God of War filmi mi geliyor? Ünlü yönetmenden açıklamalar

Pacific Rim: Uprising filminin yönetmeni Steven S. DeKnight, popüler oyun serisi God of War'u beyaz perdeye uyarlamak istiyor. ComicBook.com'a konuşan ünlü yönetmen, yapımcı firma Sony'yle bu konuyu konuştuklarını ve önümüzdeki dönemlerde God of War'un sinema salonlarına gelebileceğini açıkladı.God of War serisinin çok büyük bir hayranı olduğunu belirten Steven S. DeKnight,"Özellikle de son oyun inanılmazdı. Serinin bir hayranı olarak elbette God of War'u sinemaya aktarmak isterim." ifadelerini kullanıyor. Kratos'u canlandırabilecek potansiyel aktörler hakkında da konuşan DeKnight, Guardians of the Galaxy filmlerinden tanıdığımızbu rol için biçilmiş kaftan olacağını söylüyor.Steven DeKnight ayrıca Sony yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde her iki tarafın da filmin(17 yaş sınırlaması) olması gerektiği konusunda anlaştığını belirtiyor. God of War serisinin şiddetli bir atmosfere sahip olması nedeniyle bunun zaten bir gereklilik olduğu düşünülmüş.Tabi Steven S. DeKnight'ın Sony'yle yaptığı konuşmalar sadece bir ön hazırlıktan ibaret. Konuyla ilgili Twitter üzerinden de bazı açıklamalar yapan DeKnight, henüz kesinleşen hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. Ancak Sony'nin Hollywood'un ünlü yönetmenleriyle bu konuyu görüşmeye başlamış olması gelecekte Kratos'u beyaz perdede görme ihtimalizin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor diyebiliriz.