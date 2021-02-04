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    Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri

    Arama devi Google, akıllı televizyon işletim sisteminin arayüzüne yepyeni bir görünüm kazandırdı. İşte dağıtımına başlanan yeni Android TV arayüzünün görüntüleri.
    04 Şubat 2021, 16:30 (1 hf.)
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri
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    Google, Android TV ile çalışan akıllı televizyonlar için büyük bir güncelleme duyurdu. Arama devi kullanıcı arayüzünün görünümünü elden geçirerek daha modern bir hale getirmiş durumda.

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    Android TV'nin yeni arayüzü, şirketin en son Chromecast cihazında kullandığı Google TV yazılımının arayüzüne çok benziyor. Şirket bu anlamda bir uyumluluk yakalamayı hedeflemiş.

    Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri
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    Güncelleme başladı

    Ana ekranda artık üç ayrı sekme var. Ana Sayfa bölümü bilindik giriş ekranını gösterirken, Keşfet sekmesi popüler içerik ve önerileri öne çıkarıyor. Uygulamalar kısmında ise Play Store'a erişim sağlamak mümkün.

    Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri
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    Google, sunucu taraflı güncellemenin dağıtımına start verdi. Yeni arayüz ABD, Avustralya, Kanada, Almanya ve Fransa'daki kullanıcılara ulaşmaya başlamış durumda. Önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de sunulması bekleniyor.



    https://www.theverge.com/2021/2/3/22263131/android-tv-software-update-ui-interface-menus-google-chromecast-refresh Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten çağ dışı bir arayüzü vardı. Xiaomi Mi TV Stick'e de gelir mi bu güncelleme?
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    merak ettiğim birşey var, birincisi android tv indirilip usb yükleyebilir miyiz ?
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony android tv ler verecek mi bu güncellemeyi?
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    Grbz064 (Ahmet ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tv mizin güncelleme için uyumlu olduğunu nasıl anlarız?
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