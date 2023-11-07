Tam Boyutta Gör Youtube iki yeni deneysel yapay zeka özelliğini açıkladı. Bu özelliklerden ilki yapay zeka tarafından yaratılan yorum özetleri, ikincisi ise izlediğiniz video ile sorduğunuz soruları cevaplayan sohbet robotu. Test aşamasında olan özellikler Youtube Premium üyeleri için sunuluyor.

Youtube deneyimi gelişecek

Tam Boyutta Gör Yapay zeka özetleri, yorumları belirli konular etrafında gruplandıracak böylelikle yorumlar daha derli toplu olacak ve istenen yoruma erişmek kolaylaşacak. Youtube, Mr. Beast videosu üzerinden yeni özelliğin demosunu yaptı. Video ile ilgili belli konular altında toplanan başlıklara tıklayarak yorumların tamamına ulaşmak mümkün. Araç, şuanda çok sayıda yorum alan İngilizce videolarda çalışıyor.

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Sohbet robotu özelliğinde ise asistana video içeriği veya ilgili içerikler hakkında soru sorulabilecek. Böylelikle izlenen konu hakkında daha derine dalmak mümkün olacak. Google'ın Bard'ına benzer olan yapay zeka aracı, bilgileri Youtube ve web'den alıyor ve video oynatmayı kesintiye uğratmadan cevaplar veriyor. Bu özelliğe Youtube uygulamasındaki "Sor" butonundan ulaşmak mümkün.

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Youtube'a yeni yapay zeka özellikleri geldi