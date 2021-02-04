Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı

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İsveç merkezli dijital müzik hizmeti Spotify'ın kullanıcı tabanı büyümeye devam ediyor. Şirket, dünya genelindeki aylık aktif kullanıcı sayısının %27'lik artışla 345 milyona ulaştığını açıkladı.

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Spotify, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde ücretli abone sayısının %24 oranında arttığını ve 155 milyona yükseldiğini söylüyor. Böylelikle analistlerin 153.26 milyon tahminleri aşılmış oldu.

Ücretli abonelerin %40'ı Avrupa'dan

Şirket pandemiye rağmen mükemmel bir performans sergilediği görüşünde. Dijital müzik hizmeti şu anda 93 ülkede mevcut. Ücretli abonelerin %40'ını Avrupalı kullanıcılar oluşturuyor.

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Bu yılın ilk çeyreğinde 1.99 milyar ila 2.19 milyar euro arasında bir toplam gelir beklentisi var. Bu arada Spotify'un şu anda podcast hizmetini genişletmek için aktif olarak yatırım yaptığını belirtelim.

Platformda an itibarıyla 2.2 milyondan fazla podcast mevcut. Yani bir önceki yıla göre üç kat artış söz konusu. 2019'un son çeyreğinde 700 bin seviyesindeydi. Spotify kullanıcılarının %22 ila 25'i düzenli olarak podcast yayını dinliyor.

https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/03/spotify-podcast-popularity-24-percent-growth-subscribers

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