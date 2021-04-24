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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, akıllı telefonlar için sesli asistanı daha akıllı hale getirecek

    Google, Guacamole adı verilen yeni özelliği akıllı telefon asistanına getirmek için çalışmalara hız verdi. Artık birçok işlevi gerçekleştirmek için Hey Google demenize gerek kalmayacak.
    24 Nisan 2021, 20:00 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, akıllı telefonlar için sesli asistanı daha akıllı hale getirecek
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    Google'ın, akıllı telefon sahiplerinin alarmları durdurmasına ve gelen aramaları tek kelimeyle, örneğin "reddet" ile yanıtlamasına olanak tanıyan yeni bir seçeneği test ettiği öğrenildi.

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    Artık başında "Hey Google" demenize veya telefonunuzu elinize almanıza gerek yok. Yani Google'ın ses asistanı biraz daha akıllı hale gelecek. The Verge'in haberine göre bu seçenek "Guacamole" adı altında geliştiriliyor ve bazı kullanıcıların Google uygulamasında göründü bile.

    Google, akıllı telefonlar için sesli asistanı daha akıllı hale getirecek
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    Google Asistan deneyimini iyileştirecek

    Yeni seçenek, akıllı telefonlardan basit ve kısa ifadeler, örneğin "durdur", "aramayı cevapla / reddet" şeklinde telaffuz etmenize olanak tanır.

    Bu özellik uzun süredir Google Home veya Nest Hub akıllı hoparlörlerinde kullanılmakta. Şirket, The Verge'e "sürekli olarak genel Google Asistan deneyimini iyileştirmenin yeni yollarını denediğini" söyledi. Şimdiye kadar Google'ın bununla ilgili sunduğu başka bir bilgi veya tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair kesin bir tarih yok.



    https://www.theverge.com/2021/4/23/22400412/google-guacamole-voice-shortcuts-assistant-snooze-stop-alarm-call
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    djtomcat 1 gün önce

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SilentHunterHD 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    sürekli olarak dinlendiği için telefonlar asistanın bu komutları anlaması zor olmasa gerek :D
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    Asigenc19 (sezgin asigenc) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Google akıllı ev asistanlarına Türkçe getirsin önce :)
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