Google arama sonuçları baştan aşağı değişiyor: Daha kişisel ve görsel odaklı

Arama sonuçları listelemesinde değişiklik olacak
Google belgelerine ve konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, bu hizmetle birlikte "10 Mavi Link" olarak bilinen arama sonuçları listesinin geleneksel biçimden uzaklaşması söz konusu. Bununla birlikte yaklaşık 10 yıldır aşina olduğunuz Google arama motoru sonuçlarının listelenmesi büyük oranda değişecek.
Daha çok görsel ve insan sesi olacak
Paylaşılan bilgilere göre Google, arama motorunun küresel anlamda genç yaştakilere hizmet etmeye odaklanarak, görsel kısmı daha çok ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi planlıyor. Geçişin bir parçası olarak daha fazla insan sesini dahil etmeyi düşünmekte. Genel olarak Google, şirketin bu yıl arama motorunda değişiklik yapma stratejisini özetleyen referanslara göre geleneksel web sonuçlarıyla kolayca cevap bulunamayan sorgulara verilen yanıta daha fazla önem vermeyi planlıyor.
Google şimdiden bazı çevrimiçi forum gönderilerini ve kısa videoları arama sonuçlarına entegre etmek için harekete geçti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah