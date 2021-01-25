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    Google bazı ofislerini Covid-19 aşılama noktasına dönüştürüyor

    Vaka sayısı ve ölümlerin rekor seviyeye çıktığı ABD’de adeta aşılama seferberliği ilan edildi. Google hızlı aşılama stratejisi için ofis ve parklarını kullanıma açıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google bazı ofislerini Covid-19 aşılama noktasına dönüştürüyor

    Dünyayı alt üst eden koronavirüs salgınına karşı hızlı aşılamanın önem kazanması teknoloji devlerini de farklı stratejilere yönlendiriyor. Google bu amaçla bazı ofislerini aşılama noktasına çevireceğini duyurdu.

    Hızlı aşılama sürecine yardım edecek

    Google patronu Sundar Pichai yaptığı açıklamada New York City, Los Angeles, San Fransisco By Area, Kirkland ve Washington’da bulunan bazı ofislerini aşılama noktası haline getirmeye başlayacağını bildirdi.

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    One Medical ve yerel sağlık otoriteleri ile orak yürütülen plana göre binalar, park alanları ve açık alanlardan uygun olanlar aşılama noktası haline dönüştürülecek. Bu sayede daha hızlı aşılama sürecinin yürütüleceği ifade ediliyor.

    Diğer taraftan firma aşı eğitimleri ve dağıtımı için 150 milyon dolarlık bir bütçe hazırladı. Bunun 100 milyon doları reklam bağışı olarak, 50 milyon doları da sağlık kuruluşları ile ortaklıklara sağlanacak bağış olarak ayrıldı. Google Haritalar ve Arama platformlarında da bölgeye özel aşılama verileri sağlanmaya başlayacak.

    Google ayrıca ırkına ve yaşadığı yöreye göre bazı grupların aşıya erişiminin daha zor olduğunu tespit etmiş. Bunun için ayrımcılığa yönelik mücadele eden sosyal organizasyonlara da 5 milyon dolarlık bağış yapacak.



    https://www.engadget.com/google-facilities-vaccination-sites-093117990.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BalkanGöçmeniBirBey

    TensorFlow kullandığını düşünüyorum.

    31 dakika önce
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    6s

    b

    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    2 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fortune 4 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vampir gibi milletin emegini emen sömüren, tekelcilikle gecinen, her türlü kötü niyetli olan bu firmanın girmedigi bir bu kalmıstı ona da girmis..
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aşı hani küreselcilerin işine gelmiyordu? Adamlar bildiğin ön ayak oluyor. Google'ın bu yaptığı da nirvanası oluyor herhalde.
    1 Yanıt Yanıtla
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