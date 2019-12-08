Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Chrome'a Sekme Önizlemesi özelliği geliyor

    Google çok yakında Chrome'u daha kullanışlı hale getirecek. Şirket, pazar lideri internet tarayıcısına "Sekme Önizlemesi" özelliğini ekliyor.
    4 gün
    3,2b
    1
    7
    Tarayıcılar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Chrome'a Sekme Önizlemesi özelliği geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Arama devi Google, Chrome'u geliştirmek için büyük çaba sarf ediyor. Ancak tarayıcı şu anda pazar lideri olmasına rağmen rakip tarayıcıların sunduğu bazı kullanışlı özelliklerden yoksun.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Lite'ın teknik özellikleri belli oldu"

    Bunlardan biri de Microsoft Edge tarayıcısında (Chromium tabanlı olmayan) karşımıza çıkan "Sekme Önizlemesi" özelliği. Görünüşe bakılırsa Google, Ekim ayında Chrome OS için kullanıma sunduğu bu özelliği yakında diğer platformlara da taşıyacak.

    Windows ve Linux'a gelecek

    Sekme Önizlemesi, onlarca sekme arasında ihtiyacınız olanı kolayca bulmanızı sağlıyor. Chrome tarayıcısının Windows ve Linux sürümlerine eklenmesi planlanan bu özelliğin macOS'a gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

    Sekme önizlemesinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda kesin bir tarih yok. Ancak önce Chrome Canary'ye eklenecek yeni özelliği kararlı sürümde görmemiz çok uzun sürmeyecek.



    https://mspoweruser.com/chrome-will-soon-allow-users-to-preview-tabs-on-windows Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    warchief46 4 gün en beğenilen
    Opera'da kaç senedir mevcut bu özellik.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 2 gün
    gereksiz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kuzgun_ 3 gün
    şu ram kullanımını aşağı çekseler, kullanıcıların başka bir beklentisi kalmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TalihsizSerüvenci 3 gün yeni yorumcu
    Boş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    grupima 4 gün
    Yandex Browser üzerinde yıllardır var evet ama dürüst olayım ki kullanmıyorum. Yani "Ohooo Chrome kaç yıl oldu." falan demeyeceğim bu kez, zira bu özelliği getirmeseler de olurmuş. Ayarlardan kapatılabiliyorsa kapatacağım hatta, aklıma gelmişken. Boşuna sistemi yormasın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    warchief46 4 gün en beğenilen
    Opera'da kaç senedir mevcut bu özellik.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mck94 4 gün
    Windows Edge‘de var fakat kullanilmiyor. Edge‘deki sekmeleri sakla, kaydirirak kaydet ozelligi gelse iyi olur aslinda. Cok kullanisli.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Eeltorm 4 gün
    Kullanılan bir özellik değil.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı 3 gün Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak 3 gün Deepfake videolar Snapchat platformunda 3 gün 2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu 3 gün Samsung’a kötü haber: Çin ilk hacimli DRAM üretimine başladı 3 gün Fortnite oyununda Rise of Skywalker heyecanı 3 gün Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir 4 gün Almanya’da bir kasaba, elektriği 60 dakika süreyle %100 yenilenebilir enerjiden sağladı 4 gün Wonder Woman 1984 filminden ilk fragman yayınlandı 4 gün Hubble, 'yakın ilişkideki' iki galaksinin büyüleyici fotoğrafını yakaladı 4 gün Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air 4 gün Ripple yöneticisi, XRP'nin finansal alanda dünya genelindeki kullanımının artacağını açıkladı 4 gün Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi 4 gün Casper Nirvana S500'ü denedik 4 gün AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir 4 gün Lösemi ve lenfoma için yeni ilaç geliştirildi 4 gün La Casa de Papel’in 4. Kısım yayın tarihi açıklandı 4 gün Apple'ın yeniden tasarladığı Mac Pro'nun satış tarihi resmileşti 4 gün Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri 4 gün The Boys'un 2. sezonundan ilk kısa fragman yayınlandı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Google Chrome'a Sekme Önizlemesi özelliği geliyor Sonraki AMD yanlışlıkla Radeon Boost özelliğini gün yüzüne çıkardı 4 gün TSMC’nin 5 nm süreci 7 nm’nin önüne geçti 4 gün Qualcomm'un yeni parmak izi teknolojisi 3D Sonic Max, kalp atış hızıyla entegre çalışıyor 4 gün Microsoft To Do sürükle bırak not desteği ve ortak çalışma bildirimlerini ekledi 4 gün Avustralya Radyasyondan Korunma Ajansı açıkladı: 5G teknolojisi sağlığa zararlı mı? 4 gün Samsung Galaxy S11e modeli 5G ve hızlı şarj ile gelecek 4 gün Samsung Galaxy S10 Lite'ın teknik özellikleri belli oldu 4 gün Google Glass Explorer Edition sona yaklaşıyor 4 gün Ericsson ABD’ye ceza olarak 1 milyar dolar ödeyecek 4 gün Dijital Hizmet Vergisi, ABD'nin tehdidine rağmen resmen hayatımıza girdi 4 gün Konsollar için Sound Blaster G3 USB güçlendirici duyuruldu 4 gün iPhone 9 olarak çıkması beklenen iPhone SE 2'nin tasarım görselleri sızdı 4 gün Galaxy A51 basın görselleri sızdırıldı 4 gün Pundi X ekibinin blok zinciri telefonu CES 2020 yenilik ödülü aldı 5 gün Call of Duty: Mobile, ilk iki ayında 170 milyon indirme sayısını aştı 5 gün Karşınızda, kahve kuyruklarını en aza indirmeyi hedefleyen robot barista 5 gün Free Guy: Ryan Reynolds'lı ilginç aksiyon/macera filminden ilk fragman yayınlandı 5 gün Kripto analisti, Bitcoin'in 100.000 dolara çıkacağı tarihi verdi 5 gün Otomobil markalarının yıl sonu kampanyaları 5 gün Deutsche Bank raporunda sürpriz ifadeler: Bitcoin ve diğer kripto paralar, nakdin yerine geçebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Nohut Vatandaşa: 6.5 TL, dışarıya: 2.3 TL!!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim