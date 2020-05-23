Google Chrome “Windows Hello” ile parmak izi ve yüz tarama desteği aldı

Windows 10 üzerinde Google Chrome kullanarak ödeme yapmak, daha basit hâle geliyor. Windows 10 yüklü bilgisayarlarda kimlik doğrulaması için kullanılan Windows Hello, en popüler biçimde parmak izi ve yüz tanıma kullanılarak çalışıyor. Bu güvenlik yöntemleriyle birlikte artık Google Chrome aracılığıyla ödeme yapmak mümkün.

Windows Hello destekli bir bilgisayara sahipseniz Google Chrome kullanarak kredi kartı bilgilerinize ulaşmak artık parmak izi ya da yüz tanımayla mümkün. Şimdiye kadar bu sistem, kayıtlı kredi kartlarınızda kartın arkasındaki CVC kodunu girerek çalışıyordu ve sayfada kart bilgileri kısmını sizin için dolduruyordu.

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Google Support forumuna göre özellik, Mart ayından bu yana tarayıcıda bulunuyor fakat stabil sürümde aktif değildi. Yeni açıklamaya göre özellik, Chrome’un son stabil sürümünde kullanılabilir durumda ve sunucu tarafından aktive ediliyor.

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