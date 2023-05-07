Google arama sonuçları baştan aşağı değişiyor: Daha kişisel ve görsel odaklı

Tam Boyutta Gör ChatGPT gibi yapay zeka botlarının ortaya çıkışıyla birlikte insanların internetteki bilgilere erişme biçimlerinde büyük değişimler dikkat çekiyor. Bu gelişmeleri yakından takip eden Google, kısa video ve sosyal medya gönderileriyle birlikte yapay zeka ile yapılan konuşmaları da dahil etmek için arama sonuçlarının şeklini değiştiriyor.

Arama sonuçları listelemesinde değişiklik olacak

Google belgelerine ve konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, bu hizmetle birlikte "10 Mavi Link" olarak bilinen arama sonuçları listesinin geleneksel biçimden uzaklaşması söz konusu. Bununla birlikte yaklaşık 10 yıldır aşina olduğunuz Google arama motoru sonuçlarının listelenmesi büyük oranda değişecek.

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Daha çok görsel ve insan sesi olacak

Paylaşılan bilgilere göre Google, arama motorunun küresel anlamda genç yaştakilere hizmet etmeye odaklanarak, görsel kısmı daha çok ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi planlıyor. Geçişin bir parçası olarak daha fazla insan sesini dahil etmeyi düşünmekte. Genel olarak Google, şirketin bu yıl arama motorunda değişiklik yapma stratejisini özetleyen referanslara göre geleneksel web sonuçlarıyla kolayca cevap bulunamayan sorgulara verilen yanıta daha fazla önem vermeyi planlıyor.

Google şimdiden bazı çevrimiçi forum gönderilerini ve kısa videoları arama sonuçlarına entegre etmek için harekete geçti.

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Google arama motorunda değişikliğe gidecek