Godzilla vs. Kong karşılaşmasının kesin bir kazananı olacak

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Yılın en merakla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong için artık yalnızca bir ay gibi çok kısa bir süre kaldı. Heyecanla bekleyiş devam ederken yönetmen Adam Wingard bugün filmle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Wingard, Godzilla vs. King Kong karşılaşmasının kesin bir kazanananı olacağını söyledi.

IGN'ye konuşan Wingard,"Bu filmin gerçek bir karşılaşma gibi hissettirmesini istedim. Film sonrasında artık tartışmaya yer kalmamasını istiyorum. Bu kesin sonuç olacak. Filmi izliyorsunuz, Godzilla orada, King Kong orada. Birbirlerini ölesiye dövüyorlar, ve birisi kazanıyor. İşte bu kadar." ifadelerini kullandı.

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IGN ayrıca Godzilla vs. Kong'tan 30 saniyelik yeni bir kısa klip de yayınladı.

Godzilla vs. Kong filmi Türkiye'de 26 Mart'ta sinemalarda vizyona giriyor. Film ayrıca 31 Mart tarihinde ABD sinemaları HBO Max'ta aynı anda yayınlanacak. HBO Max Türkiye'de hizmet vermediği için yasal yollardan yalnızca sinemalarda izleyebiliyoruz.

Godzilla vs. Kong şu anda tüm dünyada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Filmin geçtiğimiz ay yayınlanan ilk fragmanı, Warner Bros'un en çok izlenen fragmanlarından birisi olmayı başarmış ve sosyal medyada da uzun süre gündemde kalmıştı.

https://www.ign.com/articles/godzilla-vs-kong-definitely-wont-end-in-a-draw-says-director

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