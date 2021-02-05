Google, Android 12'nin ilk sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor

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Arama devi Google'ın Android 12'yi yayınlamaya hazırlandığına yönelik bilgiler var. Şirketin bu ay içerisinde yeni mobil sisteminin ilk geliştirici önizleme sürümünü kullanıma sunması bekleniyor.

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Hatırlayacağınız üzerine Google, Android 11'in birinci geliştirici önizleme sürümünü 19 Şubat 2020 tarihinde yayınlamıştı. Görünüşe bakılırsa şirket bu takvimi aynı şekilde devam ettirmeyi planlıyor.

Google, Android 10 ve 11'in beta sürümlerini test ederken, geliştiricilerden geri bildirim toplamak için Android Beta Feedback uygulamasını yayınlamıştı. Şirket en son önizleme programının sona ermesinin ardından kullanıcılardan uygulamayı kaldırmalarını istedi.

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Geri bildirim uygulaması güncellendi

Dün uygulamayı cihazlarından kaldırmayan kullanıcılara yeni bir güncelleme bildirimi ulaştı. Google'ın geri bildirim uygulamasını güncelemesi, yakında Android 12'yi test etmeye başlayacağının ilk işareti olarak kabul ediliyor.

Android 12 ile birlikte kullanıcılara tıpkı Windows'taki gibi kapsamlı bir renk teması sistemi sunulacak. Ayrıca yeni mobil işletim sistemi akıllı telefonun arka paneline iki kez dokunarak bir dizi eylemi gerçekleştirmeye olanak sağlayan Columbus özelliğiyle gelecek.

https://9to5google.com/2021/02/05/android-12-beta-feedback/

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