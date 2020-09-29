Google; alternatif uygulama mağazalarına daha dostça yaklaşacak

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Açık kaynak olması ile bilinen Android ekosisteminin en öne çıkan özelliklerinden birisi üçüncü taraf uygulama mağazalarının kullanılabilmesi. Kullanıcılar Google Play mağazası haricinde de farklı mağazalardan uygulama indirebiliyor.

Daha dostça yaklaşacak

Bilinmeyen Kaynak olarak nitelenen bu konseptte Google Play haricinde bir uygulama kurmak mümkün. Bunun için Google Play üzerinde yer alan alternatif mağazaları indirebilirsiniz ya da güvendiğiniz sitelerden Apk dosyası da indirebilirsiniz.

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Android ekosistemi üçüncü taraf mağazalara izin verse de uygulamanın indirilmesi ve kurulması esnasında belirli güvenlik prosedürleri takip ediliyor. Bu sayede kullanıcıların bir kazaya kurban gitmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Geçtiğimiz hafta Android ekosisteminde yer alan uygulamaların dijita eşya satışlarında Google ödeme sisteminin kullanılması zaruri hale gelmişti. Eylül 2021 itibariyle Google geliştiricileri zorlamaya başlayacak. Bunda Netflix gibi bazı uygulamaların ödeme sistemlerini bypass etmeye çalışmasının rolü büyük.

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Diğer taraftan Google; Android 12 işletim sistemi ile birlikte alternatif uygulama mağazalarına biraz daha fazla tolerans göstermeti planlıyor. Kullanıcılar bu sayede alternatif uygulama mağazalarına daha kolay bir şekilde erişebilecek.

Şimdilik Google detaylı bilgiler vermiyor ancak ilerleyen dönemde açıklama yapılacak. Uygulama indirme bağlantılarında diğer mağazaların linkleri gibi bazı ilerlemeler görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

https://wccftech.com/android-12-will-be-friendlier-for-alternative-app-stores-says-google/

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