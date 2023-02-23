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    Anlık Bildirim

    Google’dan çalışanlarına bir darbe daha: Masa arkadaşlığı dönemi başlıyor!

    Teknoloji şirketleri son yıllarda hiç olmadığı kadar kemerlerini sıkıyorlar. Google, artan maliyetler nedeniyle tasarruf peşindeyken çalışanlarından masalarını paylaşmalarını istedi.
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    Google çalışanlarından masalarını paylaşmalarını istedi Tam Boyutta Gör
    Artan maliyetler ve düşen gelirler bazı önlemlerin alınmasın zorunlu kılıyor. Google dahil birçok teknoloji şirketi binlerce çalışanını işten çıkarıyor ve görünüşe göre kemeler daha da sıkılacak. Son gelen bilgilere göre bazı Google çalışanları masalarını kaybedecek.

    Google'da masa paylaşım dönemi

    Google’da masa arkadaşlığı dönemi başlıyor diyebiliriz zira şirket özellikle Google Cloud çalışanları için bazı ofislerinde alan tasarrufu sağlamak istiyor. Önümüzdeki çeyrekten itibaren Google, bazı en büyük ofislerinde çalışanlarından masalarını paylaşmalarını istemeye başlayacak. CNBC tarafından elde edilen şirket içi bir belgede “Çoğu Google çalışanı artık bir başka Google çalışanıyla aynı masayı paylaşacak” ifadesinin geçtiği görüldü.

    Google, ofislerini bu sayede küçültmeyi ve önemli miktarda para tasarrufu yapmayı planlıyor. Zira Google'ın ofislerinin maliyeti son finansal toplantıda 500 milyon dolar dolayında olduğu ifade edilmişti. Google bu sayede sadece para tasarrufu değil aynı zamanda iş birliğine dayalı performans artışı da elde etmeyi umuyor. Google halihazırda çoğu ofisinde hibrit çalışma modeline geçmiş durumda. Ofise gelen çalışanların aynı masada çok fazla çakışmasını engellemek için bazı çalışanların işe geleceği günler de ayarlanacak. Dolayısıyla bir kısım çalışan Pazartesi ve Çarşamba günü işe gelirken diğerleri Salı ve Perşembe ofislere gelecek.

    Geçtiğimiz ay, Google'ın ana şirketi Alphabet son birkaç yılda personel sayısını çok hızlı bir şekilde genişlettikten sonra dünya çapında 12.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. İşten çıkarmalar devam ederken yeni işe alımları da yavaşlatılmış durumda.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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