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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor

    Teknoloji devi Google, Android tabanlı deprem algılama ve uyarı sistemini, ABD dışındaki ülkelere de genişletmeye başladı. Geliştirilen sistem umut verici olarak değerlendiriliyor.
    29 Nisan 2021, 23:00 (52 dk.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor
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    Google, Android tabanlı deprem algılama ve uyarı sistemini genişletiyor. Geçen yıl Kaliforniya'da başlatılan program bugünden itibaren Yunanistan ve Yeni Zelanda'da da sunulacak.

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    Şirket, hem depremleri tespit etmek hem de insanları uyarmak için ürünlerine tamamen güveniyor ve sistem şu şekilde çalışıyor: Android cihazlar önce bir depremin neden olduğu dalgaları tanır. Google daha sonra akıllı telefonlardan gelen verileri analiz eder ve sismik aktivitenin arttığı alandaki kullanıcılara erken uyarı gönderir. Kullanıcılar da bu hizmeti reddetmedikleri takdirde otomatik olarak bilgilendirilirler.

    Gelecek için umut verici

    Google bu çalışmaya başladığında, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ve Kaliforniya Valiliği Acil Durum Yönetimi Ofisi ile birlikte çalıştı. Zamanla bu özellik Oregon'u kapsayacak şekilde genişletildi ve Mayıs ayında Washington'da piyasaya sürülecek. Google'ın deprem algılama sisteminin başarılı olacağı düşünülüyor. Çünkü neredeyse her akıllı telefon, mini bir sismograf gibi davranan birincil ve ikincil deprem dalgalarını tespit edebilen bir ivmeölçer ile donatılmış durumda. Dolayısı ile milyonlarca Android akıllı telefonu bu sisteme bağlamak, dünyanın en büyük deprem algılama ağının oluşturulmasını sağlayacak.

    Ancak bu özelliğin bazı sınırlamaları var. Örneğin, depremin kaynağına en yakın olan kişiler muhtemelen önceden bir uyarı almayacaklar. Bununla birlikte, akıllı telefonlarından uzaktaki kişileri uyarmaya da yardımcı olacak ve kendilerini koruma altına almaları için zaman tanıyacak.

    Android'in önde gelen mobil işletim sistemi olduğu bir sır değil, bu nedenle bu özelliğin geliştirilmesi, gelecek için büyük umut vaat ediyor. Sonunda Google, deprem algılama sistemine dayalı bir API de yayınlayacak ve diğer deprem araştırma sistemleri de bu verileri kullanabilecek.



    https://www.theverge.com/2021/4/28/22407676/google-expands-android-earthquake-detection-system
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir depremi önceden bilmek çok önemli bir buluş olur, can kurtarır korkuları yener maalesef deprem bölgesinde yaşıyoruz. Allah kimseye yaşatmasın.
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