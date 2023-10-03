Gökyüzündeki en parlak nesnelerden biri insan yapımı

Tam Boyutta Gör Uluslararası Astronomi Birliği'nden bilim insanları, gece gökyüzünde görülebilen en parlak nesnelerden birinin bir yıldız ya da gezegen değil, BlueWalker 3 prototip uydusu olduğunu açıkladı. Bilim insanları uydunun kabul edilemeyecek kadar parlak olduğunu söylerken BlueWalker 3, şimdiye kadar alçak Dünya yörüngesine yerleştirilen en büyük ticari anten sistemi olarak kabul ediliyor.

Işık kirliliği artık gökyüzünde

AST SpaceMobile şirketi tarafından geliştirilen iddialı 5G iletişim sisteminin bir parçası olan BlueWalker 3, Fırlatma Aracı Adaptörüne (LVA) ek olarak faz dizili anten olarak bilinen devasa bir yapıya sahip olduğu için Dünya'daki görüş noktamızdan son derece parlak görünüyor. Bu dizi yaklaşık 64 metrekarelik bir alan kaplıyor - ve bu paneller yansıtıcı olduğundan, BlueWalker 3 neredeyse güneş ışığını sürekli olarak gözlerimize doğru yansıtan dev bir ayna işlevi görüyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik bu aynanın yakında daha fazla arkadaşı olabilir. İlgili bir haberimizde BlueWalker 3’ün uydu tabanlı 5G iletişim için kullanıldığını sizlere aktarmıştık. AST’ye göre tam bir kapsama için bu uydulardan onlarcasına ihtiyaç duyulacak. AST, akıllı telefonları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlamak üzere tasarlanmış ilk ve tek uzay tabanlı hücresel geniş bant ağı inşa ediyor olsa da gökyüzündeki ışık kirliliği endişe yaratıyor.

İlk uzay tabanlı 5G telefon görüşmesi gerçekleştirildi 1 hf. önce eklendi

Bu endişe yeni bir şey de değil. Örneğin SpaceX'in Starlink uyduları şimdiden benzer bir tartışmayı alevlendirmiş durumda. Böylesi bir durum sadece yıldız gözlemcileri için ürkütücü bir gelecek olmakla kalmaz, aynı zamanda gökbilimcilerin çalışmaları için de bir tehdit oluşturabilir. Çünkü gökyüzünde insan eliyle yaratılan aşırı parlaklık, hem radyo hem de optik astronomik gözlemleri doğrudan etkiliyor. Gözlem denince akıllara sadece yıldızlar ve gezegenler gelmemeli. Bilim insanları aynı zamanda Dünya’ya yaklaşan asteroidleri de gözlemliyor. Bu yapılar görece çok küçük olduğu için günün belirli zamanlarında -özellikle Güneş’ten bize doğru gelenler- incelenebiliyor. Gökyüzünde dolaşan binlerce parlak uydu olursa bu cisimlerin tespiti mümkün olmayabilir.

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