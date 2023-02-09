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    Google'ın yapay zekasının hatası, 100 milyar dolara mâl oldu!

    Google'ın yeni yapay zekası Bard, tanıtım sırasında verdiği yanlış cevap ile Alphabet'i 100 milyar dolarlık kayba uğrattı.                                       
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    alphabet hisseleri düştü google bard Tam Boyutta Gör
    Alphabet, Google’ın yeni sohbet botu Bard’ın tanıtım videosunda yanlış bilgiler paylaşması nedeniyle piyasada 100 milyar dolar değer kaybetti. Google’ın çatı şirketinin rakibi Microsoft’un hisseleri de aynı gün %3 yükseldi ve piyasa sonrası işlemlerde yatay seyretti.

    Bard’ın hatası Google tarafından yapılan sunumdan hemen önce keşfedildi. Alphabet, Twitter üzerinden Bard’ın çalışırken çekilmiş kısa bir GIF videosunu yayınladı ve Bard’ın karmaşık konuları basitleştirmeye yardımcı olacağının sözünü verdi ancak Bard söylendiğinin aksine yanlış bir yanıt verdi.

    Reklamda Bard’a James Webb Uzay Teleskobu’nun yaptığı keşiflere ilişkin olarak neler söyleyebileceği yöneltildi. Bard, JWST’nin Dünya’nın güneş sistemi dışındaki bir gezegenin veya dış gezegenlerin ilk fotoğraflarını çekmek için kullanıldığını söyledi ancak ötegezegenlerin ilk fotoğrafları NASA tarafından da onaylandığı üzere 2004 yılında Avrupa Güney Gözlemevi’nin çok büyük teleskobu (VLT) tarafından çekildi.

    Google sözcüsü, "Bu, bu hafta Güvenilir Test Kullanıcısı programımızla başlattığımız titiz test sürecinin önemini vurguluyor. Bard'ın yanıtlarının kalite, güvenilirlik ve sağlamlık açısından yüksek bir çıtaya ulaştığından emin olmak için harici geri bildirimleri kendi dahili testlerimizle birleştireceğiz.” dedi.

    Alphabet hisseleri düştü

    Yapay zekanın yaptığı bu hata Alphabet hisselerini %9’a kadar düşürdü. Bu, şirket için 100 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor. Hisse, geçen yıl değerinin %40’ını kaybetmişti ancak bu yılın başından bu yana Çarşamba günkü kayıplar hariç %15 arttı. Alphabet, reklamverenler harcamaları kıstığı için hayal kırıklığı yaratan bir dördüncü çeyrekten çıkıyor. Arama ve reklamcılık devi, OpenAI ve diğer rakiplerine ayak uydurmak için hızla ilerliyor ve bildirildiğine göre kurucular Sergey Brin ve Larry Page büyük çaba sarf ediyor.

    Bing, ChatGPT'yi entegre etti bile

    Google, Çarşamba sabahı canlı yayınlanan sunumunda Bard’ı temel arama işlevlerine ne zaman ve nasıl entegre edeceğine dair detayları paylaşmadı. Ancak Microsoft bir gün önce düzenlediği etkinlikte ChatGPT işlevlerinin Bing arama motoruna entegre edildiği bir sürümünün zaten yayınlandığını duyurdu.

    Alphabet ve Microsoft hisselerinin sahibi Baker Avenue Wealth Management’ın baş stratejisti King Lip’e göre insanlar, Microsoft’un Google’a karşı zorlu bir rakip olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Lip, Bing’in arama yeteneklerinin Google’ın çok gerisinde kaldığını düşünüyor.

    Kaynakça https://www.bbc.com/news/business-64576225 https://www.reuters.com/technology/google-ai-chatbot-bard-offers-inaccurate-information-company-ad-2023-02-08/
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