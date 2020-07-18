Google Android için yeni emoji kısayollarını test ediyor

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Yeni Gboard beta sürümünde panodan yapıştırmak artık çok daha kolay

17 Temmuz Cuma, Dünya Emoji Günü olarak anılıyor ve bu durum sadece bir şakadan çok daha fazlası. Emojiyle alakalı farklı haberlerin geçtiği bu özel zamanda Google’ın klavyesi Gboard da kendi payına düşeni yaptı.

Şimdilik beta sürecinde olsa da Gboard klavyesi, kelime önerilerinin gösterildiği çubuğun üzerinde bir de emoji önerileri yapan ekstra bir alana sahip oldu. Emoji kısmına geçiş yapıp istediğinizi arayıp bulmakla uğraşmak yerine bu kısım sayesinde öneriler sürekli olarak önünüzde yer alacak ve iletişiminizin içine emojileri yedirmeniz çok daha kolay hâle gelecek. Android telefonların da genel olarak ekranlarının bir hayli uzun ve büyük hâle geldiğini dikkate aldığımızda klavyenin boyuna uzaması, kullanıcıları muhtemelen fazla rahatsız etmeyecektir.

Ayrıca Bkz. "TikTok benzeri Instagram Reels global erişime açılıyor"

Google, bir diğer emoji destek paketiyle açıkladığı üzere Android 11 sürümünü Sonbahar’da kullanıcılara sunacağında 117 yeni emojiyi de işletim sistemine ekleyecek.

https://play.google.com/apps/testing/com.google.android.inputmethod.latin

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