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    Oyun devi Tencent, Metaverse’e göz kırpıyor

    Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Tencent, Metaverse teknolojisine yönelik çalışma yapmak için kolları sıvadı. Steven Ma'dan açıklama geldi.                     
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    Tencent, Metaverse için yatırım yapıyor
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    Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi, son dönemde metaverse ve sanal gerçeklik teknolojilerinin gelişmesi ve sektör aktörlerinin büyük adımlar atması ile birlikte yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Teknoloji devleri Apple ve Samsung gibi şirketler de AR ve VR ürünler geliştirirken, oyun sektöründen de önemli atılımlar gelmeye devam ediyor.

    Son olarak oyun devi Tencent, 4-5 yıl içinde metaverse kavramını keşfetmek için birçok fırsat gördüğünü açıkladı. Şirket bu çalışmalarına genişletilmiş gerçeklik başlığı altında devam edecek.

    Tencent, Metaverse çalışmaları için yatırım yapıyor

    Bünyesinde Epic Games, Riot Games, Miniclip, Discord ve Rockstar Games gibi popüler geliştiricileri barındıran Tencent, oyun sektörü söz konusu olduğunda sık sık gündeme geliyor. 

    Metaverse odaklı projelere yaptığı yatırımlar ile birlikte gelecek vizyonunun sinyallerini veren Tencet’in Oyun Şefi Steven Ma, metaverse ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Önümüzdeki 4-5 yıl içinde yazılım, içerik, sistemler, SDK araçları, donanım ve diğer bağlantılarda aktif olarak deneme yapma fırsatını yakalamayı ve endüstride kıyaslama olabilecek sanal gerçeklik deneyimleri yaratmayı umuyoruz”

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