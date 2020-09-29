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    Google; alternatif uygulama mağazalarına daha dostça yaklaşacak

    Android ekosisteminde kullanıcılar alternatif uygulama mağazalarından da uygulama indirebiliyorlar. Gelecek yıl Google biraz daha kuralları esnetmeyi planlıyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google; alternatif uygulama mağazalarına daha dostça yaklaşacak
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    Açık kaynak olması ile bilinen Android ekosisteminin en öne çıkan özelliklerinden birisi üçüncü taraf uygulama mağazalarının kullanılabilmesi. Kullanıcılar Google Play mağazası haricinde de farklı mağazalardan uygulama indirebiliyor.

    Daha dostça yaklaşacak

    Bilinmeyen Kaynak olarak nitelenen bu konseptte Google Play haricinde bir uygulama kurmak mümkün. Bunun için Google Play üzerinde yer alan alternatif mağazaları indirebilirsiniz ya da güvendiğiniz sitelerden Apk dosyası da indirebilirsiniz.

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    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    Android ekosistemi üçüncü taraf mağazalara izin verse de uygulamanın indirilmesi ve kurulması esnasında belirli güvenlik prosedürleri takip ediliyor. Bu sayede kullanıcıların bir kazaya kurban gitmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

    Geçtiğimiz hafta Android ekosisteminde yer alan uygulamaların dijita eşya satışlarında Google ödeme sisteminin kullanılması zaruri hale gelmişti. Eylül 2021 itibariyle Google geliştiricileri zorlamaya başlayacak. Bunda Netflix gibi bazı uygulamaların ödeme sistemlerini bypass etmeye çalışmasının rolü büyük.

    Google; alternatif uygulama mağazalarına daha dostça yaklaşacak
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    Diğer taraftan Google; Android 12 işletim sistemi ile birlikte alternatif uygulama mağazalarına biraz daha fazla tolerans göstermeti planlıyor. Kullanıcılar bu sayede alternatif uygulama mağazalarına daha kolay bir şekilde erişebilecek.

    Şimdilik Google detaylı bilgiler vermiyor ancak ilerleyen dönemde açıklama yapılacak. Uygulama indirme bağlantılarında diğer mağazaların linkleri gibi bazı ilerlemeler görmek şaşırtıcı olmayacaktır.



    https://wccftech.com/android-12-will-be-friendlier-for-alternative-app-stores-says-google/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Free Man. (No Name) 2 sa.
    Yok Apple bence uyanış Selçuklu.
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    homebird (Bilen BİLİR) 4 sa. (düzenlendi)
    İOS kendi içine kapandıkça Android açılıma devam ediyor. Apple diktatör, Google demokrat (Diktatörlüğün de avantajları var, inkar etmeyelim)
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 sa. homebird
    Apple bence Osmanlı, Google’da Britanya.
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