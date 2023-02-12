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    Google çalışanları şirketin yapay zekâ aracı Bard’dan memnun değil

    Google, ChatGPT için rakip olarak geliştirdiği Bard yapay zekâ aracını duyurmuştu. Ancak görünüşe göre Google çalışanları Bard'ın 'aceleye getirilmiş' duyurusundan memnun değil.
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    google bard Tam Boyutta Gör
    Şirketlerin yapay zekâ yarışı devam ediyor ve hiçbiri bu alanda geride kalmak istemiyor. Zira yapay zekânın yakın geleceğin en kârlı işi olacağına inanılıyor. Bununla birlikte bazı Google çalışanları ChatGPT rakibi olarak lanse edilen Bard’dan pek memnun değil.

    CNBC’nin raporuna göre Google çalışanları, yapay zekâ sohbet robotu Bard için “aceleye getirilmiş” ve “başarısız” ifadelerini kullanıyor. Bazı çalışanlar bu başarısızlığın nedeni olarak ise CEO Sundar Pichai'yi gösteriyor.

    Google Bard için endişeler büyüyor

    Google’ın yapay zekâ alanındaki en büyük rakibi an itibariyle Microsoft diyebiliriz. Zira Microsoft, ChatGPT ve arkasındaki OpenAI şirketi ile milyarlarca dolarlık bir ortaklığa girmiş durumda. Hatta şirket ChatGPT’yi Bing arama motoruna ve diğer servislerine eklemeye başladı bile. Google ise Microsoft’un ChatGPT destekli Bing'i tanıtmasından bir gün önce kendi aracı Bard’ı duyurdu.

    Google, Bard için bir demoyu Twitter’dan paylaştı ancak sonrasında Bard’ın verdiği yanıtların yanlış olduğu ortaya çıktı. Google'ın hisseleri, Bard'ın hatasıyla ilgili haberlerin ortalıkta dolaşmaya başlamasıyla 100 milyar dolar kaybetti. Google'ın ChatGPT rakibi Bard, kullanılabilirlikten birkaç hafta daha uzakta. Öte yandan Microsoft, ChatGPT destekli yeni Bing için bir bekleme listesi oluşturmuş ve kullanıcıların denemelerine izin vermiş durumda.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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