Google Çeviri uygulaması 1 milyar indirmeyi aştı

Ocak 2010'da Play Store'a eklenen Google Çeviri uygulaması, 10 yılı geçen bir sürenin ardından 1 milyar indirme sayısına ulaştı. Her geçen gün artan popülerliği ile uygulama, yaklaşık 60 uygulamanın ulaştığı 1 milyar indirilen uygulamaların arasına katılmış oldu.
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Google Çeviri artık 1 milyar indirmeyi aştı
Çeviri uygulamaları özellikle günümüzde oldukça önemli hale geldi. Farklı bir ülkeye ziyarette ya da yabancı kaynaktan okuyacağınız bir metinde karşınıza çıkabilecek bilmediğiniz kelimeleri anlayabilmek için en kolay çözümlerden biri olarak çeviri uygulamaları dikkat çekiyor. Bu konuda da en üst sırada, 1 milyar indirmeyi geçerek bunu kanıtlayan Google Çeviri yer alıyor.
Uygulama, çevrimiçi iki dil arasında çeviri yapabileceğiniz 108 dil seçeneğine sahip. Dil paketlerinin daha önceden uygulamada indirilmesi şartıyla internet bağlantısı olmadan çeviri yapabileceğiniz dil sayısı ise 59. Kameranızı doğrulttuğunuz yerdeki metnin çevirisi 94 dilde destekleniyor.
İleride tekrar yararlanmak için, çevrilmiş kelimeleri ve kelime öbeklerini Deyimler Sözlüğü'ne ekleyerek uygulama ve masaüstü bilgisayar arasında senkronize edebilebiliyor. Google Çeviri uygulaması günde 100 milyardan fazla kelimeyi işliyor.
Google Çeviri Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir
Google Çeviri Google LLC Referans Ücretsiz 91.2 MB
https://www.gizchina.com/2021/04/05/google-translate-app-exceeds-1-billion-downloads-worldwide-supports-108-languages/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eski haline göre oldukça başarılı çeviri yapıyor. Bu da uygulamanın geliştiğinin bir kanıtı.
edward7
sven07
uluscebecicankaya
Ha yabancı dil kullanmayacak birisinin de zorla öğrenmesine gerek yok.
google çeviri kesinlikle bütün övgüleri hakediyor. bu çeviri teknolojisini web üzerinde de kullanıyor. offline çeviri cihazları da üretseler oldukça popüler olabilir. internet olmayan ve internete bağlanılmamamı gereken yerlerde kullanılmak üzere anlık çeviri yapabilecek donanımların piyasası da oldukça iddialı. Özellikle askeri birliklerin operasyonlarında kullanılabilecektir.
artık bu tür uygulamalar geliştikçe dil öğrenmek mecburi olmayacak
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