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    Stadia’nın kapanması yolun sonu değil: Google, bulut oyunlarına yönelik Chromebook’ları tanıttı

    Stadia hizmeti kapattıktan sonra Google, bulut tabanlı oyunlar için farklı bir yola giriş yapıyor. Bulut tabanlı oyunlar için optimize edilmiş yeni Chromebook'lar artık piyasaya giriş yapacak.
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    Google, bulut tabanlı oyunlara yönelik Chromebook’ları tanıttı Tam Boyutta Gör

    Google, gelecek yıl bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia’yı kapatacağını açıklamıştı. Bu haberin üzerinden çok geçmeden Goolge, yeni bir duyuru gerçekleştirdi: Bulut tabanlı oyunlar için optimize edilmiş Chromebook’lar. Firma bu sayede ChromeOS platformunun üstünde yükselene yeni Chromebook cihazları birer oyun kutusu haline getirmeyi hedefliyor.

    1500'den fazla oyun oynanabilecek

    Yazılım devi Google, Nvidia GeForce Now, Microsoft Xbox Cloud Gaming ve Amazon Luna gibi bulut oyun hizmetleriyle ortaklık kurduğunu duyurarak 1500’den fazla oyunun Chromebook’larda erişilebilir olacağını açıkladı. Google ayrıca oyunları Chromebook cihazlarda açmayı oldukça kolay hale de getirmiş. İlk olarak GeForce Now ve Google Play'deki oyunları destekleyecek olan özellik sayesinde istenilen oyunu açmak için sadece arama yapmak yeterli olacak.

    Google ayrıca “Works with Chromebook” sertifikalı çevre birimleri için Acer, Corsair, HyperX, Lenovo ve SteelSeries gibi aksesuar üreticileriyle de iş birliğine girdiğini açıkladı. Bu arada bulut tabanlı oyunlar için geliştirilen ilk Chromebook’lar Acer, Asus ve Lenovo tarafından üretilecek. Bu cihazların fiyatları ve teknik özellikleri de açıklanmış durumda.

    Google, bulut tabanlı oyunlara yönelik Chromebook’ları tanıttı Tam Boyutta Gör

    Oyun Chromebook’ları 120 Hz ve 144 Hz yenileme hızı, Wi-Fi 6 ve 6E uyumluluğu, RGB klavye gibi oyun odaklı özelliklere sahip olacak. Fiyat tarafındaysa 399 ile 799 dolar arasından değişen seçenekler yer alıyor. Fiyata bağlı olarak Core i3'ten Core i7'ye kadar geniş bir konfigürasyon seçeneği de sunulacak.

    Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook özellikleri

    Google, bulut tabanlı oyunlara yönelik Chromebook’ları tanıttı Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 120 Hz yenileme hızına sahip 16 inç WQXGA ekran (2560 x 1500)
    • İşlemci: 12. Nesil Intel Core i3/i5
    • RAM: 8GB RAM
    • Depolama: 256GB/512GB SSD; 128 GB eMMC
    • Ses: Waves Audio özellikli 4 x 2W hoparlör
    • Bağlantı: 2×2 Intel Wi-Fi 6E; Bluetooth 5
    • Bağlantı Noktaları: 2 x USB 3.2 gen 2 tip C; 1 x USB 3.2 gen 1 tip A; 1xHDMI 2.0; 1x birleşik ses jakı; 1 x microSD kart okuyucu
    • Pil: 71 Wh

    Acer Chromebook 516 GE özellikleri

    Google, bulut tabanlı oyunlara yönelik Chromebook’ları tanıttı Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 120 Hz yenileme hızına sahip 16 inç WQXGA ekran (2560 x 1500)
    • İşlemci: 12. Nesil Intel Core /i5
    • RAM: 8GB RAM
    • Depolama: 256GB SSD
    • Ses: DTS ses; dörtlü kuvvet titreşim iptali stereo
    • Bağlantı: 2×2 Intel Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.2
    • Bağlantı Noktaları: 2 x USB 3.2 gen 2 tip C; 1 x USB 3.2 gen 1 tip A; 1xHDMI 2.0; 1x birleşik ses jakı; 1 x microSD kart okuyucu
    • Pil: 65Wh

    Asus Chromebook Vibe CX55 Flip özellikleri

    Google, bulut tabanlı oyunlara yönelik Chromebook’ları tanıttı Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 144 Hz yenileme hızına sahip 15,6 inç FullHD (1920 x 1080) IPS dokunmatik ekran
    • İşlemci: 11. Nesil Intel Core i3/i5/i7
    • RAM: 8GB/16GB RAM
    • Depolama: 128GB/256GB/512GB SSD
    • Ses: 2x Harman/Kardon sertifikalı hoparlör
    • Bağlantı: 2×2 Wi-Fi 6; Bluetooth 5
    • Bağlantı Noktaları: 2 x USB 3.2 gen 2 tip C; 1 x USB 3.2 gen 2 tip A; 1xHDMI 2.1; 1x birleşik ses jakı; 1 x Ethernet RJ-45 bağlantı noktası
    • Pil: 57Wh

    Google, gelecekteki Chromebook cihazlarında da üreticileri bu yönde teşvik edecek mi bilemiyoruz ancak firmanın “iş ve eğitim” odaklı olarak bilinen ChromeOS tabanlı Chromebook algısını kırması biraz zaman alacaktır. Ancak çeşitli bulut hizmetlerini tek bir platformda toplamayı başarmak takdir edilesi bir iş. Bununla birlikte Steam gibi platformlarla da çalışmaların sürdüğünü belirten Google, oyunlar için ChromeOS platformunu daha cazip kılmaya çalışıyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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