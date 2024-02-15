Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Godzilla x Kong: The New Empire filminden yeni fragman geldi

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Godzilla x Kong: The New Empire filminden yeni bir fragman yayınlandı. Filmde Godzilla ve King Kong, yeni bir düşmana karşı güçlerini birleştirecek.
    Godzilla x Kong: The New Empire fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Godzilla ve King Kon gibi ikonikleşmiş iki canavarı alıp, bunların etrafına koca bir sinematik evren kuran Legendary stüdyosu, Monsterverse adını verdiği bu sinematik evrenin beşinci filmi olan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire)'u bu yıl sinemaseverlerle buluşturacak. Film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Legendary, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Son olarak 2021 yapımı Godzilla vs. Kong'da karşı karşıya gelirken gördüğümüz bu iki titan, bu kez yeni bir tehlikeye karşı birlikte mücadele verecek. Bir önceki filmde hikâyeye dâhil edilen Kovuk Dünya mitolojisini işlemeye devam edecek olan film, hem Kovuk Dünya'daki varlıkları hem de yüzeydeki insanları tehlikeye atan yeni bir tehdidin yüzeye çıkmasını konu alacak.

    Godzilla x Kong: The New Empire, 5 Nisan'da Vizyona Girecek

    Filmin yönetmen koltuğunda, Godzilla vs. Kong'un da yönetmeni olan Adam Wingard oturuyor. Wingard, Godzilla x Kong'u, uyumsuz iki polisin birlikte çalışmak zorunda kaldığı eski aksiyon filmlerine benzetiyor. Hatta Cehennem Silahı (Lethal Weapon) serisinin bu filmdeki en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu söylüyor. Tabii bu kez uyumsuz iki polisin yerini Godzilla ve Kong alıyor.

    Monsterverse evrenini başlatan film olan 2014 yapımı Godzilla, bu karakterler etrafına olabildiğince gerçekçi, ayakları yere basan bir dünya kurmuştu. Ancak Monsterverse devam filmleriyle birlikte bu tondan gitgide uzaklaştı. Şu ana kadar yayınlanan fragmanları, Godzilla x Kong: The New Empire ile birlikte bu evrenin artık çok daha farklı bir yöne evrileceğini gösteriyor. Zira 2014 yapımı Godzilla'nın o ayakları yere basan tonundan artık eser yok. Görünüşe bakılırsa, gerçeklikle bağını korumayı çok da dert etmeyen, bunun yerine daha çılgınca bir aksiyonu tercih eden bir filmle karşı karşıyayız.

    Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns ve Fala Chen'in başrollerini üstlendiği film, ülkemizde 5 Nisan 2024'te vizyona girecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    organik kimya adlandırma öncelik sırası tofaş hız göstergesi çalışmıyor eski müzik setine bluetooth bağlamak hibrit araçlar neden tutulmuyor foratinex kapsül ne için kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız