Tam Boyutta Gör Google Bard yapay zeka uyuglamasının Pixel telefonlara geleceği, Google uygulama widget'ı gibi ana ekranda yerini alacağı söyleniyor. İşte detaylar:

Google Bard nedir? 1 ay önce eklendi

Birçok şirket, şu anda ya kendi yapay zeka modellerini geliştirmek ya da ChatGPT gibi sohbet botlarını hizmetlerine entegre etmek için çalışıyor. Google da bu akıma sürüklenen büyük teknoloji şirketlerinden biri. Her ne kadar açılışı etkileyici yapmasalar da Google Bard bir şekilde geldi. Şimdi, Google’ın bu yapay zekayı telefonların ana ekranına taşımayı düşündüğü ortaya çıktı. Bard, ilk olarak Pixel telefonlarda ana ekran widget’ı olarak yerini alacak.

Google Bard, ana ekran araç takımı olarak, bağımsız bir uygulama olarak veya Google uygulamasının bir parçası olarak gelebilir. Bard’ın telefonlarda bir sohbet botundan daha çok asistan gibi davranacağı söyleniyor. Bu arada Google’ın Bard’ı hâlâ deneysel ve herkese açık değil.

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Google Bard, Android telefonların ana ekranına geliyor