Google, 1. nesil Chromecast'e desteği çekti

Tam Boyutta Gör Google, 1. nesil Chromecast cihazına desteğin sona erdiğini, artık güncelleme verilmeyeceğini resmî olarak duyurdu. 35 dolar fiyat etiketiye satışa çıkan ve yaklaşık 10 yıldır destek verilen cihaz için yazılım desteği kesildi. Google, kullanıcıların performans sorunu yaşayabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Chromecast with Google TV yakında yenilenebilir 4 ay önce eklendi

Google: Performans düşüşleri yaşayabilirsiniz

Kasım 2022’de yayınlanan 1.36.159268 sürüm numaralı, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren güncelleme, Chromecast’in son güncellemesi oldu. Chromecast 1. nesil, üç yılı aşkın süredir ilk kez güncelleme aldı. 27 Nisan 2023’te güncellenen destek sayfasına göre, Chromecast 1. nesil artık yazılım veya güvenlik güncellemeleri almayacak, Google teknik destek sağlamayak.

1. nesil Chromecast, bir tarafında güç için micro USB, diğer tarafında HDMI portu barındıran basit ancak kullanışlı bir cihazdı. Google, iki yıl sonra ikinci nesil Chromecast’i çıkardı. Sonrasında kumandalı versiyonu çıktı ve artık Android TV box'larda yerleşik olarak bulunuyor.

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