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    Eski Google CEO'su, metaverse hakkında şüpheci

    Eski Google CEO'su Eric Schmidt, metaverse kavramının ve metaverse'ün insanlar için ne anlama geldiği konusunda kafa karışıklığı olduğunu söyleyerek bu teknolojiye şüpheyle yaklaştığını aktardı.
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    Google CEO'su metaverse için şüpheci

    2011 yılına kadar Google'da 10 yıllık CEO'luk tecrübesi olan Eric Schmidt, Meta şirketinin metaverse sektörüne yoğunlaşmasına rağmen insanların bu kavram hakkında hala net bir tanımı olmadığını belirterek bu teknolojinin benimsenmesine şüpheyle yaklaştığını aktardı.

    Colorado'daki bir etkinlikte konuşan CEO, eskiden Facebook olarak bilinen Meta'nın metaverse'i şekillendirecek şirket olacağını düşünmediğini belirteterek şunları dedi:

    "Bir şirket onu tanımlama beklentisiyle adını değiştirmiş olsa da metaverse'ün ne olduğu konusunda bir anlaşma yok."

    Metaverse'de araziler ve yatırımlar

    Şirketler ve ülkeler, şu anda VR (Sanal Gerçeklik) ve AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojileri ve bunları kullanan uygulamalarla ilişkili bir teknoloji olan metaverse'e zaten çok yatırım yapıyorlar. Metaverse'i gelecek için kilit bir teknoloji olarak gören Güney Kore, mayıs ayında teknolojiye ilgi duyan ulusal şirketleri başlatma fikriyle doğrudan metaverse platformlarına 177 milyon dolar tahsis edeceğini açıklamıştı.

    Metaverse'deki gayrimenkul hakkında da konuşan eski CEO, metaverse'de büyük miktarda özel arsa satın almamaktan endişe duymadığını da dile getirdi.

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