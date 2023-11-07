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    Youtube'a yeni yapay zeka özellikleri geldi

    Youtube, iki yeni deneysel yapay zeka özelliğini kullanıma sundu: Yapay zeka tarafından yaratılan yorum özetleri ve video ile sorulan soruları cevaplayan sohbet robotu. 
    Youtube'a yeni yapay zeka özellikleri geldi Tam Boyutta Gör
    Youtube iki yeni deneysel yapay zeka özelliğini açıkladı. Bu özelliklerden ilki yapay zeka tarafından yaratılan yorum özetleri, ikincisi ise izlediğiniz video ile sorduğunuz soruları cevaplayan sohbet robotu. Test aşamasında olan özellikler Youtube Premium üyeleri için sunuluyor.

    Youtube deneyimi gelişecek

    Youtube'a yeni yapay zeka özellikleri geldi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka özetleri, yorumları belirli konular etrafında gruplandıracak böylelikle yorumlar daha derli toplu olacak ve istenen yoruma erişmek kolaylaşacak. Youtube, Mr. Beast videosu üzerinden yeni özelliğin demosunu yaptı. Video ile ilgili belli konular altında toplanan başlıklara tıklayarak yorumların tamamına ulaşmak mümkün. Araç, şuanda çok sayıda yorum alan İngilizce videolarda çalışıyor.

    Sohbet robotu özelliğinde ise asistana video içeriği veya ilgili içerikler hakkında soru sorulabilecek. Böylelikle izlenen konu hakkında daha derine dalmak mümkün olacak. Google'ın Bard'ına benzer olan yapay zeka aracı, bilgileri Youtube ve web'den alıyor ve video oynatmayı kesintiye uğratmadan cevaplar veriyor. Bu özelliğe Youtube uygulamasındaki "Sor" butonundan ulaşmak mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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