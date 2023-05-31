Google, 1. nesil Chromecast'e desteği çekti

Google: Performans düşüşleri yaşayabilirsiniz
Kasım 2022’de yayınlanan 1.36.159268 sürüm numaralı, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren güncelleme, Chromecast’in son güncellemesi oldu. Chromecast 1. nesil, üç yılı aşkın süredir ilk kez güncelleme aldı. 27 Nisan 2023’te güncellenen destek sayfasına göre, Chromecast 1. nesil artık yazılım veya güvenlik güncellemeleri almayacak, Google teknik destek sağlamayak.
1. nesil Chromecast, bir tarafında güç için micro USB, diğer tarafında HDMI portu barındıran basit ancak kullanışlı bir cihazdı. Google, iki yıl sonra ikinci nesil Chromecast’i çıkardı. Sonrasında kumandalı versiyonu çıktı ve artık Android TV box'larda yerleşik olarak bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)