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    Godfall'dan RTX 3080 sahiplerine kötü haber: 4K/Ultra için 12GB VRAM gerekiyor

    Godfall geliştiricileri oyunu 4K/Ultra ayarlarda oynayabilmek için en az 12GB VRAM gerektiğini söyledi.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Godfall'dan RTX 3080 sahiplerine kötü haber: 4K/Ultra için 12GB VRAM gerekiyor
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    Yeni nesilin merakla beklenen oyunlarından olan Godfall'dan RTX 3070 ve 3080 için kötü haber geldi. Oyunun sistem gereksinimleri dün açıklanmıştı ancak maalesef yayınlanan liste çok detaylı değildi. Godfall geliştiricileri bugün AMD'nin YouTube sayfasında yayınlanan bir videoda 4K/Ultra için gerekli olan bazı ekstra detayları açıkladı. Kullanılan ifadelere göre Godfall'ı en yüksek ayarlarda oynayabilmek için en az 12GB VRAM gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı

    VRAM konusu bildiğiniz gibi özellikle de RTX 3000 serisiyle birlikte son zamanlarda epey bir gündem oldu. RTX 3070 8 GB, RTX 3080 ise 10GB VRAM ile geliyor. Nvidia 10GB VRAM'in hem şu anki nesil hem de yeni nesil oyunlar için yeterli olacağını söylemişti ancak oyuncular bu sözlere biraz şüpheyle yaklaştı. Şimdiyse Godfall yapımcılarından oyuncuların bu şüphesini doğrulayan bir ifade geldi.

    Yeni nesilde PlayStation 5 ve Xbox Series X bir önceki nesle göre çok daha yüksek VRAM kapasiteleriyle geliyor. Önümüzdeki nesil boyunca yeni oyunlar konsolların bu VRAM kapasitesine göre geliştiriliyor olacak. AMD'nin yeni RX 6000 kartları da ayrıca 16GB VRAM ile geliyor. Bu tarafta Nvidia'nın RTX 3070 ve 3080 gibi güçlü kartlar için 8-10GB VRAM'i yeterli görmesi uzun vadeli düşünce biraz talihsiz bir karar olmuş gibi.

    Görsel kalitesi ve aksiyonuyla dikkat çeken Godfall oyunu 12 Kasım'da PlayStation 5 ve PC için çıkış gerçekleştirecek. Oyun şu anda Epic Game Store'da 249 TL, PS Store'da ise 569 TL'ye satılıyor.



    https://www.dsogaming.com/news/nvidia-geforce-rtx3080-godfall-4k-ultra-12gb-vram/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ve millet RX 6800 serisine geçiş yapar.
    AMD'nin bu yıl hem işlemcide hem de ekran kartı tarafında böylesine büyük bir başarıyı yakalayacağım aklıma bile gelmezdi. Hani işlemcide yapmasını bekliyordum ama aynı zamanda ekran kartına da böylesine önem vereceklerini sanmazdım. Bir sonraki sene diye düşünürdüm ama AMD gerçekten başardı.
    Ve millet RX 6800 serisine geçiş yapar. AMD'nin bu yıl hem işlemcide hem de ekran kartı tarafında böylesine büyük bir başarıyı yakalayacağım aklıma bile gelm...
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4k için 10 gb yetmeyeceği belliydi. Şuanda yetiyor çünki oyunların çoğu eski konsollara göre doku vs kullanıyor. Yeni çıkacak olanların hepsi yeni konsolların vramine yüklenecek ve buda 10 gb 8 gb ramleri yetersiz kılacak.



    Almayın dedik dinlemedi millet. Amd'nin kartlarını görmeden atladı millet. Şimdi nvidia 16 gb ve 20 gb kartları yakında çıkarır.
    4k için 10 gb yetmeyeceği belliydi. Şuanda yetiyor çünki oyunların çoğu eski konsollara göre doku vs kullanıyor. Yeni çıkacak olanların hepsi yeni konsolların v...
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    -BraveHeart- (Fatih ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nvidia önce düşük fiyat açıkladı. Karaborsa yaratıp daha fazla fiyata ve 4k da işe yaramayacak düşük bellekli kartları yüksek fiyattan millete kakaladı. Bundan sonra ise 16GB modelleri çıkarıp sözde normal fiyattan 1.5-2 kat fazla fiyat çekecekler gerçekte bu daha fazla olacak.
    Nvidia önce düşük fiyat açıkladı. Karaborsa yaratıp daha fazla fiyata ve 4k da işe yaramayacak düşük bellekli kartları yüksek fiyattan millete kakaladı. Bundan ...
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimsenin bu oyunu 4K ve Ultra’da oynayacağını düşünmüyorum. Ayrıca bana 4K meselesi büyük bir saçmalık olarak geliyor. Sanki 1080P, 144P gibi bulanık. 1080P yeterli bence şu devirde.
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    Müştemilat Bey 5 gün ( Mesaj Silindi ) DPLALİ
    Oyuncu olarak en ideal cozunurluk zaten 1080p bana gore,1440p is biraz daha net goruntu isteyenler icin olabilir. 4k tamemen fantazi oyun icin ama cizim isleri icin ugrasanlar icin 4k^olmaz ise olmaz
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    BoRriZ (Barış K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kaç oyuncu 4k/ultra ayarlarda oyun oynuyor ki?
    tamam nvidia 10gb vram olması düşük görünüyor.
    ancak çöp de değil.
    rekabet iyidir. Amd yürüsün tabii :)
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    V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Böylece RTX3080 pahalı bir çöpe dönüşmüş oldu.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 dede 14gb yazıyor boşver :)
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    overactive (yiğit ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD ile işbirliğinin sonucu bir durum bence. AMD nin yeni kartlarını pazarlaması için destek veriyorlar. Bakın nVidia ile 4K oynayamayacaksınız alın size AMD demekten başka bir şey değil.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millette su 4k ultra gibi ekstrem ayarları istemese ne olur mukemmel sekilde oynamak zorunda degilsinzi
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni crysis türü yarış başlıyor demekki.
    İnceleme ve karşılaştırma videolarını dört gözle bekliyoruz.
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hem super yada ti kartları çıkarırlar 16gb gg
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    Lenneth- (Batuhan Öcal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3080 i olan arkadaşların ultra açamaması bana çok abartılı geldi, aç medium ayarları keyif çayı iç
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    Zero Limit 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia dan açıklama: Godfall da ultra ayarlar gereksiz!

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    3240 kez okundu.
    21 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    godfall, rtx 3080 ve
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