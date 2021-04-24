Google, akıllı telefonlar için sesli asistanı daha akıllı hale getirecek

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Google'ın, akıllı telefon sahiplerinin alarmları durdurmasına ve gelen aramaları tek kelimeyle, örneğin "reddet" ile yanıtlamasına olanak tanıyan yeni bir seçeneği test ettiği öğrenildi.

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Artık başında "Hey Google" demenize veya telefonunuzu elinize almanıza gerek yok. Yani Google'ın ses asistanı biraz daha akıllı hale gelecek. The Verge'in haberine göre bu seçenek "Guacamole" adı altında geliştiriliyor ve bazı kullanıcıların Google uygulamasında göründü bile.

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Google Asistan deneyimini iyileştirecek

Yeni seçenek, akıllı telefonlardan basit ve kısa ifadeler, örneğin "durdur", "aramayı cevapla / reddet" şeklinde telaffuz etmenize olanak tanır.

Bu özellik uzun süredir Google Home veya Nest Hub akıllı hoparlörlerinde kullanılmakta. Şirket, The Verge'e "sürekli olarak genel Google Asistan deneyimini iyileştirmenin yeni yollarını denediğini" söyledi. Şimdiye kadar Google'ın bununla ilgili sunduğu başka bir bilgi veya tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair kesin bir tarih yok.

https://www.theverge.com/2021/4/23/22400412/google-guacamole-voice-shortcuts-assistant-snooze-stop-alarm-call

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