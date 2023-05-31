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    Anlık Bildirim

    Google, 1. nesil Chromecast'e desteği çekti

    Google, Chromecast (1. nesil) cihazına artık güncelleme desteği vermeyeceğini duyurdu. Kasım 2022'de verilen güncelleme, Google Chromecast için son yazılım oldu.
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    google chromecast desteği kesti güncelleme vermeyecek Tam Boyutta Gör
    Google, 1. nesil Chromecast cihazına desteğin sona erdiğini, artık güncelleme verilmeyeceğini resmî olarak duyurdu. 35 dolar fiyat etiketiye satışa çıkan ve yaklaşık 10 yıldır destek verilen cihaz için yazılım desteği kesildi. Google, kullanıcıların performans sorunu yaşayabileceği yönünde uyarıda bulundu.

    Google: Performans düşüşleri yaşayabilirsiniz

    Kasım 2022’de yayınlanan 1.36.159268 sürüm numaralı, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren güncelleme, Chromecast’in son güncellemesi oldu. Chromecast 1. nesil, üç yılı aşkın süredir ilk kez güncelleme aldı. 27 Nisan 2023’te güncellenen destek sayfasına göre, Chromecast 1. nesil artık yazılım veya güvenlik güncellemeleri almayacak, Google teknik destek sağlamayak.

    1. nesil Chromecast, bir tarafında güç için micro USB, diğer tarafında HDMI portu barındıran basit ancak kullanışlı bir cihazdı. Google, iki yıl sonra ikinci nesil Chromecast’i çıkardı. Sonrasında kumandalı versiyonu çıktı ve artık Android TV box'larda yerleşik olarak bulunuyor.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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