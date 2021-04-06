Google Çeviri uygulaması 1 milyar indirmeyi aştı

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Ocak 2010'da Play Store'a eklenen Google Çeviri uygulaması, 10 yılı geçen bir sürenin ardından 1 milyar indirme sayısına ulaştı. Her geçen gün artan popülerliği ile uygulama, yaklaşık 60 uygulamanın ulaştığı 1 milyar indirilen uygulamaların arasına katılmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Google Play, cihazda hangi uygulamaların yüklü olduğunu gösteren uygulamaları sınırlıyor"

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Google Çeviri artık 1 milyar indirmeyi aştı

Çeviri uygulamaları özellikle günümüzde oldukça önemli hale geldi. Farklı bir ülkeye ziyarette ya da yabancı kaynaktan okuyacağınız bir metinde karşınıza çıkabilecek bilmediğiniz kelimeleri anlayabilmek için en kolay çözümlerden biri olarak çeviri uygulamaları dikkat çekiyor. Bu konuda da en üst sırada, 1 milyar indirmeyi geçerek bunu kanıtlayan Google Çeviri yer alıyor.

Uygulama, çevrimiçi iki dil arasında çeviri yapabileceğiniz 108 dil seçeneğine sahip. Dil paketlerinin daha önceden uygulamada indirilmesi şartıyla internet bağlantısı olmadan çeviri yapabileceğiniz dil sayısı ise 59. Kameranızı doğrulttuğunuz yerdeki metnin çevirisi 94 dilde destekleniyor.

İleride tekrar yararlanmak için, çevrilmiş kelimeleri ve kelime öbeklerini Deyimler Sözlüğü'ne ekleyerek uygulama ve masaüstü bilgisayar arasında senkronize edebilebiliyor. Google Çeviri uygulaması günde 100 milyardan fazla kelimeyi işliyor.

Google Çeviri Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

Google Çevir‪i‬ Google LLC Referans Ücretsiz 91.2 MB

https://www.gizchina.com/2021/04/05/google-translate-app-exceeds-1-billion-downloads-worldwide-supports-108-languages/

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