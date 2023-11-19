Google, Android kullanıcılarını uyardı: APK'lar tehlikeli

Google, Android kullanıcılarını uyardı
Bilmeyenler için Android işletim sistemi, tanıtıldığı ilk günden bu yana üçüncü taraf uygulamalara ve uygulama mağazalarına destek sunuyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Google, APK'lar özelinde yeni bir güvenlik sürecini devreye aldı. Bu tartışmaların ortasında Google CEO'su Sundar Pichai ise, Android kullanıcıları için önemli bir yorumda bulundu.
Konuyla ilgili CEO Pichai, ''Telefonunuzu tamamen tehlikeye atmanıza izin vermek istemiyoruz. Bu, telefonunuza kötü amaçlı yazılım yükleyebilir. Dolayısıyla güvenliğinizi gerçekten tehlikeye atabilir. '' dedi. Kısaca Google, bu işlevsellik her ne kadar esneklik sağlasa da dikkatsizce kullanıldığında güvenlik ihlallerine yol açabileceğini söylüyor. Ancak Android'in mevcut politikası düşünüldüğünde, bunun biraz şaşırtıcı olduğunu belirtelim.
İyi olan şu ki Pichai, Android’de Play Store dışından uygulama yüklenmesine daima izin verileceğini belirtti. Ancak artan güvenlik endişeleri, bu işlevsellik üzerinde daha fazla sınırlamaya neden olabilir.
Ayrıca benzer bir ikilemin Apple cephesinde de yaşandığını belirtelim. Şirket uzun süredir sideloading (yandan yükleme) sürecine karşı çıksa da, hem uygulama geliştiricilerinin baskısı hem de AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DMA) nedeniye bu karardan geri atıldığını görebiliriz. Hatta yakın tarihli iOS 17.2 beta kodlarında sideloading'e (yan yüklemeyi) dair önemli ipuçları ortaya çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.