Google bazı ofislerini Covid-19 aşılama noktasına dönüştürüyor

Dünyayı alt üst eden koronavirüs salgınına karşı hızlı aşılamanın önem kazanması teknoloji devlerini de farklı stratejilere yönlendiriyor. Google bu amaçla bazı ofislerini aşılama noktasına çevireceğini duyurdu.

Hızlı aşılama sürecine yardım edecek

Google patronu Sundar Pichai yaptığı açıklamada New York City, Los Angeles, San Fransisco By Area, Kirkland ve Washington’da bulunan bazı ofislerini aşılama noktası haline getirmeye başlayacağını bildirdi.

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One Medical ve yerel sağlık otoriteleri ile orak yürütülen plana göre binalar, park alanları ve açık alanlardan uygun olanlar aşılama noktası haline dönüştürülecek. Bu sayede daha hızlı aşılama sürecinin yürütüleceği ifade ediliyor.

Diğer taraftan firma aşı eğitimleri ve dağıtımı için 150 milyon dolarlık bir bütçe hazırladı. Bunun 100 milyon doları reklam bağışı olarak, 50 milyon doları da sağlık kuruluşları ile ortaklıklara sağlanacak bağış olarak ayrıldı. Google Haritalar ve Arama platformlarında da bölgeye özel aşılama verileri sağlanmaya başlayacak.

Google ayrıca ırkına ve yaşadığı yöreye göre bazı grupların aşıya erişiminin daha zor olduğunu tespit etmiş. Bunun için ayrımcılığa yönelik mücadele eden sosyal organizasyonlara da 5 milyon dolarlık bağış yapacak.

https://www.engadget.com/google-facilities-vaccination-sites-093117990.html

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