Gökyüzündeki en parlak nesnelerden biri insan yapımı

Işık kirliliği artık gökyüzünde
AST SpaceMobile şirketi tarafından geliştirilen iddialı 5G iletişim sisteminin bir parçası olan BlueWalker 3, Fırlatma Aracı Adaptörüne (LVA) ek olarak faz dizili anten olarak bilinen devasa bir yapıya sahip olduğu için Dünya'daki görüş noktamızdan son derece parlak görünüyor. Bu dizi yaklaşık 64 metrekarelik bir alan kaplıyor - ve bu paneller yansıtıcı olduğundan, BlueWalker 3 neredeyse güneş ışığını sürekli olarak gözlerimize doğru yansıtan dev bir ayna işlevi görüyor.
Bu endişe yeni bir şey de değil. Örneğin SpaceX'in Starlink uyduları şimdiden benzer bir tartışmayı alevlendirmiş durumda. Böylesi bir durum sadece yıldız gözlemcileri için ürkütücü bir gelecek olmakla kalmaz, aynı zamanda gökbilimcilerin çalışmaları için de bir tehdit oluşturabilir. Çünkü gökyüzünde insan eliyle yaratılan aşırı parlaklık, hem radyo hem de optik astronomik gözlemleri doğrudan etkiliyor. Gözlem denince akıllara sadece yıldızlar ve gezegenler gelmemeli. Bilim insanları aynı zamanda Dünya’ya yaklaşan asteroidleri de gözlemliyor. Bu yapılar görece çok küçük olduğu için günün belirli zamanlarında -özellikle Güneş’ten bize doğru gelenler- incelenebiliyor. Gökyüzünde dolaşan binlerce parlak uydu olursa bu cisimlerin tespiti mümkün olmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.