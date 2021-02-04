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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı

    İsveçli dijital müzik hizmeti Spotify, aylık 345 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. Popüler platformun 155 milyon ücretli abonesi bulunuyor.
    04 Şubat 2021, 16:00 (1 hf.)
    2,8b
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı
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    İsveç merkezli dijital müzik hizmeti Spotify'ın kullanıcı tabanı büyümeye devam ediyor. Şirket, dünya genelindeki aylık aktif kullanıcı sayısının %27'lik artışla 345 milyona ulaştığını açıkladı.

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    Spotify, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde ücretli abone sayısının %24 oranında arttığını ve 155 milyona yükseldiğini söylüyor. Böylelikle analistlerin 153.26 milyon tahminleri aşılmış oldu.

    Ücretli abonelerin %40'ı Avrupa'dan

    Şirket pandemiye rağmen mükemmel bir performans sergilediği görüşünde. Dijital müzik hizmeti şu anda 93 ülkede mevcut. Ücretli abonelerin %40'ını Avrupalı kullanıcılar oluşturuyor.

    Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı
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    Bu yılın ilk çeyreğinde 1.99 milyar ila 2.19 milyar euro arasında bir toplam gelir beklentisi var. Bu arada Spotify'un şu anda podcast hizmetini genişletmek için aktif olarak yatırım yaptığını belirtelim.

    Platformda an itibarıyla 2.2 milyondan fazla podcast mevcut. Yani bir önceki yıla göre üç kat artış söz konusu. 2019'un son çeyreğinde 700 bin seviyesindeydi. Spotify kullanıcılarının %22 ila 25'i düzenli olarak podcast yayını dinliyor.



    https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/03/spotify-podcast-popularity-24-percent-growth-subscribers Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BoranFowler (Boran Güler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) vedkum
    yalnız YouTube'da çoğu sanatçının bulunamayan albümleri ve yüksek kalite ses yok. Spotify'ı da herhangi bir yerden sanal kart açıp 1 kuruş vermeden 3 aylık deneme üyeliği ile edinebilirsiniz.
    yalnız YouTube'da çoğu sanatçının bulunamayan albümleri ve yüksek kalite ses yok. Spotify'ı da herhangi bir yerden sanal kart açıp 1 kuruş vermeden 3 aylık dene...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Paetzold 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Soundcloud favorim.
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    lMajesty (hüseyin akman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    güzel ses sistemi olan deezer kullansın spotify ses kalitesi çöp
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sportif arayüz, cihazlar arası geçiş, müzik portföyü ve yapay zekası ile çok gelişmiş bir uygulama. Para verdiğiniz zaman müzik dinlemeye değil, dinlediğiniz müziğe kaldığınız yerden bilgisayarınızda, konsolunuzda ve hatta akıllı televizyonunuzda devam etmeye, arkadaşlarınızla iletişim halinde bulunup onların dinlediklerinden yeni şarkılar keşfetmeye vs. para ödüyorsunuz. En azından benim için durum bu şekilde.



    Ancak son 2 aydın Apple Music kullanıyorum ve çok memnunum, kendini geliştirmiş. Listeler Spotify kadar iyi değil ama şarkı sözlerini göstermesi, Siri ile uyumlu çalışması, ses seviyesi ve kalitesinin Spotify’dan iyi olması tercih sebebi. Tek problemi Windows kullanıcıları için çağ dışı bir uygulama kullanıyor oluşu. Onu da şimdilik tarayıcı sürümü ile dengeliyorum.
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    m f i 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yarısından fazlası multi hesap :D sırf benim +20 hesabım var ve son 2 3 senedir kullanmıyorum bile spotify. kullansam demek ki +50 hesabım olacaktı.
    multi hesabın sebebi 2 3 ayda bir 3 aylık üyeliği ya ücretsiz yada 1 tlye vermeleri
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    redar 1 hf. ( Mesaj Silindi ) m f i
    Donanım haber ölücüsü.
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    acbold (ANIL ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Para sorun degil ve müzikleri takip edip listenizi kendiniz oluşturuyorsaniz "Tidal" en iyisi.
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    kimbehicayy (adem erol) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bukadar bilinen ve kullanılan bir uygulamanın rezalet düzeyde ses kalitesi sunması gerçekten çok ilginç
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sesde biraz yüksek kalite olsa süper olacak
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    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Youtube Music kullananlar müziği sadece telefondan dinliyor herhalde :)
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    Captain Marvel (Semih İnce) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ses çok az geliyor mobilde, bende olmasına rağmen free youtube music kullanıyorum ses daha yüksek geliyor.
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    YouTube Premium ile YT Music bedavaya geliyor. YT Music akıyo bu arada şarkı sözleri, anlık video klibe geçme falan da var
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    ibos51 (İbrahim Özkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BCRTVKCS
    Aynen öyle paparayla öğrenci youtube premium ve müzik 5 liraya geliyor niye bi de spotify alacağım 👍🏻
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    Bladrid 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BCRTVKCS
    128kbps. Spotify ne zaman Hi-Fi geçecek diye tartışılıyor YouTube daha 320kbps's geçemedi.
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