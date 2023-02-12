Google çalışanları şirketin yapay zekâ aracı Bard’dan memnun değil

Tam Boyutta Gör Şirketlerin yapay zekâ yarışı devam ediyor ve hiçbiri bu alanda geride kalmak istemiyor. Zira yapay zekânın yakın geleceğin en kârlı işi olacağına inanılıyor. Bununla birlikte bazı Google çalışanları ChatGPT rakibi olarak lanse edilen Bard’dan pek memnun değil.

CNBC’nin raporuna göre Google çalışanları, yapay zekâ sohbet robotu Bard için “aceleye getirilmiş” ve “başarısız” ifadelerini kullanıyor. Bazı çalışanlar bu başarısızlığın nedeni olarak ise CEO Sundar Pichai'yi gösteriyor.

Google Bard için endişeler büyüyor

Google’ın yapay zekâ alanındaki en büyük rakibi an itibariyle Microsoft diyebiliriz. Zira Microsoft, ChatGPT ve arkasındaki OpenAI şirketi ile milyarlarca dolarlık bir ortaklığa girmiş durumda. Hatta şirket ChatGPT’yi Bing arama motoruna ve diğer servislerine eklemeye başladı bile. Google ise Microsoft’un ChatGPT destekli Bing'i tanıtmasından bir gün önce kendi aracı Bard’ı duyurdu.

Google'ın yapay zekasından 100 milyar dolarlık hata! 3 gün önce eklendi

Google, Bard için bir demoyu Twitter’dan paylaştı ancak sonrasında Bard’ın verdiği yanıtların yanlış olduğu ortaya çıktı. Google'ın hisseleri, Bard'ın hatasıyla ilgili haberlerin ortalıkta dolaşmaya başlamasıyla 100 milyar dolar kaybetti. Google'ın ChatGPT rakibi Bard, kullanılabilirlikten birkaç hafta daha uzakta. Öte yandan Microsoft, ChatGPT destekli yeni Bing için bir bekleme listesi oluşturmuş ve kullanıcıların denemelerine izin vermiş durumda.

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Google çalışanları yapay zekâ aracı Bard’dan memnun değil