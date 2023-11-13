Golden Joystick Ödülleri: Yılın oyunu Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 ödülleri topladı
41. Golden Joystick Ödülleri her sene olduğu gibi oyuncular tarafından verilen oylarla sahiplerini buldu. Buna göre 2023 yılının en iyi oyunu, şaşırtıcı olmayan bir biçimde Baldur’s Gate 3 seçildi.
Çıktığı günden bu yana Steam listelerinden düşmeyen yapım, en iyi hikaye, en iyi görsel tasarım, en iyi oyuncu topluluğu ve en iyi yardımcı oyuncu ödüllerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca yılın stüdyosu da oyunun geliştiriciliği ve yayıncılığını üstlenen Larian Studios seçildi.
Etkinlikte en iyi ses ve en iyi baş performans sanatçısı ödülleri ise Final Fantasy 16'dan geldi. Öte yandan yılın PC oyunu Starfield seçilirken, en iyi bağımsız oyun Sea of Stars, hala oynanıyor ödülü ise No Man’s Sky'a verildi. Eleştirmenlere göre2023'ün bir diğer en iyi oyunu ise Alan Wake II oldu. Ayrıca yılın en iyi oyun genişletmesi ve Oyun Fragmanı Cyberpunk 2077 için yayınlanan Phantom Liberty seçildi. İşte Golden Joystick 2023'te ödül alan oyunlar...
Golden Joystick Ödülleri 2023
- En İyi Hikaye Anlatımı: Baldur’s Gate 3
- Yılın Stüdyosu: Larian Studios (Baldur’s Gate 3)
- En İyi Oyun Topluluğu: Baldur’s Gate 3
- En İyi Görsel Tasarım: Baldur’s Gate 3
- En İyi Yardımcı Oyuncu: Baldur’s Gate 3 – Astarion: Neil Newborn
- Hala Oynanıyor Ödülü: No Man’s Sky
- En İyi Oyun DLC-Genişletmesi: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- En İyi Bağımsız Oyun: Sea of Stars
- En İyi VR Oyunu: Horizon Call of the Mountain
- En İyi Çok Oyunculu Oyun: Mortal Kombat 1
- En İyi Ses: Final Fantasy XVI
- En İyi Oyun Fragmanı: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- En İyi İnternet Yayını Oyunu: VALORANT
- En İyi Oyun Donanımı: PSVR 2
- Eleştirmenlere Göre En İyi Oyun: Alan Wake 2
- En İyi Başrol Oyuncusu: Ben Starr, Final Fantasy XVI
- Yılın Nintendo Oyunu: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Yılın PC Oyunu: Starfield
- Yılın PlayStation Oyunu: Resident Evil 4
- En Çok Aranan Oyun: Final Fantasy 7 Rebirth
- UGOTY (Yılın Oyunu): Baldur’s Gate 3
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.