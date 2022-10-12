Stadia’nın kapanması yolun sonu değil: Google, bulut oyunlarına yönelik Chromebook’ları tanıttı

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Google, gelecek yıl bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia’yı kapatacağını açıklamıştı. Bu haberin üzerinden çok geçmeden Goolge, yeni bir duyuru gerçekleştirdi: Bulut tabanlı oyunlar için optimize edilmiş Chromebook’lar. Firma bu sayede ChromeOS platformunun üstünde yükselene yeni Chromebook cihazları birer oyun kutusu haline getirmeyi hedefliyor.

1500'den fazla oyun oynanabilecek

Yazılım devi Google, Nvidia GeForce Now, Microsoft Xbox Cloud Gaming ve Amazon Luna gibi bulut oyun hizmetleriyle ortaklık kurduğunu duyurarak 1500’den fazla oyunun Chromebook’larda erişilebilir olacağını açıkladı. Google ayrıca oyunları Chromebook cihazlarda açmayı oldukça kolay hale de getirmiş. İlk olarak GeForce Now ve Google Play'deki oyunları destekleyecek olan özellik sayesinde istenilen oyunu açmak için sadece arama yapmak yeterli olacak.

Google ayrıca “Works with Chromebook” sertifikalı çevre birimleri için Acer, Corsair, HyperX, Lenovo ve SteelSeries gibi aksesuar üreticileriyle de iş birliğine girdiğini açıkladı. Bu arada bulut tabanlı oyunlar için geliştirilen ilk Chromebook’lar Acer, Asus ve Lenovo tarafından üretilecek. Bu cihazların fiyatları ve teknik özellikleri de açıklanmış durumda.

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Oyun Chromebook’ları 120 Hz ve 144 Hz yenileme hızı, Wi-Fi 6 ve 6E uyumluluğu, RGB klavye gibi oyun odaklı özelliklere sahip olacak. Fiyat tarafındaysa 399 ile 799 dolar arasından değişen seçenekler yer alıyor. Fiyata bağlı olarak Core i3'ten Core i7'ye kadar geniş bir konfigürasyon seçeneği de sunulacak.

Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook özellikleri

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Ekran : 120 Hz yenileme hızına sahip 16 inç WQXGA ekran (2560 x 1500)

: 120 Hz yenileme hızına sahip 16 inç WQXGA ekran (2560 x 1500) İşlemci : 12. Nesil Intel Core i3/i5

: 12. Nesil Intel Core i3/i5 RAM : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB/512GB SSD; 128 GB eMMC

: 256GB/512GB SSD; 128 GB eMMC Ses : Waves Audio özellikli 4 x 2W hoparlör

: Waves Audio özellikli 4 x 2W hoparlör Bağlantı : 2×2 Intel Wi-Fi 6E; Bluetooth 5

: 2×2 Intel Wi-Fi 6E; Bluetooth 5 Bağlantı Noktaları : 2 x USB 3.2 gen 2 tip C; 1 x USB 3.2 gen 1 tip A; 1xHDMI 2.0; 1x birleşik ses jakı; 1 x microSD kart okuyucu

: 2 x USB 3.2 gen 2 tip C; 1 x USB 3.2 gen 1 tip A; 1xHDMI 2.0; 1x birleşik ses jakı; 1 x microSD kart okuyucu Pil: 71 Wh

Acer Chromebook 516 GE özellikleri

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Ekran : 120 Hz yenileme hızına sahip 16 inç WQXGA ekran (2560 x 1500)

: 120 Hz yenileme hızına sahip 16 inç WQXGA ekran (2560 x 1500) İşlemci : 12. Nesil Intel Core /i5

: 12. Nesil Intel Core /i5 RAM : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB SSD

: 256GB SSD Ses : DTS ses; dörtlü kuvvet titreşim iptali stereo

: DTS ses; dörtlü kuvvet titreşim iptali stereo Bağlantı : 2×2 Intel Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.2

: 2×2 Intel Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.2 Bağlantı Noktaları : 2 x USB 3.2 gen 2 tip C; 1 x USB 3.2 gen 1 tip A; 1xHDMI 2.0; 1x birleşik ses jakı; 1 x microSD kart okuyucu

: 2 x USB 3.2 gen 2 tip C; 1 x USB 3.2 gen 1 tip A; 1xHDMI 2.0; 1x birleşik ses jakı; 1 x microSD kart okuyucu Pil: 65Wh

Asus Chromebook Vibe CX55 Flip özellikleri

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Ekran : 144 Hz yenileme hızına sahip 15,6 inç FullHD (1920 x 1080) IPS dokunmatik ekran

: 144 Hz yenileme hızına sahip 15,6 inç FullHD (1920 x 1080) IPS dokunmatik ekran İşlemci : 11. Nesil Intel Core i3/i5/i7

: 11. Nesil Intel Core i3/i5/i7 RAM : 8GB/16GB RAM

: 8GB/16GB RAM Depolama : 128GB/256GB/512GB SSD

: 128GB/256GB/512GB SSD Ses : 2x Harman/Kardon sertifikalı hoparlör

: 2x Harman/Kardon sertifikalı hoparlör Bağlantı : 2×2 Wi-Fi 6; Bluetooth 5

: 2×2 Wi-Fi 6; Bluetooth 5 Bağlantı Noktaları : 2 x USB 3.2 gen 2 tip C; 1 x USB 3.2 gen 2 tip A; 1xHDMI 2.1; 1x birleşik ses jakı; 1 x Ethernet RJ-45 bağlantı noktası

: 2 x USB 3.2 gen 2 tip C; 1 x USB 3.2 gen 2 tip A; 1xHDMI 2.1; 1x birleşik ses jakı; 1 x Ethernet RJ-45 bağlantı noktası Pil: 57Wh

Google, gelecekteki Chromebook cihazlarında da üreticileri bu yönde teşvik edecek mi bilemiyoruz ancak firmanın “iş ve eğitim” odaklı olarak bilinen ChromeOS tabanlı Chromebook algısını kırması biraz zaman alacaktır. Ancak çeşitli bulut hizmetlerini tek bir platformda toplamayı başarmak takdir edilesi bir iş. Bununla birlikte Steam gibi platformlarla da çalışmaların sürdüğünü belirten Google, oyunlar için ChromeOS platformunu daha cazip kılmaya çalışıyor.

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