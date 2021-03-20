Godzilla vs Kong filminden yeni bir fragman daha yayınlandı

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Yılın en büyük filmlerinden olan Godzilla vs. Kong için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yapımcı Warner Bros bugün HBO Max'ın YouTube kanalı üzerinden yeni bir fragman daha paylaştı. Yaklaşık 1 dakika uzunluğunda olan fragmanda yeni birçok sahne yer alıyor.

Beyaz perdenin iki ünlü canavarını karşı karşıya getiren Godzilla vs. Kong filmi 31 Mart'ta HBO Max platformunda seyircilerle buluşacak. Filmin Türkiye'de ise sinemalarda yayınlanacağını açıklandı. Sinemaların ülkemizde 1 Nisan'da tekrar seyirci ağırlamaya başlayacağı açıklanmıştı, bu durumda önümüzdeki ay Godzilla vs. Kong'u beyaz perdede izleyebileceğiz.

Godzilla vs. Kong şu anda tüm dünyada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Filmin Ocak ayında yayınlanan ilk fragmanı, Warner Bros'un en çok izlenen fragmanlarından birisi olmayı başarmış ve sosyal medyada da uzun süre gündemde kalmıştı.

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