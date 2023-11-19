Google, Android kullanıcılarını uyardı: APK'lar tehlikeli

Mobil cihazlardaki sideloading (yandan yükleme) özelliği, bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde. Öyle ki Android kullanıcılarına yeni kısıtlamalar getirilirken, Apple'ın karşı çıktığı bu karardan geri adım atacağı söyleniyor. Son olarak Google'dan da konu hakkında çarpıcı bir açıklama paylaşıldı.

Google, Android kullanıcılarını uyardı

Bilmeyenler için Android işletim sistemi, tanıtıldığı ilk günden bu yana üçüncü taraf uygulamalara ve uygulama mağazalarına destek sunuyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Google, APK'lar özelinde yeni bir güvenlik sürecini devreye aldı. Bu tartışmaların ortasında Google CEO'su Sundar Pichai ise, Android kullanıcıları için önemli bir yorumda bulundu.

Konuyla ilgili CEO Pichai, ''Telefonunuzu tamamen tehlikeye atmanıza izin vermek istemiyoruz. Bu, telefonunuza kötü amaçlı yazılım yükleyebilir. Dolayısıyla güvenliğinizi gerçekten tehlikeye atabilir. '' dedi. Kısaca Google, bu işlevsellik her ne kadar esneklik sağlasa da dikkatsizce kullanıldığında güvenlik ihlallerine yol açabileceğini söylüyor. Ancak Android'in mevcut politikası düşünüldüğünde, bunun biraz şaşırtıcı olduğunu belirtelim.

İyi olan şu ki Pichai, Android’de Play Store dışından uygulama yüklenmesine daima izin verileceğini belirtti. Ancak artan güvenlik endişeleri, bu işlevsellik üzerinde daha fazla sınırlamaya neden olabilir.

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Ayrıca benzer bir ikilemin Apple cephesinde de yaşandığını belirtelim. Şirket uzun süredir sideloading (yandan yükleme) sürecine karşı çıksa da, hem uygulama geliştiricilerinin baskısı hem de AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DMA) nedeniye bu karardan geri atıldığını görebiliriz. Hatta yakın tarihli iOS 17.2 beta kodlarında sideloading'e (yan yüklemeyi) dair önemli ipuçları ortaya çıkmıştı.

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