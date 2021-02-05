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    Google, Android 12'nin ilk sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor

    Google dün Android Beta Feedback uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Şirket bu hamlesiyle Android 12'nin ilk sürümünü yayınlamaya hazırlandığının sinyalini verdi.
    05 Şubat 2021, 18:30 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google, Android 12'nin ilk sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor
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    Arama devi Google'ın Android 12'yi yayınlamaya hazırlandığına yönelik bilgiler var. Şirketin bu ay içerisinde yeni mobil sisteminin ilk geliştirici önizleme sürümünü kullanıma sunması bekleniyor.

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    Hatırlayacağınız üzerine Google, Android 11'in birinci geliştirici önizleme sürümünü 19 Şubat 2020 tarihinde yayınlamıştı. Görünüşe bakılırsa şirket bu takvimi aynı şekilde devam ettirmeyi planlıyor.

    Google, Android 10 ve 11'in beta sürümlerini test ederken, geliştiricilerden geri bildirim toplamak için Android Beta Feedback uygulamasını yayınlamıştı. Şirket en son önizleme programının sona ermesinin ardından kullanıcılardan uygulamayı kaldırmalarını istedi.

    Google, Android 12'nin ilk sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Geri bildirim uygulaması güncellendi

    Dün uygulamayı cihazlarından kaldırmayan kullanıcılara yeni bir güncelleme bildirimi ulaştı. Google'ın geri bildirim uygulamasını güncelemesi, yakında Android 12'yi test etmeye başlayacağının ilk işareti olarak kabul ediliyor.

    Android 12 ile birlikte kullanıcılara tıpkı Windows'taki gibi kapsamlı bir renk teması sistemi sunulacak. Ayrıca yeni mobil işletim sistemi akıllı telefonun arka paneline iki kez dokunarak bir dizi eylemi gerçekleştirmeye olanak sağlayan Columbus özelliğiyle gelecek.



    https://9to5google.com/2021/02/05/android-12-beta-feedback/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu sistem çıktığından beri aynı tutarsızlık. Daha 11 alamadık, 12 çıkıyor.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    S10+ 11 güncellemesini aldı cihaz daha da sağlamlaştı, batarya ömrü uzadı, daha az ısınııyor ve ultrasonic parmak izi okuyucu müthiş hızlanmış. Her update ile yavaşlayan Iphone 8 plusımı hiç özlemiyoum
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    hala 8 plus kullanıyorum yavaşlama yok.
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    12 gelsin de cihazlar 10 - 11 almaya başlasın artık
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