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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Goldman Sachs CEO’sundan kripto para açıklaması

    ABD'nin ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın CEO'su, kripto para sektöründe büyük bir evrimin yaşanacağını düşünüyor.
    07 Nisan 2021, 11:00 (1 hf.)
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    5
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    Goldman Sachs CEO’sundan kripto para açıklaması
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    ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs’ın CEO’su kripto paralara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CNBC’ye verdiği röportajda Goldman Sachs’ın CEO’su David Solomon, önümüzdeki günlerde kripto para sektöründe çok büyük bir evrimin gerçekleşmesinin olasılığından bahsetti. 

    Kurumsal yatırımcıların ve dünyanın dev finansal kuruluşlarının kripto para açılımı sürüyor. Bu durumun en son örneği ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs oldu. Goldman Sachs CEO’su David Solomon önümüzdeki günlerde kripto para evriminin gerçekleşmesinin olası olduğundan bahsetti ve şunları kaydetti:

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    "Kripto para alanı büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda kripto para sektöründe büyük bir evrimin yaşanacağını düşünüyorum."

    Ayrıca Bkz. "Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı"

    Tüm diğer bankalar gibi Goldman Sachs de şu sıralar müşterilerine kripto para hizmeti sunabilmenin yollarını arıyor. CNBC’ye verdiği röportaj sırasında CEO David Solomon, müşterilerine kripto para hizmeti sunmanın proaktif yollarını aradıklarını ifade etti. 

    Kripto paralara yönelik ilgi arttıkça kurumsal yatırımcının sektöre giriş yaptığına şahit oluyoruz. Bu durumun en son örneği MicroStrategy, Tesla, Square, Goldman Sachs ve BlackRock oldu.



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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu öngörüyü çaycı ahmet bile öngörüyor...

    kocaman şirketlerde ceo ların bu tür açıklamalar yapmaları komik oluyor.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
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    ezicioyuncu (Bora ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çaycı sadece konuşur, böyle adamlar konuştuğunda piyasalar ya yukarı fırlar, ya da dibe çakılır, maksat manipülasyon
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    sepulturgay (yok yok) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam koskoca şirket yönetiyor, her bir demeci ile yatırımcıları yatırımlarına yön veriyor. Haliyle yuvarlak açıklamalar yapacak.



    Ne desin adam: “Dalağı, böbreği satın kriptoya basın mı desin?
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    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu öngörüyü herkes görüyor koskoca ceonun cripto paralar hakkında yaptığı açıklama bu kadar mı
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu öngörüyü çaycı ahmet bile öngörüyor...

    kocaman şirketlerde ceo ların bu tür açıklamalar yapmaları komik oluyor.
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