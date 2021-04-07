Goldman Sachs CEO’sundan kripto para açıklaması

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ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs’ın CEO’su kripto paralara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CNBC’ye verdiği röportajda Goldman Sachs’ın CEO’su David Solomon, önümüzdeki günlerde kripto para sektöründe çok büyük bir evrimin gerçekleşmesinin olasılığından bahsetti.

Kurumsal yatırımcıların ve dünyanın dev finansal kuruluşlarının kripto para açılımı sürüyor. Bu durumun en son örneği ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs oldu. Goldman Sachs CEO’su David Solomon önümüzdeki günlerde kripto para evriminin gerçekleşmesinin olası olduğundan bahsetti ve şunları kaydetti:

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"Kripto para alanı büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda kripto para sektöründe büyük bir evrimin yaşanacağını düşünüyorum."

Ayrıca Bkz. "Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı"

Tüm diğer bankalar gibi Goldman Sachs de şu sıralar müşterilerine kripto para hizmeti sunabilmenin yollarını arıyor. CNBC’ye verdiği röportaj sırasında CEO David Solomon, müşterilerine kripto para hizmeti sunmanın proaktif yollarını aradıklarını ifade etti.

Kripto paralara yönelik ilgi arttıkça kurumsal yatırımcının sektöre giriş yaptığına şahit oluyoruz. Bu durumun en son örneği MicroStrategy, Tesla, Square, Goldman Sachs ve BlackRock oldu.

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