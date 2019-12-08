Google Chrome'a Sekme Önizlemesi özelliği geliyor

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Arama devi Google, Chrome'u geliştirmek için büyük çaba sarf ediyor. Ancak tarayıcı şu anda pazar lideri olmasına rağmen rakip tarayıcıların sunduğu bazı kullanışlı özelliklerden yoksun.

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Bunlardan biri de Microsoft Edge tarayıcısında (Chromium tabanlı olmayan) karşımıza çıkan "Sekme Önizlemesi" özelliği. Görünüşe bakılırsa Google, Ekim ayında Chrome OS için kullanıma sunduğu bu özelliği yakında diğer platformlara da taşıyacak.

Windows ve Linux'a gelecek

Sekme Önizlemesi, onlarca sekme arasında ihtiyacınız olanı kolayca bulmanızı sağlıyor. Chrome tarayıcısının Windows ve Linux sürümlerine eklenmesi planlanan bu özelliğin macOS'a gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Sekme önizlemesinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda kesin bir tarih yok. Ancak önce Chrome Canary'ye eklenecek yeni özelliği kararlı sürümde görmemiz çok uzun sürmeyecek.

https://mspoweruser.com/chrome-will-soon-allow-users-to-preview-tabs-on-windows