Godfall'dan RTX 3080 sahiplerine kötü haber: 4K/Ultra için 12GB VRAM gerekiyor

Tam Boyutta Gör

Yeni nesilin merakla beklenen oyunlarından olan Godfall'dan RTX 3070 ve 3080 için kötü haber geldi. Oyunun sistem gereksinimleri dün açıklanmıştı ancak maalesef yayınlanan liste çok detaylı değildi. Godfall geliştiricileri bugün AMD'nin YouTube sayfasında yayınlanan bir videoda 4K/Ultra için gerekli olan bazı ekstra detayları açıkladı. Kullanılan ifadelere göre Godfall'ı en yüksek ayarlarda oynayabilmek için en az 12GB VRAM gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı"

İlginizi Çekebilir

PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı

VRAM konusu bildiğiniz gibi özellikle de RTX 3000 serisiyle birlikte son zamanlarda epey bir gündem oldu. RTX 3070 8 GB, RTX 3080 ise 10GB VRAM ile geliyor. Nvidia 10GB VRAM'in hem şu anki nesil hem de yeni nesil oyunlar için yeterli olacağını söylemişti ancak oyuncular bu sözlere biraz şüpheyle yaklaştı. Şimdiyse Godfall yapımcılarından oyuncuların bu şüphesini doğrulayan bir ifade geldi.

Yeni nesilde PlayStation 5 ve Xbox Series X bir önceki nesle göre çok daha yüksek VRAM kapasiteleriyle geliyor. Önümüzdeki nesil boyunca yeni oyunlar konsolların bu VRAM kapasitesine göre geliştiriliyor olacak. AMD'nin yeni RX 6000 kartları da ayrıca 16GB VRAM ile geliyor. Bu tarafta Nvidia'nın RTX 3070 ve 3080 gibi güçlü kartlar için 8-10GB VRAM'i yeterli görmesi uzun vadeli düşünce biraz talihsiz bir karar olmuş gibi.

Görsel kalitesi ve aksiyonuyla dikkat çeken Godfall oyunu 12 Kasım'da PlayStation 5 ve PC için çıkış gerçekleştirecek. Oyun şu anda Epic Game Store'da 249 TL, PS Store'da ise 569 TL'ye satılıyor.

https://www.dsogaming.com/news/nvidia-geforce-rtx3080-godfall-4k-ultra-12gb-vram/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.