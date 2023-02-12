Google çalışanları şirketin yapay zekâ aracı Bard’dan memnun değil

CNBC’nin raporuna göre Google çalışanları, yapay zekâ sohbet robotu Bard için “aceleye getirilmiş” ve “başarısız” ifadelerini kullanıyor. Bazı çalışanlar bu başarısızlığın nedeni olarak ise CEO Sundar Pichai'yi gösteriyor.
Google Bard için endişeler büyüyor
Google’ın yapay zekâ alanındaki en büyük rakibi an itibariyle Microsoft diyebiliriz. Zira Microsoft, ChatGPT ve arkasındaki OpenAI şirketi ile milyarlarca dolarlık bir ortaklığa girmiş durumda. Hatta şirket ChatGPT’yi Bing arama motoruna ve diğer servislerine eklemeye başladı bile. Google ise Microsoft’un ChatGPT destekli Bing'i tanıtmasından bir gün önce kendi aracı Bard’ı duyurdu.
Google, Bard için bir demoyu Twitter’dan paylaştı ancak sonrasında Bard’ın verdiği yanıtların yanlış olduğu ortaya çıktı. Google'ın hisseleri, Bard'ın hatasıyla ilgili haberlerin ortalıkta dolaşmaya başlamasıyla 100 milyar dolar kaybetti. Google'ın ChatGPT rakibi Bard, kullanılabilirlikten birkaç hafta daha uzakta. Öte yandan Microsoft, ChatGPT destekli yeni Bing için bir bekleme listesi oluşturmuş ve kullanıcıların denemelerine izin vermiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah