi mi geliyor? Ünlü yönetmenden açıklamalar

Sony, popüler oyun serisi God of War'u sinemaya aktarmak için ilk adımları atmaya başladı. İşte Pacific Rim: Uprising filminin yönetmeni Steven S. DeKnight'ın konuyla ilgili açıklamaları:
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
5,5b
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20
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Pacific Rim: Uprising filminin yönetmeni Steven S. DeKnight, popüler oyun serisi God of War'u beyaz perdeye uyarlamak istiyor. ComicBook.com'a konuşan ünlü yönetmen, yapımcı firma Sony'yle bu konuyu konuştuklarını ve önümüzdeki dönemlerde God of War'un sinema salonlarına gelebileceğini açıkladı.

God of War serisinin çok büyük bir hayranı olduğunu belirten Steven S. DeKnight,"Özellikle de son oyun inanılmazdı. Serinin bir hayranı olarak elbette God of War'u sinemaya aktarmak isterim." ifadelerini kullanıyor. Kratos'u canlandırabilecek potansiyel aktörler hakkında da konuşan DeKnight, Guardians of the Galaxy filmlerinden tanıdığımız Dave Bautista'nın bu rol için biçilmiş kaftan olacağını söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Warner Bros, Jared Leto'lu yeni bir Joker filmi üzerinde çalışıyor"
Steven DeKnight ayrıca Sony yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde her iki tarafın da filmin R-Rated (17 yaş sınırlaması) olması gerektiği konusunda anlaştığını belirtiyor. God of War serisinin şiddetli bir atmosfere sahip olması nedeniyle bunun zaten bir gereklilik olduğu düşünülmüş.

Tabi Steven S. DeKnight'ın Sony'yle yaptığı konuşmalar sadece bir ön hazırlıktan ibaret. Konuyla ilgili Twitter üzerinden de bazı açıklamalar yapan DeKnight, henüz kesinleşen hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. Ancak Sony'nin Hollywood'un ünlü yönetmenleriyle bu konuyu görüşmeye başlamış olması gelecekte Kratos'u beyaz perdede görme ihtimalizin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor diyebiliriz. 

http://comicbook.com/gaming/2018/06/06/god-of-war-movie-kratos-steven-deknight/ Yorum Yaz
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RedManetics 11 ay en beğenilen
Dave bautista nedir ya
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Guest-C192699FC 11 ay Serkan_Yılmaz
Yönetmen o yüzden çok önemli bir Nolan falan olsa en kötü şartlarda bile belli bir kaliteyi tutturur ama pasific rim zaten rezalet yani onun yönetmeni olursa çöp olur bu film
Yönetmen o yüzden çok önemli bir Nolan falan olsa en kötü şartlarda bile belli bir kaliteyi tutturur ama pasific rim zaten rezalet yani onun yönetmeni olursa ç...
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ccguven 11 ay
Titanların öfkesi, şimşek hırsızı, intikamı amcası teyzesi derken zaten bu oyundan bile soğutmuşlardı bizi.
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1 Avatar
hoksi 10 ay
Prince of Percia
assasin creed
gibi çöp olmuşlar varken yapmayın dursun
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Wally-West 11 ay
Filmin gişe yapmasını istiyorlarda bir kere baştan D.Rock Johnson'a veya Vin Diesel'e Kratos'u oynatırlar. Film, yine 1 milyarı gişede geçer.
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Gabuk 11 ay
takip
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Dodge 11 ay
Guzel ele alinirsa proje efsane bir yapim ortaya cikabilir.
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GunslingeR085 11 ay
Kratos'un Sparta'ya komutanlık dönemleri işlenebilir ama bol-bol kan, çıplaklık, kaliteli dövüş sahneleri olursa belki güzel bir film ortaya çıkar. Lakin çıkan bu tarz uyarlamalar hep başarısız olmuştur genelde (tüm resident evil serisi)
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haklısın toprAAm 11 ay
2 kelime:
Lütfen gelmesin.
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RedManetics 11 ay en beğenilen
Dave bautista nedir ya
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canguler917 11 ay
Steven S. DeKnight ve Dave Bautista. Leş olur o film. Sony böyle bir salaklık yapmaz
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cemoli78 11 ay
Avatar ın yönetmeni James Cameron veya Warcraft ı yöneten Duncan Jones. Her ikisi de bu işin altından rahat kalkar.
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OverClocK1ng 11 ay
Bence Dave Bautista oynarsa harika olur. Adam doğuştan Kratos gibi zaten...
Bi de sakal. Tamamdır...

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