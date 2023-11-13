Golden Joystick Ödülleri: Yılın oyunu Baldur's Gate 3

Tam Boyutta Gör Hem oyuncuların hem de oyun dünyasının merakla takip ettiği Golden Joystick ödülleri, 1983 yılından bu yana her sene gerçekleşiyor. Birçok kategoriden oyunların yer aldığı etkinliğin bu yılki kazananları ise geçtiğimiz günlerde belli oldu. İşte Golden Joystick 2023 sahipleri...

Baldur's Gate 3 ödülleri topladı

41. Golden Joystick Ödülleri her sene olduğu gibi oyuncular tarafından verilen oylarla sahiplerini buldu. Buna göre 2023 yılının en iyi oyunu, şaşırtıcı olmayan bir biçimde Baldur’s Gate 3 seçildi.

Çıktığı günden bu yana Steam listelerinden düşmeyen yapım, en iyi hikaye, en iyi görsel tasarım, en iyi oyuncu topluluğu ve en iyi yardımcı oyuncu ödüllerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca yılın stüdyosu da oyunun geliştiriciliği ve yayıncılığını üstlenen Larian Studios seçildi.

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Etkinlikte en iyi ses ve en iyi baş performans sanatçısı ödülleri ise Final Fantasy 16'dan geldi. Öte yandan yılın PC oyunu Starfield seçilirken, en iyi bağımsız oyun Sea of ​​Stars, hala oynanıyor ödülü ise No Man’s Sky'a verildi. Eleştirmenlere göre2023'ün bir diğer en iyi oyunu ise Alan Wake II oldu. Ayrıca yılın en iyi oyun genişletmesi ve Oyun Fragmanı Cyberpunk 2077 için yayınlanan Phantom Liberty seçildi. İşte Golden Joystick 2023'te ödül alan oyunlar...

Golden Joystick Ödülleri 2023

En İyi Hikaye Anlatımı: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Yılın Stüdyosu: Larian Studios (Baldur’s Gate 3)

Larian Studios (Baldur’s Gate 3) En İyi Oyun Topluluğu: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 En İyi Görsel Tasarım: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 En İyi Yardımcı Oyuncu: Baldur’s Gate 3 – Astarion: Neil Newborn

Baldur’s Gate 3 – Astarion: Neil Newborn Hala Oynanıyor Ödülü: No Man’s Sky

No Man’s Sky En İyi Oyun DLC-Genişletmesi: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty En İyi Bağımsız Oyun: Sea of ​​Stars

Sea of ​​Stars En İyi VR Oyunu: Horizon Call of the Mountain

Horizon Call of the Mountain En İyi Çok Oyunculu Oyun: Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 En İyi Ses: Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI En İyi Oyun Fragmanı: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty En İyi İnternet Yayını Oyunu: VALORANT

VALORANT En İyi Oyun Donanımı: PSVR 2

PSVR 2 Eleştirmenlere Göre En İyi Oyun: Alan Wake 2

Alan Wake 2 En İyi Başrol Oyuncusu: Ben Starr, Final Fantasy XVI

Ben Starr, Final Fantasy XVI Yılın Nintendo Oyunu: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Yılın PC Oyunu: Starfield

Starfield Yılın PlayStation Oyunu: Resident Evil 4

Resident Evil 4 En Çok Aranan Oyun: Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth UGOTY (Yılın Oyunu): Baldur’s Gate 3

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Golden Joystick Ödülleri: Yılın oyunu Baldur's Gate 3!