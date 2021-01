Godzilla vs Kong filminin ilk fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Bu yılın en merakla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong'tan nihayet ilk fragman geldi. Warner Bros tarafından bugün paylaşılan fragmanda oldukça etkileyici görüntüler yer alıyor. İşte Godzilla vs. Kong:

Godzila vs Kong filmi isminden de anlaşıldığı gibi beyaz perdenin iki ünlü canavarını karşı karşıya getiriyor. Her iki karakter de beyaz perdede uzun bir geçmişe sahip. Sevilen iki dev canavarı ilk kez birbirlerine girerken görme fırsatı yakalayacağız.

Yapımcı Legendary Pictures, Godzilla ve King Kong'un ortak sinematik evrenine MonsterVerse ismini verdi. MonsterVerse'ün ilk iki filmi Godzilla (2014) ve Kong: Skull Island'ın (2017) eleştirel anlamda çok da iyi puanlar aldığını söyleyemeyiz. Ancak her iki film de gişede fena sayılmayacak performanslar göstermeyi başarmıştı. Üçüncü film Godzilla: King of the Monsters ise büyük bir hayal kırıklığı oldu ve Legendary/Warner Bros filmden ciddi anlamda zarar etti. Bu başarısızlığın ardından Godzilla vs Kong'un vizyon tarihi yaklaşık 9 ay ertelenmişti.

Adam Wingard (The Guest, You're Next) tarafından yönetilen Godzila vs. Kong'un oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry ve Jessica Henwick gibi isimler yer alıyor.

Godzilla vs Kong 26 Mart tarihinde HBO Max ve sinemalarda aynı anda yayınlanacak. Türkiye'de sinemaların açılış tarihi 1 Mart'a alınmıştı.

