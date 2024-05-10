Nintendo Switch 2'nin kilit özellikleri ortaya çıktı

12 GB RAM, 256GB UFS 3.1, geriye dönük uyumluluk
İlk sızıntı, Famiboards adında popüler bir Nintendo forumundan, Nintendo, NVIDIA ve diğer şirketler arasındaki sevkiyat ve gümrük verilerini araştıran bir kullanıcıdan geliyor.
Kullanıcı, Nintendo Switch 2’nin 7.500 MT/s hızında çalışan iki adet 6 GB'lık modülden oluşan 12 GB RAM'e sahip olacağını söylüyor. Yalnız LPDDR5 mi yoksa LPDDR5X bellek olduğu henüz belli değil. Bu doğru çıkarsa Switch'e göre büyük bir iyileştirme olacak. Mevcut Switch, 3.200 MT/s hızda çalışan 4 GB LPDDR4 RAM’e sahip. Switch 2’nin ayrıca 256GB UFS 3.1 dahili depolamaya sahip olacağı belirtiliyor. İlk Switch, 32 GB depolama alanı sunuyor ve bunun bir kısmı sistem tarafından kullanılmak üzere ayrılmış; kullanıcıya yalnızca 25.9 GB kalıyor. Tabii ki microSD kartla ek depolama alanı sağlamak mümkün.
Nintendo Switch 2'nin ayrıca yeni bir kartuş formatı sunacağı söyleniyor ancak uyumluluk sorunu beklenmiyor. Switch 2'nin hem fiziksel hem de dijital oyunlar için birinci nesil Switch oyunlarıyla geriye dönük uyumluluğu koruyacağı söyleniyor. Yeni konsolun dock'unun USB-C üzerinden 4K çözünürlüklü çıkışı desteklemesi bekleniyor ve hatta DLSS desteği bile olabilir. Switch 2’nin Nvidia yongasını kullanmaya devam edeceği AMD’ye geçiş yapılmayacağı da söylentiler arasında.
Nintendo Switch 2 konsolunun Mart 2025’te piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.