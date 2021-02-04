Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri

Google, Android TV ile çalışan akıllı televizyonlar için büyük bir güncelleme duyurdu. Arama devi kullanıcı arayüzünün görünümünü elden geçirerek daha modern bir hale getirmiş durumda.İlginizi Çekebilir Google, Android TV'nin ismini Google TV olarak değiştirmeyi planlyor
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Android TV'nin yeni arayüzü, şirketin en son Chromecast cihazında kullandığı Google TV yazılımının arayüzüne çok benziyor. Şirket bu anlamda bir uyumluluk yakalamayı hedeflemiş.
Güncelleme başladı
Ana ekranda artık üç ayrı sekme var. Ana Sayfa bölümü bilindik giriş ekranını gösterirken, Keşfet sekmesi popüler içerik ve önerileri öne çıkarıyor. Uygulamalar kısmında ise Play Store'a erişim sağlamak mümkün.
Google, sunucu taraflı güncellemenin dağıtımına start verdi. Yeni arayüz ABD, Avustralya, Kanada, Almanya ve Fransa'daki kullanıcılara ulaşmaya başlamış durumda. Önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de sunulması bekleniyor.
https://www.theverge.com/2021/2/3/22263131/android-tv-software-update-ui-interface-menus-google-chromecast-refresh Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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