Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı

İsveç merkezli dijital müzik hizmeti Spotify'ın kullanıcı tabanı büyümeye devam ediyor. Şirket, dünya genelindeki aylık aktif kullanıcı sayısının %27'lik artışla 345 milyona ulaştığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi"İlginizi Çekebilir Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası yeniden başladı
Spotify, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde ücretli abone sayısının %24 oranında arttığını ve 155 milyona yükseldiğini söylüyor. Böylelikle analistlerin 153.26 milyon tahminleri aşılmış oldu.
Ücretli abonelerin %40'ı Avrupa'dan
Şirket pandemiye rağmen mükemmel bir performans sergilediği görüşünde. Dijital müzik hizmeti şu anda 93 ülkede mevcut. Ücretli abonelerin %40'ını Avrupalı kullanıcılar oluşturuyor.
Bu yılın ilk çeyreğinde 1.99 milyar ila 2.19 milyar euro arasında bir toplam gelir beklentisi var. Bu arada Spotify'un şu anda podcast hizmetini genişletmek için aktif olarak yatırım yaptığını belirtelim.
Platformda an itibarıyla 2.2 milyondan fazla podcast mevcut. Yani bir önceki yıla göre üç kat artış söz konusu. 2019'un son çeyreğinde 700 bin seviyesindeydi. Spotify kullanıcılarının %22 ila 25'i düzenli olarak podcast yayını dinliyor.
https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/03/spotify-podcast-popularity-24-percent-growth-subscribers Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ancak son 2 aydın Apple Music kullanıyorum ve çok memnunum, kendini geliştirmiş. Listeler Spotify kadar iyi değil ama şarkı sözlerini göstermesi, Siri ile uyumlu çalışması, ses seviyesi ve kalitesinin Spotify’dan iyi olması tercih sebebi. Tek problemi Windows kullanıcıları için çağ dışı bir uygulama kullanıyor oluşu. Onu da şimdilik tarayıcı sürümü ile dengeliyorum.
multi hesabın sebebi 2 3 ayda bir 3 aylık üyeliği ya ücretsiz yada 1 tlye vermeleri
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