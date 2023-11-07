Youtube'a yeni yapay zeka özellikleri geldi

Youtube deneyimi gelişecek
Sohbet robotu özelliğinde ise asistana video içeriği veya ilgili içerikler hakkında soru sorulabilecek. Böylelikle izlenen konu hakkında daha derine dalmak mümkün olacak. Google'ın Bard'ına benzer olan yapay zeka aracı, bilgileri Youtube ve web'den alıyor ve video oynatmayı kesintiye uğratmadan cevaplar veriyor. Bu özelliğe Youtube uygulamasındaki "Sor" butonundan ulaşmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.