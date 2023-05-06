Google Bard, Android telefonların ana ekranına geliyor

Birçok şirket, şu anda ya kendi yapay zeka modellerini geliştirmek ya da ChatGPT gibi sohbet botlarını hizmetlerine entegre etmek için çalışıyor. Google da bu akıma sürüklenen büyük teknoloji şirketlerinden biri. Her ne kadar açılışı etkileyici yapmasalar da Google Bard bir şekilde geldi. Şimdi, Google’ın bu yapay zekayı telefonların ana ekranına taşımayı düşündüğü ortaya çıktı. Bard, ilk olarak Pixel telefonlarda ana ekran widget’ı olarak yerini alacak.
Google Bard, ana ekran araç takımı olarak, bağımsız bir uygulama olarak veya Google uygulamasının bir parçası olarak gelebilir. Bard’ın telefonlarda bir sohbet botundan daha çok asistan gibi davranacağı söyleniyor. Bu arada Google’ın Bard’ı hâlâ deneysel ve herkese açık değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah