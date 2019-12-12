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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, 2019'un en çok aranan film ve dizilerini açıkladı

    Listenin başında Avengers: Endgame var.
    7 sa.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Google, 2019'un en çok aranan film ve dizilerini açıkladı
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    2019 yılının artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çeşitli global firmalardan bu yılın istatistikleriyle ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Arama devi Google da 2019 yılının trendlerini paylaştı. En çok arananlar listesinde teknoloji dünyasından yalnızca iPhone 11 var. Sinema ve televizyondan ise Avengers: Endgame, Joker ve Game of Thrones dikkat çekiyor.

    Film kategorisinde ilk sıraye tahmin edebileceğiniz gibi Avengers: Endgame yerleşmiş. 22 filmlik bir serinin sonunu getiren Endgame, 2010'lu yılların en heyecanla beklenen filmiydi. Endgame ayrıca Avatar'ı geride bırakıp tarihin en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olmayı da başarmıştı.

    Endgame'in ardından Joaquin Phoenix'li Joker solo filmi ikinci sırada yer almış. Joker, 1 milyar dolarlık hasılatı geride bırakarak tarihin en yüksek hasılat yapan R-Rated (+18) filmi olmayı başarmıştı. 

    Televizyon kategorisinde ise yine bir olağan şüpheliyi ilk sırada görüyoruz. Final sezonuyla bu sene ekranlara veda eden Game of Thrones, 2019'un en çok aranan dizisi olmuş. GoT'un ardından ise Stranger Things, When They See Us, Chernobyl gibi yapımlar dikkat çekiyor.

    Aşağıdaki listede küresel sıralamayı görülüyor. Türkiye ve diğer ülkelerde en çok arananlara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.


    Filmler

    1. Avengers Endgame
    2. Joker
    3. Captain Marvel
    4. Toy Story 4
    5. Aquaman
    6. Once Upon a Time In Hollywood
    7. Frozen 2
    8. Green Book
    9. The Lion King
    10. Aladdin


    Diziler

    1. Game of Thrones
    2. Stranger Things
    3. Chernobyl
    4. When They See Us
    5. The Umbrella Academy
    6. The Mandalorian
    7. Baal Veer (??? ???)
    8. Euphoria
    9. ???? ????
    10. Dead to Me

    Genel

    1. India vs South Africa
    2. Cameron Boyce
    3. Copa America
    4. Bangladesh vs India
    5. iPhone 11
    6. Game of Thrones
    7. Avengers: Endgame
    8. Joker
    9. Notre Dame
    10. ICC Cricket World Cup


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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr 5 sa.
    9. ???? ????
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Requizm 2 sa. Biyturs_OnSr
    मोटू पतलू
    İngilizcesi: Motu Patlu
    Hint yapımı bir adult animasyon dizisi.


    7 Numaralı (???? ????) olan kısım ise şu: बालवीर
    Yanıtla
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