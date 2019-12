IMAX salonları 2019'da doldu taştı, rekor hasılat elde edildi

Tam Boyutta Gör

Görüntü kalitesi ve ses sistemleriyle sinemaseverlerin beğenisini kazanan IMAX salonları, 2019'da da büyük ilgi gördü. IMAX Entertainment tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre, IMAX salonları bu yıl dünya genelinde 1,035 milyar dolarlık hasılat yaptı ve tarihinin en iyi yılını geçirdi.

IMAX son olarak 2018 yılında 1,032 milyar dolar hasılat yapmıştı. Şimdi yıl henüz sona ermeden yeni bir rekora imza atılmış. 2019'un merakla beklenen bir başka filmi Star Wars: The Rise of Skywalker da bugün itibarıyla dünya genelinde vizyona girmiş durumda. Yani 1,035 milyar dolarlık rekor önümüzdeki günlerde hızla artmaya devam edecek.

Ayrıca Bkz. "Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman"

IMAX'in bu yılki büyük başarısında elbette Avengers: Endgame, The Lion King, Toy Story 4 gibi filmlerin payı büyük. Ancak şirket, Hollywood filmleri haricinde ayrıca Çin menşeili filmlerde de önemli başarılar elde etmiş. Wandering Earth ve Ne Zha filmleri, yerel dillerde yayınlanan IMAX filmleri arasında en yüksek hasılat elde eden birinci ve ikinci filmler olmuş.

IMAX'in Çin'deki toplam hasılatı 341 milyon dolarken Kuzey Amerika'daki hasılatının ise 326 dolar seviyesinde kaldığını görüyoruz. Çin'in Kuzey Amerika'yı geride bırakması ilginç bir nokta olarak değerlendirilebilir. Çin'deki sinema pazarı her geçen yıl büyümeye devam ediyor.

IMAX'in bu sene kırdığı rekorlar:

Dünya geneli rekor gişe hasılatı: 1,035 milyar dolar

Uluslararası gişede rekor hasılat (Çin ve Kuzey Amerika hariç): 368,6 milyon dolar

Yerel dillerde yayınlanan filmlerde rekor hasılat: 124,3 milyon dolar

Çin'de rekor gişe hasılatı: 341 milyon dolar

Hindistan, Japonya, Çin, Almanya ve Fransa gibi marketlerin de aralarında bulunduğu 22 farklı ülkede rekor gişe hasılatı

CNBC'de yer alan bilgilere göre bu yılın en çok hasılat yapan 10 IMAX filminden beşi, IMAX DNA teknolojisiyle yayınlanmış. IMAX DNA'in, filmin en/boy oranını genişlettiği ve perdede %26 daha fazla görüntü sunduğu söyleniyor.

Önemüzdeki yıl IMAX salonlarında yine birçok önemli film gösterime girecek. Tenet, No Time to Die, Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick ve Detective Chinatown 3 gibi filmler tamamıyla IMAX kameraları kullanılarak hazırlanmış. Bu filmleri en iyi şekilde deneyimlemek istiyorsanız biletlerinizi yine IMAX salonlarından almanız gerekecek.

https://www.cnbc.com/2019/12/19/imax-has-highest-grossing-year-ever-at-global-box-office.html