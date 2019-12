Google, 2019'un en çok aranan film ve dizilerini açıkladı

Tam Boyutta Gör

2019 yılının artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çeşitli global firmalardan bu yılın istatistikleriyle ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Arama devi Google da 2019 yılının trendlerini paylaştı. En çok arananlar listesinde teknoloji dünyasından yalnızca iPhone 11 var. Sinema ve televizyondan ise Avengers: Endgame, Joker ve Game of Thrones dikkat çekiyor.

Film kategorisinde ilk sıraye tahmin edebileceğiniz gibi Avengers: Endgame yerleşmiş. 22 filmlik bir serinin sonunu getiren Endgame, 2010'lu yılların en heyecanla beklenen filmiydi. Endgame ayrıca Avatar'ı geride bırakıp tarihin en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olmayı da başarmıştı.

Endgame'in ardından Joaquin Phoenix'li Joker solo filmi ikinci sırada yer almış. Joker, 1 milyar dolarlık hasılatı geride bırakarak tarihin en yüksek hasılat yapan R-Rated (+18) filmi olmayı başarmıştı.

Televizyon kategorisinde ise yine bir olağan şüpheliyi ilk sırada görüyoruz. Final sezonuyla bu sene ekranlara veda eden Game of Thrones, 2019'un en çok aranan dizisi olmuş. GoT'un ardından ise Stranger Things, When They See Us, Chernobyl gibi yapımlar dikkat çekiyor.

Aşağıdaki listede küresel sıralamayı görülüyor. Türkiye ve diğer ülkelerde en çok arananlara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.



Filmler

Avengers Endgame Joker Captain Marvel Toy Story 4 Aquaman Once Upon a Time In Hollywood Frozen 2 Green Book The Lion King Aladdin



Diziler

Game of Thrones Stranger Things Chernobyl When They See Us The Umbrella Academy The Mandalorian Baal Veer (??? ???) Euphoria ???? ???? Dead to Me

Genel

India vs South Africa Cameron Boyce Copa America Bangladesh vs India iPhone 11 Game of Thrones Avengers: Endgame Joker Notre Dame ICC Cricket World Cup