Google’dan Gmail’e yapay zeka dopingi: Bırakın e-postanızı robot yazsın

Tam Boyutta Gör Google, bir süre önce önemli bir duyuru yayınladı. Yazılım devi, Gmail, Google Docs, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi çeşitli Workspace uygulamalarına bir dizi gelişmiş yapay zeka özelliklerini ekleyeceğini açıkladı.

Bu özellikler arasında Google Docs'ta yapay zeka ile metin oluşturmanın, özetlemenin ve beyin fırtınası yapmanın yeni yolları (ChatGPT'ye benzer), kullanıcıların kısa isteklerine dayalı olarak Gmail'de tam e-postalar oluşturabilmeleri ve Slaytlar’da sunumları göstermek için yapay zeka görüntüler, sesler ve videolar üretebilmek yer alıyor.

Google artık oyunun içinde

Tam Boyutta Gör Geçen yıl ChatGPT'nin gelişinden ve Microsoft'un bu Şubat ayında chatbot özellikli Bing'i piyasaya sürmesinden bu yana, arama devi benzer AI özelliklerini piyasaya sürmekte biraz gecikmişti. Şirketin Aralık ayında "kırmızı kod" ilan ettiği ve çalışanlardan kısa sürede ürünlere yapay zeka eklemelerini istediği basına yansımıştı. Şimdi bunların meyveleri alınıyor gibi görünüyor.

Microsoft yapay zekâda vites yükseltiyor 12 sa. önce eklendi

Ancak şirket bir dizi yeni özellik duyurmuş olsa da, bunlardan yalnızca ilki yani, Docs ve Gmail'deki yapay zeka yazma araçları bu ay içerisinde ABD’de test kullanıcılarına sunulacak. Workspace uygulamalarına eklenecek olan diğer özelliklerin de bu yıl içerisinde halka sunulacağı söyleniyor.

Google'ın gelecekte Workspace uygulamalarına geleceğini söylediği yapay zeka destekli özelliklerin bazıları ise şöyle:

E-postaları taslak haline getirme, yanıtlama, özetleme ve önceliklendirme

Docs'ta beyin fırtınası, düzeltme ve yeniden yazma

Slaytlar'da otomatik oluşturulan görüntüler, sesler ve videolar

E-Tablolar'da otomatik tamamlama, formül oluşturma ve bağlamsal kategorizasyon yoluyla ham verilerden analiz elde etme

Yapay zeka ile e-posta hazırlama dönemi başlıyor

Diğer özelliklerin yanında Gmal ve Docs'taki eklemeler çok daha büyük diyebiliriz. Google’ın paylaştıklarına bakacak olursak sadece birkaç kelime ile bize gelen e-postaya otomatik bir cevap verilebilecek. Veya gelen e-posta özetlenebilecek, benzer bir ton ile cevaplanabilecek.

Google, örnek bir demoda "Bölgesel satış temsilcisi için iş ilanı." sorgusunu gösteriyor. Yapay zeka bu sorguyu hızlı bir şekilde algılayarak iş şartnamesini saniyeler içinde tamamlıyor. Google, basın açıklamasında bu potansiyel işlevlerin çerçevesini hayli geniş tutuyor. Dolayısıyla ister İK yöneticisi isterse de çocuğunuzun doğum günü için davetiye hazırlayan bir ebeveyn olun, bu araç ile isteğiniz yerine getiriliyor.

Google ayrıca başka bir özellikle elinizdeki taslağı daha detaylı bir hale getirebileceğinden bahsediyor. Örneğin, bir toplantıda önemli konu başlıklarını not aldınız. Daha sonra Docs’ta bu maddelerle ilgili “daha gösterişli bir özet” istemi yapabilirsiniz. Üstelik bu özet oluşturma veya özeti büyütme isteminin tonunu yani, resmi bir dil mi yoksa eğlenceli bir dil mi kullanılacağı seçilebilecek.

Google, müşteriler için kişiselleştirilmiş pazarlama mesajları yazmak, maddeleri tam e-postaya dönüştürmek ve Gmail'deki uzun bir e-posta zincirinin içeriğini özetlemek için yapay zekanın kullanıldığını yayınladığı videoda gösteriyor. Microsoft benzer özellikleri Word, Teams ve Outlook dahil olmak üzere Office uygulamalarına ekleyecek. Microsoft bu yıl yeni Bing'in tanıtımıyla Google'ı tedirgin etmişti. CEO Satya Nadella, yapay zeka destekli aramayı Google'ı tahtından indirebilecek yeni bir paradigma olarak tanımlamıştı ancak görünüşe göre iki dev arasındaki rekabet sadece arama kısmında değil üretkenlik alanında da sürecek.

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Google Gmail ve Docs’a gelişmiş yapay zeka özellikleri ekledi