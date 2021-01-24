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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Godzilla vs Kong filminin ilk fragmanı yayınlandı

    Godzilla ve King Kong'u karşı karşıya getiren Godzilla vs. Kong filminden ilk fragman geldi. Film önümüzdeki Mart ayında HBO Max ve sinemalarda yayınlanacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Godzilla vs Kong filminin ilk fragmanı yayınlandı
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    Bu yılın en merakla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong'tan nihayet ilk fragman geldi. Warner Bros tarafından bugün paylaşılan fragmanda oldukça etkileyici görüntüler yer alıyor. İşte Godzilla vs. Kong:

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    Godzila vs Kong filmi isminden de anlaşıldığı gibi beyaz perdenin iki ünlü canavarını karşı karşıya getiriyor. Her iki karakter de beyaz perdede uzun bir geçmişe sahip. Sevilen iki dev canavarı ilk kez birbirlerine girerken görme fırsatı yakalayacağız.

    Yapımcı Legendary Pictures, Godzilla ve King Kong'un ortak sinematik evrenine MonsterVerse ismini verdi. MonsterVerse'ün ilk iki filmi Godzilla (2014) ve Kong: Skull Island'ın (2017) eleştirel anlamda çok da iyi puanlar aldığını söyleyemeyiz. Ancak her iki film de gişede fena sayılmayacak performanslar göstermeyi başarmıştı. Üçüncü film Godzilla: King of the Monsters ise büyük bir hayal kırıklığı oldu ve Legendary/Warner Bros filmden ciddi anlamda zarar etti. Bu başarısızlığın ardından Godzilla vs Kong'un vizyon tarihi yaklaşık 9 ay ertelenmişti.

    Adam Wingard (The Guest, You're Next) tarafından yönetilen Godzila vs. Kong'un oyuncu kadrosunda Alexander SkarsgardMillie Bobby BrownBrian Tyree Henry ve Jessica Henwick gibi isimler yer alıyor.

    Godzilla vs Kong 26 Mart tarihinde HBO Max ve sinemalarda aynı anda yayınlanacak. Türkiye'de sinemaların açılış tarihi 1 Mart'a alınmıştı. 



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    CooL_ROMEO

    n

    11 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    No Way Out (Mert A.) 13 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Filmlere göre normalde kong, godzillanın sadece ayağı kadar, bu filme göre kong daha büyük yapılmış.

    Ayrıca fragmana göre godzilla kötü gösterilmiş fakat BvS gibi olabilir, sonra birleşip ortak bir düşmana karşı savaşabilirler.
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    Nz9 (Emre Gezen) 20 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir memleket yükü

    Bir yetim düşü

    Kong'un yüzünde vatan gülüşü..



    Kong forever
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    WW84 rezilliğinden sonra biraz rahatlatır bence, başarılı duruyor.
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    S Steelo 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayır niye godzillayı kötü yaptılar şimdi ki.
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    Rachsuchtig 58 dk. ( Mesaj Silindi ) Steelo
    Godzilla zaten iyi bir karakter degil ki
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    somoncum 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    olmuş bu arada aşırı sabırsızlanıyorum.
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