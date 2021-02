Aktif her 10 iPhone'dan 8'inde iOS 14 yüklü

GÖRÜNTÜLENEN Godzilla vs. Kong karşılaşmasının kesin bir kazananı olacak

GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi

Netflix'in yüksek bütçeli yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan fragman geldi

1 gün

Haftalık Film Önerisi 15: The Trial of the Chicago 7