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    Godzilla vs. Kong karşılaşmasının kesin bir kazananı olacak

    Yönetmen Adam Wingard, Godzilla vs. Kong filminin kesin bir kazananı olacağını söyledi. Wingard, filmden sonra artık tartışmaya gerek kalmayacağını belirtiyor.
    27 Şubat 2021, 16:29 (12 sa.)
    2,2b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Godzilla vs. Kong karşılaşmasının kesin bir kazananı olacak
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    Yılın en merakla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong için artık yalnızca bir ay gibi çok kısa bir süre kaldı. Heyecanla bekleyiş devam ederken yönetmen Adam Wingard bugün filmle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Wingard, Godzilla vs. King Kong karşılaşmasının kesin bir kazanananı olacağını söyledi.

    IGN'ye konuşan Wingard,"Bu filmin gerçek bir karşılaşma gibi hissettirmesini istedim. Film sonrasında artık tartışmaya yer kalmamasını istiyorum. Bu kesin sonuç olacak. Filmi izliyorsunuz, Godzilla orada, King Kong orada. Birbirlerini ölesiye dövüyorlar, ve birisi kazanıyor. İşte bu kadar." ifadelerini kullandı.

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    IGN ayrıca Godzilla vs. Kong'tan 30 saniyelik yeni bir kısa klip de yayınladı.

    Godzilla vs. Kong filmi Türkiye'de 26 Mart'ta sinemalarda vizyona giriyor. Film ayrıca 31 Mart tarihinde ABD sinemaları HBO Max'ta aynı anda yayınlanacak. HBO Max Türkiye'de hizmet vermediği için yasal yollardan yalnızca sinemalarda izleyebiliyoruz.

    Godzilla vs. Kong şu anda tüm dünyada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Filmin geçtiğimiz ay yayınlanan ilk fragmanı, Warner Bros'un en çok izlenen fragmanlarından birisi olmayı başarmış ve sosyal medyada da uzun süre gündemde kalmıştı.



    https://www.ign.com/articles/godzilla-vs-kong-definitely-wont-end-in-a-draw-says-director Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    K kayamtky 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kong' un acı kuvveti ve hayvan üstü zekası, Godzilla' nın alev nefesi ve kuvvetli kuyruğuna karşı.
    Kong' un kazanması gerekiyor tahminimce.
    Ayrıca, önce ki filmlerden Kong' a karşı bir sempati de var, o yüzden yönetmen Kong' u öldürmez.
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    D Dellialli 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hollywood filmlerinin saçmalıkları devam ediyor.

    Bir Kerktenkele oluşturmuşlar. Yaratık neredeyse Güneş yüzeyinde yaşayabilecek. Bu kadar saçma salak karakter olmaz. O sıcaklıkta deniz suyunu bile patlatır ama işte denizden çıkıyor yaydığı atom altı ışıma, 100.000 c sıcaklık yayıyor ve denizde hiç bir zararı olmuyor.

    Balık kalmaz geçtiği yerde en basitinden.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Superman vs Batman'dan bile saçma bir karşılaştırma. İkisinde de bir taraf diğerini nefesiyle dahi yok edebilecekken bu neyin aksiyon çabası?
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    Ari4emeS (Kaan ) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kong kazanırsa saçmalık olur. Monke, Godzilla kadar dayanıklı değil.
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    E ewo 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kazanan zaten belli..

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    1ses1 (hasan türk) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaçtane godzilla filmi çektiler acaba. Sıkıyorlar godzillayı bakalım nereye kadar. İnsan istiyor farklı görmediğimiz filmleri senaryoları açıkcası. Güzel olurda izleriz.
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    C ctntas 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kong un mobilitesi daha yüksek ayrıca kolları Godzillaya göre daha uzun bu yüzden kesinlikle Kong kazanmalı
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    profecco 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kesin King Kong kazanır :)

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    lawyerzzz (emre seymen) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    İkisi de canımız ciğerimiz.....
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    Azumi 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Godzilla'yı Kong'a dövdürürlerse yazıklar olsun
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    2246 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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