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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Çeviri uygulaması 1 milyar indirmeyi aştı

    Yıllardır iki dil arasında hızlı bir şekilde bilgi alışverişi yapmanın en iyi yollarından biri olan Google Çeviri uygulaması, Play Store'da 1 milyar indirme sayısını aştı.
    06 Nisan 2021, 22:30 (1 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Çeviri uygulaması 1 milyar indirmeyi aştı
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    Ocak 2010'da Play Store'a eklenen Google Çeviri uygulaması, 10 yılı geçen bir sürenin ardından 1 milyar indirme sayısına ulaştı. Her geçen gün artan popülerliği ile uygulama, yaklaşık 60 uygulamanın ulaştığı 1 milyar indirilen uygulamaların arasına katılmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Google Play, cihazda hangi uygulamaların yüklü olduğunu gösteren uygulamaları sınırlıyor"

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    Google Çeviri artık 1 milyar indirmeyi aştı

    Çeviri uygulamaları özellikle günümüzde oldukça önemli hale geldi. Farklı bir ülkeye ziyarette ya da yabancı kaynaktan okuyacağınız bir metinde karşınıza çıkabilecek bilmediğiniz kelimeleri anlayabilmek için en kolay çözümlerden biri olarak çeviri uygulamaları dikkat çekiyor. Bu konuda da en üst sırada, 1 milyar indirmeyi geçerek bunu kanıtlayan Google Çeviri yer alıyor.

    Uygulama, çevrimiçi iki dil arasında çeviri yapabileceğiniz 108 dil seçeneğine sahip. Dil paketlerinin daha önceden uygulamada indirilmesi şartıyla internet bağlantısı olmadan çeviri yapabileceğiniz dil sayısı ise 59. Kameranızı doğrulttuğunuz yerdeki metnin çevirisi 94 dilde destekleniyor.

    İleride tekrar yararlanmak için, çevrilmiş kelimeleri ve kelime öbeklerini Deyimler Sözlüğü'ne ekleyerek uygulama ve masaüstü bilgisayar arasında senkronize edebilebiliyor. Google Çeviri uygulaması günde 100 milyardan fazla kelimeyi işliyor.

    Google Çeviri Google Çeviri Google Çeviri Google Çeviri Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Google Çevir‪i‬ Google Çevir‪i‬ Google Çevir‪i‬ Google Çevir‪i‬ Google LLC Referans Ücretsiz 91.2 MB



    https://www.gizchina.com/2021/04/05/google-translate-app-exceeds-1-billion-downloads-worldwide-supports-108-languages/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    strathmorea (alper ozan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok değil yakın bir zaman sonra dil öğrenmek sadece bir hobiden ibaret olacak. Google in kulağa takılan anında çeviri kulaklığı tarzı aletler doğru çeviri algoritmaları ile de gelişe gelişe hatasız çevirilerle özellikle yurtdışı gezilerinde her dilde vazgeçilmez olacak.
    Çok değil yakın bir zaman sonra dil öğrenmek sadece bir hobiden ibaret olacak. Google in kulağa takılan anında çeviri kulaklığı tarzı aletler doğru çeviri algor...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sumerler19 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Günlük hayatta sık kullandığım bir uygulama
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    Nemesis-Prime 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefona yüklediğim olmazsa olmaz bir uygulama. Çoğunlukla film izlerken altyazıda geçen bilmediğim kelimeleri çevirmek için kullanıyorum.



    Eski haline göre oldukça başarılı çeviri yapıyor. Bu da uygulamanın geliştiğinin bir kanıtı.
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    Heretic Soul 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sahte hesaplar toplanmış yine.

    edward7
    sven07
    uluscebecicankaya
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    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hak ediyor. Gerçekten bazen saçmalasada çoğu seferinde güzel çeviri yapıyor
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    E edward7 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayarda çok işime yarıyor. Git gide kendinide geliştiriyor 5-6 sene önce rezaletti. O yüzden hakkıdır
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yabancı dil öğrenmek aslında oldukça faydalı. her zaman google çevisi ile ileişitm kurmanız mümkün olmayabilir. Hem yabancı dil öğrenmek ve kullanmak beyin fonksiyonlarının kullanımını da artırdığından ilerleyen yaşlarda kendini gösteren bunama hasatalığına da yakalanmanız gecikecektir.
    Ha yabancı dil kullanmayacak birisinin de zorla öğrenmesine gerek yok.

    google çeviri kesinlikle bütün övgüleri hakediyor. bu çeviri teknolojisini web üzerinde de kullanıyor. offline çeviri cihazları da üretseler oldukça popüler olabilir. internet olmayan ve internete bağlanılmamamı gereken yerlerde kullanılmak üzere anlık çeviri yapabilecek donanımların piyasası da oldukça iddialı. Özellikle askeri birliklerin operasyonlarında kullanılabilecektir.
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    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok işimi görüyor her dilde sağolsun
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    google nın ekosisteminde bulunduğu nimetlerinden biri.

    artık bu tür uygulamalar geliştikçe dil öğrenmek mecburi olmayacak
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Faydalı uygulama, emeği geçenlerin eline sağlık
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Deep L icin daha basarili deniyor, ama dil destegi kisitli..
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    3518 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    google çeviri, google ve
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