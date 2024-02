Godzilla x Kong: The New Empire filminden yeni fragman geldi

Tam Boyutta Gör Godzilla ve King Kon gibi ikonikleşmiş iki canavarı alıp, bunların etrafına koca bir sinematik evren kuran Legendary stüdyosu, Monsterverse adını verdiği bu sinematik evrenin beşinci filmi olan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire)'u bu yıl sinemaseverlerle buluşturacak. Film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Legendary, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Son olarak 2021 yapımı Godzilla vs. Kong'da karşı karşıya gelirken gördüğümüz bu iki titan, bu kez yeni bir tehlikeye karşı birlikte mücadele verecek. Bir önceki filmde hikâyeye dâhil edilen Kovuk Dünya mitolojisini işlemeye devam edecek olan film, hem Kovuk Dünya'daki varlıkları hem de yüzeydeki insanları tehlikeye atan yeni bir tehdidin yüzeye çıkmasını konu alacak.

Godzilla x Kong: The New Empire, 5 Nisan'da Vizyona Girecek

Filmin yönetmen koltuğunda, Godzilla vs. Kong'un da yönetmeni olan Adam Wingard oturuyor. Wingard, Godzilla x Kong'u, uyumsuz iki polisin birlikte çalışmak zorunda kaldığı eski aksiyon filmlerine benzetiyor. Hatta Cehennem Silahı (Lethal Weapon) serisinin bu filmdeki en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu söylüyor. Tabii bu kez uyumsuz iki polisin yerini Godzilla ve Kong alıyor.

Monsterverse evrenini başlatan film olan 2014 yapımı Godzilla, bu karakterler etrafına olabildiğince gerçekçi, ayakları yere basan bir dünya kurmuştu. Ancak Monsterverse devam filmleriyle birlikte bu tondan gitgide uzaklaştı. Şu ana kadar yayınlanan fragmanları, Godzilla x Kong: The New Empire ile birlikte bu evrenin artık çok daha farklı bir yöne evrileceğini gösteriyor. Zira 2014 yapımı Godzilla'nın o ayakları yere basan tonundan artık eser yok. Görünüşe bakılırsa, gerçeklikle bağını korumayı çok da dert etmeyen, bunun yerine daha çılgınca bir aksiyonu tercih eden bir filmle karşı karşıyayız.

Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns ve Fala Chen'in başrollerini üstlendiği film, ülkemizde 5 Nisan 2024'te vizyona girecek.

