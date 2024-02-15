Godzilla x Kong: The New Empire filminden yeni fragman geldi

Son olarak 2021 yapımı Godzilla vs. Kong'da karşı karşıya gelirken gördüğümüz bu iki titan, bu kez yeni bir tehlikeye karşı birlikte mücadele verecek. Bir önceki filmde hikâyeye dâhil edilen Kovuk Dünya mitolojisini işlemeye devam edecek olan film, hem Kovuk Dünya'daki varlıkları hem de yüzeydeki insanları tehlikeye atan yeni bir tehdidin yüzeye çıkmasını konu alacak.
Godzilla x Kong: The New Empire, 5 Nisan'da Vizyona Girecek
Filmin yönetmen koltuğunda, Godzilla vs. Kong'un da yönetmeni olan Adam Wingard oturuyor. Wingard, Godzilla x Kong'u, uyumsuz iki polisin birlikte çalışmak zorunda kaldığı eski aksiyon filmlerine benzetiyor. Hatta Cehennem Silahı (Lethal Weapon) serisinin bu filmdeki en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu söylüyor. Tabii bu kez uyumsuz iki polisin yerini Godzilla ve Kong alıyor.
Monsterverse evrenini başlatan film olan 2014 yapımı Godzilla, bu karakterler etrafına olabildiğince gerçekçi, ayakları yere basan bir dünya kurmuştu. Ancak Monsterverse devam filmleriyle birlikte bu tondan gitgide uzaklaştı. Şu ana kadar yayınlanan fragmanları, Godzilla x Kong: The New Empire ile birlikte bu evrenin artık çok daha farklı bir yöne evrileceğini gösteriyor. Zira 2014 yapımı Godzilla'nın o ayakları yere basan tonundan artık eser yok. Görünüşe bakılırsa, gerçeklikle bağını korumayı çok da dert etmeyen, bunun yerine daha çılgınca bir aksiyonu tercih eden bir filmle karşı karşıyayız.
Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns ve Fala Chen'in başrollerini üstlendiği film, ülkemizde 5 Nisan 2024'te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.