Nintendo Switch 2'nin kilit özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch, hem el konsolu hem de TV’ye bağlanan bir konsol olarak kullanılmasına olanak tanıyan tasarımı sayesinde büyük bir başarı elde etti. Oyun konsolu 2017 yılında piyasaya sürüldü, dolayısıyla yeni model heyecanla bekleniyor. Nintendo, halefinin yakında duyurulacağını söyledi ve şimdi yeni bir paylaşım Nintendo Switch 2’nin teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında bilgiler sunuyor.

Nintendo satışlardan memnun 22 sa. önce eklendi

12 GB RAM, 256GB UFS 3.1, geriye dönük uyumluluk

İlk sızıntı, Famiboards adında popüler bir Nintendo forumundan, Nintendo, NVIDIA ve diğer şirketler arasındaki sevkiyat ve gümrük verilerini araştıran bir kullanıcıdan geliyor.

Kullanıcı, Nintendo Switch 2’nin 7.500 MT/s hızında çalışan iki adet 6 GB'lık modülden oluşan 12 GB RAM'e sahip olacağını söylüyor. Yalnız LPDDR5 mi yoksa LPDDR5X bellek olduğu henüz belli değil. Bu doğru çıkarsa Switch'e göre büyük bir iyileştirme olacak. Mevcut Switch, 3.200 MT/s hızda çalışan 4 GB LPDDR4 RAM’e sahip. Switch 2’nin ayrıca 256GB UFS 3.1 dahili depolamaya sahip olacağı belirtiliyor. İlk Switch, 32 GB depolama alanı sunuyor ve bunun bir kısmı sistem tarafından kullanılmak üzere ayrılmış; kullanıcıya yalnızca 25.9 GB kalıyor. Tabii ki microSD kartla ek depolama alanı sağlamak mümkün.

Nintendo Switch 2'nin ayrıca yeni bir kartuş formatı sunacağı söyleniyor ancak uyumluluk sorunu beklenmiyor. Switch 2'nin hem fiziksel hem de dijital oyunlar için birinci nesil Switch oyunlarıyla geriye dönük uyumluluğu koruyacağı söyleniyor. Yeni konsolun dock'unun USB-C üzerinden 4K çözünürlüklü çıkışı desteklemesi bekleniyor ve hatta DLSS desteği bile olabilir. Switch 2’nin Nvidia yongasını kullanmaya devam edeceği AMD’ye geçiş yapılmayacağı da söylentiler arasında.

Nintendo Switch 2 konsolunun Mart 2025’te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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