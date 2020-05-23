Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Chrome “Windows Hello” ile parmak izi ve yüz tarama desteği aldı

    Google Chrome web tarayıcısının son sürümünde Windows Hello entegrasyonu, kredi kartı bilgilerine erişirken kullanılabilir hâle geldi. Özellik için parmak izi okuyucu ya da yüz tanıma kullanılabiliyor
    1 sa.
    264
    19
    Tarayıcılar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Windows 10 üzerinde Google Chrome kullanarak ödeme yapmak, daha basit hâle geliyor. Windows 10 yüklü bilgisayarlarda kimlik doğrulaması için kullanılan Windows Hello, en popüler biçimde parmak izi ve yüz tanıma kullanılarak çalışıyor. Bu güvenlik yöntemleriyle birlikte artık Google Chrome aracılığıyla ödeme yapmak mümkün.

    Windows Hello destekli bir bilgisayara sahipseniz Google Chrome kullanarak kredi kartı bilgilerinize ulaşmak artık parmak izi ya da yüz tanımayla mümkün. Şimdiye kadar bu sistem, kayıtlı kredi kartlarınızda kartın arkasındaki CVC kodunu girerek çalışıyordu ve sayfada kart bilgileri kısmını sizin için dolduruyordu. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate ailesine bir de akıllı saat modeli ekleniyor: Mate Watch"

    Google Support forumuna göre özellik, Mart ayından bu yana tarayıcıda bulunuyor fakat stabil sürümde aktif değildi. Yeni açıklamaya göre özellik, Chrome’un son stabil sürümünde kullanılabilir durumda ve sunucu tarafından aktive ediliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. Realme X3 SuperZoom, Snapdragon 855+ ile gelecek! 59 dk. Asus ROG Phone III ve ZenFone 7 modelleri Temmuz ayında tanıtılacak 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Chrome “Windows Hello” ile parmak izi ve yüz tarama desteği aldı Sonraki Huawei Mate ailesine bir de akıllı saat modeli ekleniyor: Mate Watch 2 sa. HAVELSAN’ın parmak izi tanıma sistemi testi geçti 2 sa. Motorola One Fusion Plus'ın render görüntüsü ve detayları ortaya çıktı 3 sa. Volkswagen ID elektrikli araçlarını sadece internet üzerinden satacak 3 sa. Honor Play 4 Pro Kirin 990 ile gelebilir 4 sa. Antutu, Huawei Enjoy Z 5G için Dimensity 800 işlemcisini doğruladı 5 sa. SpaceX ilk kez uzaya insan gönderiyor: NASA 'hazırız' dedi 5 sa. Microsoft Outlook yeni sürümünde konferanslara katılmayı kolaylaştırıyor 5 sa. Instagram'a Messenger Rooms entegrasyonu geldi 6 sa. iOS 13.5 güncellemesi uygulamaların çökmesine neden oluyor 7 sa. Thermaltake performans odaklı TOUGHRAM RGB DDR4-4600 RAM belleğini duyurdu 8 sa. Fiber optik kablolarda 44.2 Tbps ile rekor kırıldı 9 sa. DJI Mavic Air 2 inceleme videosu "Güçlü, akıllı ve ufak!" 9 sa. Google Action Blocks uygulaması Android platformunda indirmeye sunuldu 20 sa. Vivo X50 ve X50 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı 21 sa. Galaxy S20 serisi için kamera performansını artıracak yeni güncelleme yayınlandı 21 sa. 5G hız rekorunu Nokia kırdı 22 sa. Apple Glass'ın Steve Jobs versiyonu da gelebilir 22 sa. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 952 22 sa. İkinci nesil Motorola Razr, Eylül ayında piyasaya sürülebilir Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi